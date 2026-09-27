Η Κίνα στέλνει δύο γιγάντια πάντα στον ζωολογικό κήπο της Ατλάντα ως «πρεσβευτές φιλίας»

Snapshot Η Κίνα στέλνει δύο γιγάντια πάντα, τον Πινγκ Πινγκ και τη Φου Σουάνγκ, στον Ζωολογικό Κήπο της Ατλάντα για 10 χρόνια.

Τα πάντα γεννήθηκαν το 2020 στο Κέντρο Έρευνας και Αναπαραγωγής Γιγάντιων Πάντα του Τσενγκντού και μεταφέρονται στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ.

Η αποστολή των πάντα θεωρείται μέρος της διπλωματικής στρατηγικής της Κίνας για την προώθηση φιλικών σχέσεων με άλλες χώρες.

Η συμφωνία αυτή συνεχίζει μια 25χρονη συνεργασία για την προστασία και την επιστημονική μελέτη των γιγάντιων πάντα.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ χαρακτήρισε τα πάντα «πρεσβευτές φιλίας» κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στις ΗΠΑ. Snapshot powered by AI

Δύο γιγάντια πάντα ξεκίνησαν το ταξίδι τους το πρωί της Κυριακής από το Τσενγκντού της νοτιοδυτικής Κίνας με προορισμό τον Ζωολογικό Κήπο της Ατλάντα, με τον Σι Τζινπίνγκ να χαρακτήρισε τα ζώα ως «πρεσβευτές φιλίας».

Η ανακοίνωση του Κινέζου πρόεδρου έγινε κατά την διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον όπου συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σε μια περίοδο που οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου προσπαθούν να επιλύσουν τις μακροχρόνιες διαφορές μεταξύ τους.

Μέλη προσωπικού μεταφέρουν ένα κλουβί με το γιγάντιο πάντα Πινγκ Πινγκ, το οποίο θα ταξιδέψει από το Τσενγκντού της Κίνας στον Ζωολογικό Κήπο της Ατλάντα AP

Τα δύο πάντα που έχουν ξεκινήσει το ταξίδι τους προς την Ατλάντα γεννήθηκαν το 2020 στο Κέντρο Έρευνας και Αναπαραγωγής Γιγάντιων Πάντα του Τσενγκντού στην Κίνα και η άφιξή τους στις ΗΠΑ αποτελεί μια συνέχεια στην συνεργασία του Zωολογικού Κήπου της Ατλάντα με την Κίνα, η οποία έχει ως σκοπό την προστασία και την επιστημονική μελέτη του ζώου.

Η προηγούμενη συμφωνία ολοκληρώθηκε το 2024, έπειτα από 25 χρόνια συνεργασίας.

Πολίτες αποχαιρέτησαν τα γιγάντια πάντα Πινγκ Πινγκ και Φου Σουάνγκ, τα οποία θα ταξιδέψουν από το Τσενγκντού της Κίνας στον Ζωολογικό Κήπο της Ατλάντα AP

Τα δύο ζώα που θα παραχωρηθούν στον Ζωολογικό Κήπο της Ατλάντα είναι ο Πινγκ Πινγκ και η Φου Σουάνγκ, δύο ενήλικα πάντα, τα οποία θα παραμείνουν στις ΗΠΑ για 10 χρόνια στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Τα γιγάντια πάντα αποτελούν εδώ και καιρό μέρος της παγκόσμιας διπλωματικής στρατηγικής του Πεκίνου. Η αποστολή των ζώων σε διάφορους ζωολογικούς κήπους του εξωτερικού έχει συνδεθεί με την καλλιέργεια σχέσεων και την έκφραση καλής θέλησης της Κίνας με άλλες χώρες.

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