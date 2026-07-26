Νέες ταυτότητες: Τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε - Πώς να κλείσετε ραντεβού

Πώς θα εκδώσετε νέο δελτίο ταυτότητας

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Νέες ταυτότητες: Τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε - Πώς να κλείσετε ραντεβού
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η χρήση των παλιών δελτίων ταυτότητας παρατείνεται μόνο για διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027 και όχι για ταξίδια στο εξωτερικό μετά τις 3 Αυγούστου.
  • Η έκδοση νέας ταυτότητας γίνεται με ραντεβού μέσω της πλατφόρμας gov.gr, χρησιμοποιώντας κωδικούς Taxisnet και απαιτεί αυτοπρόσωπη παρουσία με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
  • Η νέα ταυτότητα εκδίδεται περίπου σε επτά ημέρες, με κόστος 10 ευρώ (μειωμένο στα 5 ευρώ για πολύτεκνες οικογένειες) και απαιτεί την επιστροφή της παλιάς "μπλε" ταυτότητας.
  • Με την παραλαβή της νέας ταυτότητας ενημερώνονται αυτόματα οι διασυνδεδεμένες υπηρεσίες του Δημοσίου για την επικαιροποίηση των στοιχείων του πολίτη.
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Παράταση έχει δοθεί στη χρήση των παλιών δελτίων αστυνομικής ταυτότητας για συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες, επομένως δίνεται έτσι και περισσότερος χρόνος για την έκδοση νέας ταυτότητας. Ωστόσο, η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά τη χρήση των παλαιών ταυτοτήτων στις διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης φυσικών προσώπων για την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

Δεν σημαίνει γενική παράταση της ισχύος τους ως ταξιδιωτικών ή αποδεικτικών εγγράφων. Από την 3η Αυγούστου, κανείς δεν θα μπορεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό με την παλιά ταυτότητα. Όποιος θέλει να ταξιδέψει εκτός Ελλάδος από εκείνη τη μέρα και ύστερα, θα πρέπει να έχει νέα ταυτότητα ή διαβατήριο.

Ωστόσο, οι παλιές ταυτότητες θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικό στοιχείο στην Ελλάδα, τουλάχιστον μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2027, όταν αναμένεται να αποσυρθούν και για τις συναλλαγές με το Δημόσιο.

Σύμφωνα με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η παράταση κρίθηκε αναγκαία ώστε να καταστεί δυνατή η αλλαγή των δελτίων από όλους.

Με βάση τη ρύθμιση, οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες στις οποίες το ονοματεπώνυμο αναγράφεται και με λατινικούς χαρακτήρες, εξακολουθούν να γίνονται δεκτές για τις συγκεκριμένες διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης έως την 25η Σεπτεμβρίου 2027.

Σε αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνονται τα δελτία ταυτότητας στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών που έχουν εκδοθεί και παραμένουν σε ισχύ σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία.

Πώς μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για νέα ταυτότητα

Αναλυτικά η διαδικασία για τον προγραμματισμό του ραντεβού για τις νέες ταυτότητες:

  • Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για έκδοση νέας ταυτότητας μέσω του gov.gr, εδώ, με κωδικούς Taxisnet.
  • Ο πολίτης επιλέγει στην αίτησή του, Αρχή Έκδοσης με βάση τη διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής του διαμονής στην Ελλάδα, συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας, ώστε να εξυπηρετηθεί με φυσική παρουσία. Τα στοιχεία του αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας(ΕΜΕπ).
  • Σε περίπτωση που δεν έχει επικαιροποιημένα τα στοιχεία του στο ΕΜΕπ, θα πρέπει είτε να τα ενημερώσει επιτόπου ή να τα συμπληρώσει κατά δήλωση.
  • Με την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(email) με τις βασικές πληροφορίες για τη διεκπεραίωση του ραντεβού, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της Αρχής Έκδοσης που έχει επιλέξει.
  • Το αίτημα προγραμματισμού του ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί ή να ακυρωθεί ή να υποβληθεί εκ νέου, το αργότερο μία (1) ώρα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού.
  • Σε διάφορα διαστήματα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει από την πλατφόρμα μήνυμα υπενθύμισης στο email που έχει δηλώσει.

Για την περίπτωση απώλειας ή κλοπής του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ο πολίτης θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με την αρμόδια Αρχή Έκδοσης, βάσει της διεύθυνσης μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του στην Ελλάδα και να ζητήσει τηλεφωνικώς τον προγραμματισμό ραντεβού για την έκδοση νέου Δελτίου Ταυτότητας.

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Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση νέας ταυτότητας

Η έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος στην αρμόδια υπηρεσία με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Ψηφιακή φωτογραφία: Μπορεί να τραβηχτεί είτε απευθείας στην υπηρεσία είτε σε πιστοποιημένο φωτογράφο, ο οποίος ανεβάζει τη φωτογραφία στην πλατφόρμα myPhoto του gov.gr. Ο πολίτης λαμβάνει κωδικό που συνδέει τη φωτογραφία με το ΑΦΜ του μέσω της εφαρμογής.
  • Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση: Το έντυπο συμπληρώνεται από την υπηρεσία με στοιχεία από το «Μητρώο Πολιτών» και υπογράφεται από τον αιτούντα.

Παράβολα και επιστροφή παλιάς ταυτότητας

Για την έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτείται η πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου 10 ευρώ, που καλύπτει τα έξοδα κατασκευής, εκτύπωσης και μεταφοράς. Οι πολύτεκνες οικογένειες δικαιούνται έκπτωση στο παράβολο, το οποίο μειώνεται στα 5 ευρώ με την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων. Επιπλέον, απαιτείται ένσημο0,50 ευρώ της Ελληνικής Αστυνομίας. Όλα τα παράβολα εκδίδονται μέσω της υπηρεσίας e-Παράβολο, ενώ σε περίπτωση λάθους προβλέπεται διαδικασία επιστροφής.

Η παράδοση της παλιάς, «μπλε» ταυτότητας είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση της έκδοσης του νέου δελτίου.

Πρώτη έκδοση ταυτότητας και χρονικά πλαίσια

Για την πρώτη έκδοση ταυτότητας απαιτούνται τα ίδια δικαιολογητικά, καθώς και η παρουσία ενός ενήλικου μάρτυρα με έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης. Στην περίπτωση ανηλίκου, ο μάρτυρας μπορεί να είναι γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας, ο οποίος πρέπει να προσκομίσει σχετικά αποδεικτικά για την επιμέλεια.

Οι νέες ταυτότητες εκτυπώνονται στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας στην Καισαριανή, με αυστηρά πρότυπα ασφαλείας. Ο χρόνος έκδοσης εκτιμάται σε περίπου επτά ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

Αυτοματοποιημένη ενημέρωση υπηρεσιών

Με την παραλαβή της νέας ταυτότητας ενεργοποιείται διαδικασία ενημέρωσης των διασυνδεδεμένων υπηρεσιών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με αυτόν τον τρόπο, ενημερώνονται φορείς όπως η ΑΑΔΕ και η υπηρεσία gov.gr Wallet, εξασφαλίζοντας τη διαρκή επικαιροποίηση των στοιχείων των πολιτών.

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