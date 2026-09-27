Επίδομα παιδιού: Πότε πληρώνεται η τέταρτη δόση και πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα Α21

Ποιοι εξαιρούνται

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Επίδομα παιδιού: Πότε πληρώνεται η τέταρτη δόση και πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα Α21
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Η τέταρτη δόση του επιδόματος παιδιού θα καταβληθεί από τον ΟΠΕΚΑ έως την 29η Σεπτεμβρίου, εξαιρουμένων των αιτήσεων που δεν έχουν οριστικά υποβληθεί και εγκριθεί.
  • Η πλατφόρμα Α21 θα ανοίξει ξανά στις 30 Σεπτεμβρίου στις 08:00 για νέες αιτήσεις ή τροποποιήσεις υφιστάμενων αιτήσεων.
  • Η αίτηση για το επίδομα παιδιού γίνεται ηλεκτρονικά μέσω ΗΔΙΚΑ ή Gov.gr, απαιτώντας κωδικούς TaxisNet και επιβεβαίωση ΑΜΚΑ, και υποβάλλεται ετησίως από Μάρτιο έως μέσα Ιανουαρίου.
  • Το ποσό του επιδόματος εξαρτάται από το οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, με κλιμακωτές απολαβές που μειώνονται όσο αυξάνεται το εισόδημα.
  • Για την οριστική υποβολή της αίτησης απαιτείται η συμπλήρωση όλων των στοιχείων, η υποβολή φορολογικής δήλωσης και, αν ζητηθεί, η προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών.
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Μέχρι την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί από τον ΟΠΕΚΑ η καταβολή της τέταρτης διμηνιαίας δόσης του έτους για το επίδομα παιδιού. Από την πληρωμή εξαιρούνται όσοι διαθέτουν απλώς προσωρινά αποθηκευμένη αίτηση, καθώς για να προχωρήσει η εκκαθάριση απαιτείται η οριστική υποβολή και έγκρισή της.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πίστωσης των χρημάτων, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 θα ανοίξει ξανά την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 08:00 το πρωί, προκειμένου οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να προχωρήσουν σε τυχόν τροποποιήσεις των υφιστάμενων.

Πώς γίνεται η αίτηση

Η αίτηση για το επίδομα παιδιού (Α21) γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ ή του Gov.gr. Χρειάζεστε τους προσωπικούς σας κωδικούς TaxisNet και επιβεβαίωση του ΑΜΚΑ σας. Η υποβολή γίνεται μία φορά κάθε χρόνο (από τον Μάρτιο έως τα μέσα Ιανουαρίου του επόμενου έτους).

Βήματα για την υποβολή της αίτησης

  • Σύνδεση: Μπείτε στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Επιδόματος Παιδιού Α21 χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet.
  • Φορολογική δήλωση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε υποβάλλει πρώτα τη φετινή σας φορολογική δήλωση (Ε1), καθώς το ποσό υπολογίζεται με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματα.
  • Στοιχεία οικογένειας: Επιβεβαιώστε ή συμπληρώστε τη σύνθεση της οικογένειάς σας (παιδιά, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ παιδιών/συζύγου όπου απαιτείται).
  • ΙΒΑΝ: Καταχωρίστε τον αριθμό λογαριασμού (IBAN) στον οποίο επιθυμείτε να πιστώνεται το επίδομα.
  • Δικαιολογητικά: Επισυνάψτε τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά (π.χ. βεβαιώσεις σπουδών για ενήλικα τέκνα ή πιστοποιητικά αναπηρίας) εάν ζητηθούν.
  • Οριστική υποβολή: Πατήστε οριστική υποβολή, διότι οι πρόχειρες αιτήσεις δεν εξετάζονται από τον ΟΠΕΚΑ.

Ποσό επιδόματος

Το ποσό του επιδόματος υπολογίζεται βάσει κλιμακούμενου εισοδηματικού κριτηρίου, ώστε να καταβάλλεται στοχευμένα στις οικογένειες με παιδιά, που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Αναλυτικότερα:

1.Όταν το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα είναι έως 6.000 ευρώ, το επίδομα είναι:

  • 70 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο επιπλέον
  • 70 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο
  • επιπλέον 140 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

2.Όταν το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα είναι από 6.001 ευρώ έως 10.000 ευρώ, το επίδομα είναι:

  • 42 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο επιπλέον
  • 42 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο επιπλέον
  • 84 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

3.Όταν το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα είναι από 10.001 ευρώ έως 15.000 ευρώ, το επίδομα είναι:

  • 28 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο επιπλέον
  • 28 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο επιπλέον
  • 56 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

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