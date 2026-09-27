Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Τουλάχιστον εννιά άτομα βρίσκονταν στο ιατρείο την ώρα της πλασμαφαίρεσης

Snapshot Τουλάχιστον εννέα άτομα βρίσκονταν στο ιατρείο της Καρνεάδου κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης του Γιώργου Μαζωνάκη, μεταξύ των οποίων η κόρη των δύο γιατρών.

Στο ιατρείο δεν υπήρχε οξυγόνο ούτε αντίδοτο για τη μέθη όταν η κατάσταση του τραγουδιστή επιδεινώθηκε.

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος ενημέρωσε το ΕΚΑΒ ότι ο Μαζωνάκης ήταν νεκρός και ανέλαβαν όλοι την ευθύνη.

Η Ιωάννα Γάκα και ο σύζυγός της συναντήθηκαν ξανά στις φυλακές Κορυδαλλού κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης έρευνας για τον θάνατο.

Στο δεύτερο ιατρείο στην Πατριάρχου Ιωακείμ πραγματοποιούνταν ψυχοθεραπείες, υπνοθεραπείες, μασάζ και σάουνα, με συμμετοχή και προσώπων από το οικογενειακό περιβάλλον της 56χρονης. Snapshot powered by AI

Όλο και περισσότερες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι και τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στην οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Όπως αποκάλυψε το MEGA, τη μοιραία Τετάρτη, στις 9 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τις 16:00, και σύμφωνα με τις καταθέσεις, η 56χρονη γιατρός, Ιωάννα Γάκα, καλεί στο δωμάτιο που γινόταν η πλασμαφαίρεση στον τραγουδιστή, τον 58χρονο σύζυγό της, Ηλία Θεοδωρόπουλο.

Αφού αντιλαμβάνεται αμέσως τι συμβαίνει, ο 58χρονος φέρεται να ζητά οξυγόνο, το οποίο όμως δεν υπάρχει στο ιατρείο. Τότε, η 56χρονη ζητά το αντίδοτο για τη μέθη, το οποίο επίσης δεν υπάρχει.

Αίσθηση προκαλεί και η αποκάλυψη για τον αριθμό των ατόμων που βρίσκονταν στο ιατρείο της Καρνεάδου εκείνη την στιγμή. Αν και αρχικά γινόταν λόγος για τέσσερις εργαζομένους, τους δύο γιατρούς, τον Γιώργο Μαζωνάκη και μία άλλη ασθενή που έκανε σε διπλανό δωμάτιο πλασμαφαίρεση, μαρτυρίες ανεβάζουν τον αριθμό των παρευρισκόμενων σε τουλάχιστον εννέα άτομα, ανάμεσα στα οποία και η κόρη των δύο γιατρών, η οποία είναι και αυτή που, σύμφωνα με τις καταθέσεις, καλεί τελικά το ΕΚΑΒ.

Όπως προκύπτει, όταν έφτασε το ΕΚΑΒ και πήρε τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο 58χρονος γιατρός, γνωρίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης, είπε στο προσωπικό ότι ο τραγουδιστής πέθανε και «είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι».

Συναντήθηκαν ξανά Γάκα και Θεοδωρόπουλος στις φυλακές

Νέα συνάντηση στις φυλακές Κορυδαλλού είχαν, σύμφωνα με το MEGA, η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, την ώρα που η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη συνεχίζεται. Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση του ζευγαριού στις φυλακές, με το επισκεπτήριο να διαρκεί δύο ώρες.

Η 56χρονη μεταφέρθηκε στην ανδρική πτέρυγα όπου συναντήθηκε με τον σύζυγό της. Η συνάντηση έγινε σε διαφορετικό χρόνο και ξεχωριστά από τις υπόλοιπες κρατούμενες, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει αναβρασμός στις φυλακές.

Την ίδια στιγμή, αποκαλυπτικά είναι και όσα έρχονται στη δημοσιότητα για το δεύτερο ιατρείο των προφυλακισμένων γιατρών στην Πατριάρχου Ιωακείμ. Σε αυτόν τον χώρο, σύμφωνα με πληροφορίες, πραγματοποιούνταν, μεταξύ άλλων, ψυχοθεραπείες, υπνοθεραπείες, μασάζ και σάουνα. Παράλληλα, σύμφωνα μαρτυρίες, στην καθημερινή λειτουργία του χώρου φέρεται να συμμετείχαν και πρόσωπα από το οικογενειακό περιβάλλον της 56χρονης.

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