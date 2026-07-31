Οργή στη Θέουτα: «Μάχες» στους δρόμους ντόπιων και μεταναστών - 40.000 αφίξεις σε 7 ώρες

Η πόλη των μόλις 84.000 κατοίκων βρέθηκε να πολιορκείται από πλήθη, με πηγές της Guardia Civil να εκτιμούν ότι την Πέμπτη σχεδόν 40.000 πήδηξαν τον συνοριακό φράχτη

Δέσποινα Σοφιανίδου

Οργή στη Θέουτα: «Μάχες» στους δρόμους ντόπιων και μεταναστών - 40.000 αφίξεις σε 7 ώρες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Σχεδόν 40.000 μετανάστες εισήλθαν παράνομα στη Θέουτα μέσα σε επτά ώρες, σχεδόν το ήμισυ του πληθυσμού της πόλης των 84.000 κατοίκων.
  • Ντόπιοι κάτοικοι συγκρούστηκαν με μετανάστες στους δρόμους, ενώ η Πολιτοφυλακή αδυνατούσε να ελέγξει τον μεγάλο όγκο των εισερχομένων.
  • Η ισπανική κυβέρνηση απέστειλε στρατό και έκλεισε τα σύνορα με το Μαρόκο στη Μελίγια, όπου επίσης σημειώθηκαν προσπάθειες εισόδου μεταναστών.
  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζεται με τις μαροκινές αρχές και εξετάζει την ενίσχυση της Frontex, ενώ η Ιταλία σκέφτεται την αναστολή της συμφωνίας Σένγκεν με την Ισπανία.
  • Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επισκέπτεται τη Θέουτα, όπου έχει κηρυχθεί ανθρωπιστική κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των νεκρών μεταναστών και των υπερπλήρων καταυλισμών.
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Καζάνι που βράζει είναι η ισπανική Θέουτα στα σύνορα με το Μαρόκο, που την Πέμπτη είδε μία τρομακτική κορύφωση μεταναστευτικών ροών όταν χιλιάδες άνθρωποι, κυρίως Μαροκινοί και Αλγερινοί εισέβαλαν μαζικά σε ισπανικό έδαφος, παρακάμπτοντας τον κυματοθραύστη - σύνορο, κάνοντας χρήση ενός πρόσφατου νόμου που απαγόρευσε τις άμεσες επιστροφές στα σύνορα («pushbacks») για όσους ανασύρονται από το νερό.

Η πόλη των μόλις 84.000 κατοίκων βρέθηκε να πολιορκείται από πλήθη, με πηγές της Guardia Civil να εκτιμούν ότι από μόνο την Πέμπτη, από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα σχεδόν 40.000 (ο μισός περίπου πληθυσμός) είχαν ήδη κολυμπήσει πέρα από τον μακρύ συνοριακό φράχτη.

Όταν έφτασαν στην πόλη, εξοργισμένοι Ισπανοί αναγκάστηκαν να κυνηγήσουν μετανάστες στους δρόμους για να τους απωθήσουν, καθώς η Πολιτοφυλακή αδυνατούσε να παρέμβει μπροστά στον τεράστιο όγκο.

Οι εικόνες με τα πλήθη να τρέχουν κατά μήκος των παραλιών, να κολυμπούν προς την ακτή και να διασκορπίζονται στους δρόμους του μικροσκοπικού ισπανικού εδάφους της Θέουτα, φωνάζοντας «Ζήτω η Ισπανία» έκαναν τον γύρο του κόσμου και προκάλεσαν ανησυχία στην Ευρώπη.

Η Ρώμη εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αναστείλει τη συμφωνία ελεύθερης μετακίνησης Σένγκεν με την Ισπανία, ενώ οι Βρυξέλλες προσφέρθηκαν να ενισχύσουν μέσω της Frontex. Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε απευθείας επαφή με τις μαροκινές αρχές, πιέζοντας να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή αυτών των επικίνδυνων περασμάτων.

Στο μεταξύ, η ισπανική κυβέρνηση αρνείται το αίτημα για κήρυξη εθνικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ωστόσο στέλνει στρατό στην περιοχή, ενώ έκλεισε και τα σύνορα με το Μαρόκο στη Μελίγια, όπου επίσης επιχειρήθηκε εισβολή, αν και σε μικότερη έκταση.

Ο αριθμός των στρατευμάτων δεν διευκρινίστηκε, ενώ θα σταλούν επίσης ομάδες δυτών και πλοία της ακτοφυλακής.

Στην αυτόνομη πόλη μεταβαίνει σήμερα ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ μαζί με τον υπουργό Εσωτερικών.

Ο πρόεδρος της Θέουτα, Χουάν Χεσούς Βίβας, κήρυξε «πλήρη ανθρωπιστική και κοινωνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης», καθώς 10 μετανάστες ανασύρθηκαν νεκροί την Πέμπτη, ενώ οι καταυλισμοί είναι υπερπλήρεις.

Εάν επιβεβαιωθούν οι επίσημες εκτιμήσεις για τον αριθμό των ατόμων που εισήλθαν παράνομα, το μεταναστευτικό αυτό περιστατικό θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη παράνομη είσοδο ατόμων στην Ισπανία στην ιστορία της. Αυτό συμβαίνει αφότου η σοσιαλιστική κυβέρνηση της χώρας ενέκρινε νωρίτερα φέτος σχέδια για τη νομιμοποίηση περίπου 500.000 μεταναστών χωρίς έγγραφα.

Σύμφωνα με το EFE, εκατοντάδες νέοι παρατηρήθηκαν να σκαρφαλώνουν πάνω από το φράχτη ασφαλείας – ο οποίος δεν φυλασσόταν από την αστυνομία εκείνη τη στιγμή – και να εισέρχονται στη Θέουτα, ενώ μέλη της μαροκινής βοηθητικής δύναμης που είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια στην περιοχή αποσύρθηκαν καθώς οι νέοι περνούσαν.

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