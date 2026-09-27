Μακελειό στην Νότια Αφρική: Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε δύο διαφορετικά μπαρ - Τουλάχιστον 27 νεκροί

Snapshot Ένοπλοι με τυφέκια AK-47 και πιστόλια άνοιξαν πυρ σε μπαρ στον οικισμό Γουέντελα της Νότιας Αφρικής, σκοτώνοντας τουλάχιστον 17 άτομα και τραυματίζοντας 15 ακόμη.

Οι δράστες εισέβαλαν στο μπαρ και πυροβόλησαν τόσο έξω όσο και μέσα στον χώρο, πριν διαφύγουν με δύο άγνωστα οχήματα.

Η αστυνομία αναζητά οκτώ υπόπτους και δεν έχουν γίνει συλλήψεις μέχρι στιγμής.

Οι δράστες αφαίρεσαν κινητά τηλέφωνα από ορισμένους θαμώνες πριν διαφύγουν.

Η Νότια Αφρική αντιμετωπίζει υψηλά ποσοστά βίας, με περίπου 58 δολοφονίες ημερησίως το πρώτο τρίμηνο του έτους και συχνά περιστατικά μαζικών πυροβολισμών. Snapshot powered by AI

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής σε ένα μπαρ της Νότιας Αφρικής, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 17 άνθρωποι και να τραυματιστούν 15 ακόμη, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Την ίδια ώρα, ακόμη 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν επίσης σε περιστατικό με πυροβολισμούς σε δήμο κοντά στο Κέιπ Τάουν.

Οι τοπικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό οκτώ δραστών, οι οποίοι φέρεται να εξαπέλυσαν πυρ εναντίον θαμώνων που βρίσκονταν έξω από ένα μπαρ στον οικισμό Γουέντελα, πριν εισβάλλουν στο εσωτερικό του και «συνεχίσουν να πυροβολούν τους πελάτες που βρίσκονταν μέσα», όπως αναφέρει το Associated Press.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες φέρεται να ήταν οπλισμένοι με τυφέκια τύπου AK-47 και πιστόλια. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν επίσης 15 άτομα, τα οποία έχουν μεταφερθεί σε κοντινά νοσοκομεία.

«Από τις έρευνες μας προκύπτει ότι οι ένοπλοι επιτέθηκαν σε θαμώνες που έπιναν μέσα και έξω από το μπαρ», ανέφερε η αστυνομία της Νότιας Αφρικής με ανάρτησή της στο «X». Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δράστες φέρεται να έψαξαν ορισμένους από τους θαμώνες και να τους αφαίρεσαν τα κινητά τηλέφωνά τους πριν διαφύγουν από τον τόπο του εγκλήματος με δύο άγνωστα οχήματα.

Δεν έχουν γίνει συλλήψεις μέχρι στιγμής.

Την ίδια ώρα, ακόμη 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν επίσης σε περιστατικό με πυροβολισμούς σε δήμο κοντά στο Κέιπ Τάουν τη νύχτα του Σαββάτου προς σήμερα Κυριακή, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οπλισμένοι άνδρες μπήκαν σε χώρο διασκέδασης στην Λουάντλ στη 01:46 (τοπική ώρα, 02:46 ώρα Ελλάδος) και «άνοιξαν πυρ σε πελάτες».

Οι μαζικοί πυροβολισμοί είναι σχετικά συχνοί στη Νότια Αφρική. Την περασμένη εβδομάδα, 11 άτομα, μεταξύ των οποίων και μια γυναίκα που πιστεύεται ότι ήταν έγκυος, έχασαν την ζωή τους όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε ένα σπίτι νότια της πόλης του Ντέρμπαν.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της αστυνομίας, κατά μέσο όρο, περίπου 58 άτομα δολοφονήθηκαν κάθε μέρα στη Νότια Αφρική μεταξύ του Ιανουαρίου και του Μαρτίου.