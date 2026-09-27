Ανακαλύφθηκε νέος κορονοϊός στη Βραζιλία: Ο HKU5-CoV-2 μεταδίδεται και στον άνθρωπο

Μια νέα ανακάλυψη εντόπισε το ίδιο χαρακτηριστικό με τον Covid-19 σε ένα είδος κορονοϊού στη Βραζιλία

Δημήτρης Δρίζος

Ανακαλύφθηκε νέος κορονοϊός στη Βραζιλία: Ο HKU5-CoV-2 μεταδίδεται και στον άνθρωπο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένα νέο στέλεχος κορονοϊού σε νυχτερίδες στη Βραζιλία διαθέτει θέση διάσπασης φουρίνης παρόμοια με αυτήν του Covid-19, αυξάνοντας την πιθανότητα μετάδοσής του στους ανθρώπους.
  • Ο ιός HKU5-CoV-2 μπορεί να προσβάλει ανθρώπινους πνεύμονες και έντερο με παρόμοιο μηχανισμό όπως ο SARS-CoV-2, αλλά είναι προς το παρόν λιγότερο αποτελεσματικός.
  • Το ζωονοσογόνο δυναμικό του ιού είναι υψηλό, καθώς μπορεί να προσδεθεί σε διάφορα θηλαστικά και να μεταλλαχθεί ώστε να μεταδοθεί στους ανθρώπους.
  • Δεν έχουν καταγραφεί περιστατικά μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο, και ο κίνδυνος άμεσης πανδημίας θεωρείται χαμηλός.
  • Οι ειδικοί δηλώνουν ότι είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τυχόν νέα μετάδοση χάρη στην πρόοδο στην ανάπτυξη εμβολίων και τη διεθνή συνεργασία στην ιολογία.
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Ένα νέο μυστηριώδες στέλεχος κορονοϊού που εντοπίστηκε σε νυχτερίδες έχει «υψηλή πιθανότητα» να μεταδοθεί στους ανθρώπους, προειδοποιούν ειδικοί.

Ο SARS-CoV-2, ο οποίος είναι γνωστός ως Covid-19, διαθέτει μια θέση διάσπασης φουρίνης (FCS) στις πρωτεΐνες-ακίδες της επιφάνειάς του, ένα χαρακτηριστικό που συνέβαλε στην ιδιαίτερα υψηλή μεταδοτικότητά του κατά την πανδημία του 2020.

Μια νέα ανακάλυψη εντόπισε το ίδιο χαρακτηριστικό σε ένα είδος κορονοϊού στη Βραζιλία, γνωστό ως HKU5-CoV-2, καταρρίπτοντας, σύμφωνα με τους ερευνητές, τη δημοφιλή θεωρία ότι ο Covid-19 δημιουργήθηκε σε εργαστήριο. Εργαστηριακές δοκιμές έδειξαν ότι ο ιός είναι ικανός να προσβάλει ανθρώπινους πνεύμονες και το έντερο μέσω του ίδιου μηχανισμού με τον Covid-19.

Ωστόσο, ο δρ. Gareth Nye, από το Πανεπιστήμιο του Σάλφορντ, έσπευσε να επισημάνει: «Είναι πολύ λιγότερο αποτελεσματικός από τον Covid-19, γεγονός που σημαίνει ότι ο άμεσος κίνδυνος από τον συγκεκριμένο κορονοϊό των νυχτερίδων είναι προς το παρόν χαμηλός».

Μετά την ανακάλυψη, οι ερευνητές επιχείρησαν να προσδιορίσουν το ζωονοσογόνο δυναμικό του ιού, δηλαδή την πιθανότητα να μεταλλαχθεί και να μεταδοθεί από τις νυχτερίδες στους ανθρώπους.

Ο δρ. Nye, λέκτορας Βιοϊατρικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Σάλφορντ, δήλωσε: «Το ζωονοσογόνο δυναμικό του είναι υψηλό, καθώς μπορεί να προσδεθεί σε αρκετά διαφορετικά είδη θηλαστικών και θα μπορούσε να μεταλλαχθεί και να μεταδώσει μια προσαρμοσμένη μορφή του στους ανθρώπους».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί περιστατικά μετάδοσης του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτό σημαίνει ότι, παρότι οι ειδικοί εκτιμούν πως δεν θα είναι τόσο μεταδοτικός όσο ο Covid-19, δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα ώστε να υπάρχει βεβαιότητα.

Προς το παρόν, οι ειδικοί εμφανίζονται βέβαιοι ότι οποιαδήποτε νέα εξέλιξη μπορεί να αντιμετωπιστεί χάρη στην εκτεταμένη δουλειά που έχουν κάνει οι ιολόγοι σε όλο τον κόσμο για την πρόληψη νέων κρουσμάτων Covid-19.

Ο καθηγητής Paul Klapper OBE είναι καθηγητής Κλινικής Ιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ και τιμήθηκε το 2024 με διάκριση στο πλαίσιο των King's Birthday Honours για την προσφορά του στον τομέα της ιολογίας.

Ο καθηγητής Klapper δήλωσε: «Η δουλειά που έχουμε κάνει δείχνει ότι ένα κατάλληλο εμβόλιο θα μπορούσε να παραχθεί και να διανεμηθεί γρήγορα, εάν ένας τέτοιος ιός άρχιζε να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο».

Και συνέχισε: «Ο κόσμος δεν θα πρέπει να ανησυχεί ειδικά για τον συγκεκριμένο ιό, όμως από τις πρόσφατες ιογενείς πανδημίες, περισσότερες από τις μισές προέκυψαν με αυτόν τον τρόπο.

Η ζωονοσογόνος λοίμωξη από ιούς αποτελεί απειλή λόγω της αυξανόμενης παγκόσμιας population και της αύξησης των αλληλεπιδράσεων μεταξύ ανθρώπων και άγριας ζωής, σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της στην άγρια ζωή».

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