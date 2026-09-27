Φρίκη στη Λάρισα: «Έκαιγε τα παιδιά της με αναμμένο τσιγάρο»

Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για τη μητέρα

Δημήτρης Δρίζος, Επιμέλεια

Φρίκη στη Λάρισα: «Έκαιγε τα παιδιά της με αναμμένο τσιγάρο»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τον Οκτώβριο θα δικαστεί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου υπόθεση κακοποίησης δύο παιδιών στη Λάρισα με εγκαύματα από αναμμένο τσιγάρο.
  • Η 32χρονη μητέρα, ο πρώην σύζυγός της και ένας 50χρονος γνωστός τους αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση ανηλίκων.
  • Η μητέρα φέρεται να προκάλεσε σοβαρά δερματικά τραύματα στα παιδιά της και να τα υπέβαλε σε έντονο σωματικό και ψυχικό πόνο.
  • Επιπλέον, η 32χρονη κατηγορείται για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας των παιδιών και έκθεση σε κίνδυνο, ενώ και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ανάλογες κατηγορίες.
  • Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από νοσηλεία παιδιού για αναπνευστικό πρόβλημα και έρευνα της αστυνομίας και εισαγγελίας το 2025.
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Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου αναμένεται να αναβιώσει στις 19 Οκτωβρίου η υπόθεση που είχε συγκλονίσει τη Λάρισα τον Μάιο του 2025, όταν δύο μικρά παιδιά, ένα κορίτσι 6 ετών και ένα αγόρι 5 ετών, εντοπίστηκαν με εγκαύματα στο σώμα τους.

Στο εδώλιο, σύμφωνα με την εφημερίδα Ελευθερία, παραπέμπονται τρία πρόσωπα, η 32χρονη μητέρα των παιδιών, ο πρώην σύζυγός της και ένας 50χρονος γνωστός της, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί στις 18 Μαΐου 2025, όταν η μητέρα πήγε στην εφημερία του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας εξαιτίας αναπνευστικού προβλήματος ενός από τα παιδιά. Κατά την εξέταση, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι και τα δύο αδέλφια έφεραν εγκαύματα, τα οποία κρίθηκε ότι ενδεχομένως είχαν προκληθεί από κάφτρα τσιγάρου. Ακολούθησε έρευνα από την ΕΛ.ΑΣ. και την Εισαγγελία και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των τριών, ενώ η 32χρονη μητέρα είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενη.

Βαρύ το κατηγορητήριο

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η 32χρονη και ο πρώην σύζυγός της παραπέμπονται, μεταξύ άλλων, για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση. Ο 50χρονος κατηγορείται για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου, με το κατηγορητήριο να αναφέρεται σε πράξεις που φέρονται να ήταν ικανές να προκαλέσουν έντονο σωματικό ή ψυχικό πόνο και σοβαρή ψυχική βλάβη. Η 32χρονη και ο 50χρονος αντιμετωπίζουν ακόμη κατηγορία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανηλίκου νεότερου των 12 ετών κατά συρροή, ενώ στη μητέρα αποδίδεται επιπλέον η κατηγορία της έκθεσης κατά συρροή. Οι πράξεις που περιγράφονται στη δικογραφία φέρεται να τελέστηκαν στη Λάρισα από το 2024 έως τις 17 Μαΐου 2025.

Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για τη μητέρα

Ιδιαίτερα βαριές είναι οι αναφορές του κατηγορητηρίου σε βάρος της 32χρονης. Σύμφωνα με όσα της αποδίδονται, φέρεται να προκαλούσε εγκαύματα στα δύο παιδιά με αναμμένο τσιγάρο, με αποτέλεσμα να προκληθούν δερματικές βλάβες σε διάφορα σημεία του σώματός τους.

Στο κορίτσι περιγράφονται βλάβες στα άνω και κάτω άκρα, ενώ για το αγόρι γίνεται αναφορά σε τραύματα στα άκρα, στους γλουτούς, στην περιοχή του αυχένα και στο πρόσωπο, ιδιαίτερα στη δεξιά παρειά. Κατά το κατηγορητήριο, οι συγκεκριμένες πράξεις προκαλούσαν στα παιδιά έντονο σωματικό και ψυχικό πόνο, ικανό να επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη.

Στην 32χρονη αποδίδεται επίσης ότι προσέβαλε βάναυσα την τιμή των ανήλικων παιδιών της, ζωγραφίζοντας με σκουρόχρωμο μαρκαδόρο σημεία του σώματός τους τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο κατηγορητήριο.

Παράλληλα, κατηγορείται ότι με τις ενέργειές της εξέθεσε σε κίνδυνο πρόσωπα τα οποία είχε υπό την προστασία της και για τα οποία είχε υποχρέωση φροντίδας. Στο κατηγορητήριο περιγράφονται ακόμη αναλυτικά οι πράξεις που αποδίδονται στον 50χρονο γνωστό της μητέρας και στον πρώην σύζυγο, με την υπόθεση πλέον να οδηγείται ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Βόλου.

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