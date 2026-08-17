Τραμπ: Χαιρετίζει την υπογραφή αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν

«Οι χώρες θα είναι επιτέλους σε θέση να αμυνθούν με πιο ουσιαστικό τρόπο», δήλωσε

Ελένη Ευστρατίου

Τραμπ: Χαιρετίζει την υπογραφή αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε την υπογραφή της «Συμφωνίας Κοινής Άμυνας της Μέκκας» μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν.
  • Η συμφωνία προβλέπει ρήτρα αμυντικής συνδρομής παρόμοια με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, όπου επίθεση σε μία χώρα θεωρείται επίθεση και στις τρεις.
  • Τα τρία σουνιτικά κράτη δεσμεύονται σε αμοιβαία υποστήριξη, χωρίς να καθορίζονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις κάθε χώρας.
  • Η συμφωνία αντανακλά τις ανησυχίες των χωρών λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν και της περιορισμένης παρέμβασης των ΗΠΑ.
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Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, χαιρέτισε την αμυντική «Συμφωνία της Μέκκας» που υπέγραψαν η Τουρκία με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία στις 7 Αυγούστου.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι «πολύ χαρούμενος που βλέπει ότι η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν υπέγραψαν πρόσφατα, και επιτέλους, τη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας».

Ανέφερε ότι η συμφωνία «δείχνει πώς η Μέση Ανατολή ενώνεται και πώς οι χώρες θα είναι επιτέλους σε θέση να αμυνθούν με πιο ουσιαστικό τρόπο. Συγχαρητήρια στη Μεγάλη Ηγεσία των τριών προαναφερθέντων εθνών. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ, ΤΟΛΜΗΡΟ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ — ΟΥΑΟΥ!»

Η συμφωνία προβλέπει ρήτρα αμυντικής συνδρομής στα πρότυπα του άρθρου 5 της ιδρυτικής διακήρυξης του ΝΑΤΟ δηλαδή μία επίθεση κατά μίας από τις χώρες θα θεωρηθεί επίθεση εναντίον και των τριών κρατών.

Η «Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας» δεσμεύει τα τρία σουνιτικά κράτη σε αμοιβαία υποστήριξη, χωρίς όμως να παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τις υποχρεώσεις που έχει η κάθε χώρα.

Οι τρεις χώρες έχουν εκφράσει την ανησυχία τους, καθώς η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν δεν δείχνει σημάδια ύφεσης και ο κοινός σύμμαχός τους, οι ΗΠΑ, αγωνίζεται να περιορίσει τις περιφερειακές επιπτώσεις.

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