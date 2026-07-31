Νέες ταυτότητες: Ουρές και αναμονή μέσα στη ζέστη για έκδοσή τους στην εκπνοή του χρόνου

Snapshot Χιλιάδες πολίτες σπεύδουν να εκδώσουν νέα αστυνομική ταυτότητα πριν τις 3γούστου, δημιουργώντας μεγάλες ουρές και καθυστερήσεις στα αστυνομικά τμήματα.

Από τις 3 Αυγούστου, οι παλαιού τύπου «μπλε» ταυτότητες δεν θα ισχύουν για ταξίδια στο εξωτερικό, και οι κάτοχοι τους θα πρέπει να χρησιμοποιούν διαβατήριο.

Το νέο δελτίο ταυτότητας περιλαμβάνει μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) για αυξημένη ασφάλεια και περιορισμό πλαστογράφησης.

Το κόστος έκδοσης νέας ταυτότητας είναι 10 ευρώ για το παράβολο και 0,50 ευρώ για ένσημο, με μειωμένο παράβολο 5 ευρώ για πολύτεκνους.

Η έκδοση νέας ταυτότητας γίνεται με ραντεβού, το οποίο προγραμματίζεται ηλεκτρονικά και μπορεί να τροποποιηθεί ή ακυρωθεί έως μία ώρα πριν. Snapshot powered by AI

Χιλιάδες πολίτες σπεύδουν να εκδώσουν νέα αστυνομική ταυτότητα πριν από την εκπνοή της προθεσμίας στις 3 Αυγούστου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλες καθυστερήσεις στα αρμόδια τμήματα.

Μεγάλη αύξηση στην προσέλευση πολιτών καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στα αστυνομικά τμήματα σε όλη τη χώρα, καθώς πολλοί σπεύδουν να εκδώσουν νέα ταυτότητα ενόψει της αλλαγής που τίθεται σε εφαρμογή από τις 3 Αυγούστου.

Οι ουρές έχουν γίνει καθημερινό φαινόμενο, καθώς αρκετοί πολίτες θέλουν να διασφαλίσουν ότι θα διαθέτουν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό, σε χώρες-μέλη της ΕΕ, χωρίς προβλήματα.

Σύμφωνα με στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, η ζήτηση έχει αυξηθεί κατακόρυφα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ενώ την προηγούμενη εβδομάδα οι υπηρεσίες εξυπηρετούσαν κατά μέσο όρο 60 έως 70 άτομα την ημέρα, πλέον ο αριθμός των πολιτών που προσέρχονται έχει ξεπεράσει τους 300 ημερησίως.

Η αυξημένη προσέλευση προκαλεί πίεση στις υπηρεσίες έκδοσης ταυτοτήτων και διαβατηρίων, καθώς οι πολίτες επιδιώκουν να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία πριν από την αλλαγή του καθεστώτος που αφορά τα παλαιού τύπου έγγραφα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν την εξυπηρέτηση του κοινού, με την κίνηση να παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Τι θα συμβεί αν δεν εκδώσετε έως 3 Αυγούστου - Η διαδικασία και το κόστος

Βάσει του ισχύοντος ευρωπαϊκού κανονισμού, από τις 3 Αυγούστου και μετά, οι πολίτες που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τις παλαιές «μπλε» ταυτότητες δεν θα μπορούν να τις αξιοποιούν για ταξίδια στο εξωτερικό.

Η υποχρεωτική αντικατάσταση συνδέεται με την αναβάθμιση των μέτρων ασφαλείας, καθώς τα νέα δελτία ενσωματώνουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ), στοιχείο που διευκολύνει τον έλεγχο και περιορίζει τον κίνδυνο πλαστογράφησης. Όσοι δεν προχωρήσουν στην έκδοση νέας ταυτότητας έως την παραπάνω ημερομηνία, θα μπορούν να ταξιδεύουν εκτός Ελλάδας, εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο με τη χρήση διαβατηρίου.

Κόστος έκδοσης

Για την έκδοση του νέου δελτίου ταυτότητας απαιτούνται:

Ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 10 ευρώ, που αφορά το σώμα του δελτίου, την εκτύπωση, την προσωποποίηση και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς. Για πολύτεκνους, με την προσκόμιση σχετικού αποδεικτικού, το ποσό διαμορφώνεται στα 5 ευρώ.Ένσημο Ελληνικής Αστυνομίας 0,50 ευρώ, το οποίο επικολλάται στην αίτηση.

Τα ηλεκτρονικά παράβολα θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί πριν από την προσέλευση του πολίτη στο αστυνομικό τμήμα.

Διαδικασία ραντεβού

Η διαδικασία προγραμματισμού ραντεβού πραγματοποιείται ως εξής:

Ο πολίτης επιλέγει, μέσω της αίτησης, την αρμόδια Αρχή Έκδοσης με βάση τη διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του και ορίζει συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα από τις διαθέσιμες επιλογές. Τα στοιχεία του αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.Εφόσον τα στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας δεν είναι επικαιροποιημένα, απαιτείται ενημέρωση είτε επιτόπου είτε με δήλωση κατά την υποβολή.Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης, αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τις βασικές πληροφορίες του ραντεβού και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας υπηρεσίας.Το ραντεβού μπορεί να τροποποιηθεί, να ακυρωθεί ή να υποβληθεί εκ νέου έως και μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα.Υπενθυμίσεις αποστέλλονται στον ενδιαφερόμενο, μέσω email, πριν από την ημερομηνία του ραντεβού.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής ταυτότητας, ο πολίτης οφείλει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την αρμόδια Αρχή Έκδοσης, ώστε να προγραμματίσει ραντεβού για την έκδοση νέου δελτίου, με βάση τη διεύθυνση διαμονής του στην Ελλάδα.

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