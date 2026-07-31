Σταύρος Φλώρος: Κάνει τα πρώτα του βήματα μετά τον ακρωτηριασμό - Οι συγκλονιστικές στιγμές

Snapshot Ο Σταύρος Φλώρος περπατά για πρώτη φορά μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού, δύο μήνες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο Survivor.

Ο ακρωτηριασμός προκλήθηκε από τραυματισμό μετά από σύγκρουση με ταχύπλοο κατά το ψαροντούφεκο, που οδήγησε σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις και επιπλοκές.

Ο ίδιος εκφράζει αισιοδοξία και δύναμη, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας σε όσους αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες.

Περιγράφει την εμπειρία του ως μια δοκιμασία που τον έκανε πιο δυνατό, ώριμο και ευγνώμονα, με αποφασιστικότητα να συνεχίσει τη ζωή του παρά τις αντιξοότητες. Snapshot powered by AI

Τα πρώτα του βήματα, κάνει ο Σταύρος Φλώρος, δύο μήνες μετά τον σοβαρό του τραυματισμό στο Survivor που οδήγησε τους γιατρούς να του ακρωτηριάσουν το πόδι.

Ο παίκτης ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από το ριάλιτι επιβίωσης, σηκώθηκε από το αμαξίδιό του και περπάτησε με τη βοήθεια ενός Π συγκινώντας τους followers του στα social media.

«Συνέχισε την πρόοδο» έγραψε στη λεζάντα στέλνοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας σε όσους περνάνε τα ίδια είτε οι ίδιοι είτε δικοί τους άνθρωποι.

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Ο Σταύρος Φλώρος πριν από δύο μήνες έπαθε ένα ατύχημα που έμελλε να του αλλάξει ολόκληρη τη ζωή: Την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο με τον συμπαίκτη του, Μάνο Μαλλιαρό, ένα διερχόμενο ταχύπλοο σκάφος τον χτύπησε με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σοβαρά.

Οι γιατροί πήραν τη μεγάλη απόφαση να του ακρωτηριάσουν το πόδι και μετά ακολούθησαν πολλά χειρουργεία. Σε ένα από αυτά μάλιστα, όπως ο ίδιος, είχε αποκαλύψει και τότε στους διαδικτυακούς του φίλους, είχε και επιπλοκές. Παρουσίασε αιμορραγία η οποία πίεζε τα νεύρα του ποδιού του.

«Προκλήθηκε μια αιμορραγία, η οποία πίεζε αρκετά τα νεύρα του ποδιού και δημιουργούσε αφόρητο πόνο. Η κατάσταση αυτή κράτησε 3-4 μέρες, μέχρι που επενέβησαν ξανά οι γιατροί με νέα επέμβαση για να σταματήσουν τον πόνο. Πλέον τα πράγματα έχουν βελτιωθεί και μπορώ να κοιμηθώ με λιγότερο πόνο» είχε γράψει χαρακτηριστικά στους διαδικτυακούς του φίλους ο Σταύρος Φλώρος.

https://www.instagram.com/p/DZAWMX-kVrK/

Ο Σταύρος Φλώρος είχε δείξει σθένος και δύναμη ψυχής από τις πρώτες κιόλας μέρες του σοβαρού ατυχήματος. Είχε δηλώσει τυχερός που δεν έχασε τη ζωή του γι' αυτό και δεν ήθελε να αφήσει μια δύσκολη στιγμή να την καθορίσει.

«Έμαθα ότι η δύναμη δεν είναι να μην πέφτεις ποτέ. Η πραγματική δύναμη είναι να βρίσκεις τον τρόπο να σηκώνεσαι κάθε φορά που η ζωή σε γονατίζει. Και εγώ σηκώθηκα. Όχι γιατί ήταν εύκολο, αλλά γιατί δεν ήθελα να αφήσω μια δύσκολη στιγμή να καθορίσει ολόκληρη τη ζωή μου.Σήμερα δεν είμαι ο άνθρωπος που ήμουν πριν. Είμαι πιο δυνατός. Πιο ώριμος. Πιο ευγνώμων για όσα κάποτε θεωρούσα δεδομένα. Αυτή η φωτογραφία δεν δείχνει έναν άνθρωπο που έχασε ένα πόδι. Δείχνει έναν άνθρωπο που βρήκε μέσα του μια δύναμη που δεν ήξερε ότι είχε.Και αν αυτή η δοκιμασία μου έμαθε κάτι, είναι ότι μπορεί να σου πάρουν πολλά πράγματα, αλλά ποτέ το πείσμα, την αξιοπρέπεια και τη θέληση να συνεχίσεις.Το χαμόγελο που βλέπετε δεν είναι επειδή όλα ήταν εύκολα. Είναι επειδή επέλεξα να μην αφήσω τις δυσκολίες να μου κλέψουν τη χαρά, την ελπίδα και την πίστη μου για το αύριο. Είναι το χαμόγελο ενός ανθρώπου που πόνεσε, πάλεψε και βγήκε πιο δυνατός. Στην πραγματικότητα η ιστορία μου μόλις αρχίζει!» είχε γράψει χαρακτηριστικά στο Instagram.