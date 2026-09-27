Εορτολόγιο 27 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Snapshot Στις 26 Σεπτεμβρίου τιμάται η μνήμη του Νεομάρτυρος Ακυλίνας, της Αγίας Επιχαρίτος, του Αγίου Ζήνωνος και του Μεγαλομάρτυρος Καλλιστράτου.

Ο Μεγαλομάρτυρας Καλλίστρατος υπηρέτησε στον ρωμαϊκό στρατό και υπέστη βασανιστήρια για την πίστη του, ενώ σώθηκε θαυματουργικά με τη βοήθεια δελφινιών.

Ο Καλλίστρατος και 49 στρατιώτες που μεταστράφηκαν σε χριστιανισμό εκτελέστηκαν το 304 μ.Χ. και αργότερα τιμήθηκαν με ναό στη μνήμη τους.

Η Νεομάρτυς Ακυλίνα, γεννημένη στο Ζαγκλιβέρι Θεσσαλονίκης το 1745, υπέστη βασανιστήρια και παρέμεινε πιστή στον Χριστό μέχρι το θάνατό της το 1764.

Τα λείψανα της Ακυλίνας εντοπίστηκαν το 2012 στην Οσσα Θεσσαλονίκης και σήμερα φυλάσσονται σε ναό στο Ζαγκλιβέρι προς τιμήν της. Snapshot powered by AI

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Ακυλίνα, Ακυλίνη, Ακυλήνη

Επίχαρις, Επιχάρια

Ζήνων *

Καλλίστρατος, Καλλιστράτης, Καλλιστράτη

Μάρτυς Καλλίστρατος

Η ζωή του συνδέεται με τη Ρώμη, τις στρατιωτικές διώξεις των χριστιανών και τη θαυμαστή μεταστροφή δεκάδων συστρατιωτών του. Γεννήθηκε στην Καρχηδόνα της Βόρειας Αφρικής, και από την οικογένειά του είχε βαθιές χριστιανικές ρίζες, διότι ο προπάππος του, Νεοσκόρος, ήταν στρατιώτης στην Ιερουσαλήμ την εποχή του Πόντιου Πιλάτου, είδε τα Πάθη του Χριστού, άκουσε για την Ανάστασή Του, πίστεψε και βαπτίστηκε. Ετσι, ο Καλλίστρατος ανατράφηκε από παιδί με τις χριστιανικές αρχές. Οταν κατατάχθηκε στον ρωμαϊκό στρατό και υπηρετούσε στη λεγεώνα του στρατηγού Περσεντίνου, έκρυψε αρχικά την πίστη του λόγω των σκληρών διώξεων του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Κάποια νύχτα, όμως, ενώ όλοι οι στρατιώτες κοιμόντουσαν, σηκώθηκε για να προσευχηθεί, κάποιοι τον άκουσαν να ψιθυρίζει το όνομα του Χριστού και τον κατήγγειλαν αμέσως στον διοικητή. Εκείνος κάλεσε τον Καλλίστρατο και τον διέταξε να θυσιάσει στα είδωλα, αλλά μετά την κατηγορηματική άρνησή του ξεκίνησαν τα βασανιστήρια.

Τον χτύπησαν άγρια με ραβδιά σε όλο του το σώμα και τον έβαλαν σε δερμάτινο σάκο ρίχνοντάς τον στη θάλασσα για να πνιγεί. Σύμφωνα με τον συναξαριστή του, ο σάκος σχίστηκε πάνω σε βράχο και δύο δελφίνια τον μετέφεραν με ασφάλεια πίσω στην ακτή, αφήνοντάς τον εντελώς υγιή. Βλέποντας το συγκλονιστικό θαύμα με τα δελφίνια, 49 Ρωμαίοι στρατιώτες πίστεψαν αμέσως στον αληθινό Θεό και ο Περσεντίνος, εξοργισμένος τους φυλάκισε όλους. Μέσα στη φυλακή, ο Καλλίστρατος κατήχησε τους στρατιώτες προετοιμάζοντάς τους, ενώ ο διοικητής, βλέποντας ότι έχανε τον έλεγχο του στρατεύματος, διέταξε να θανατωθούν κρυφά.

Τη νύχτα της 27ης Σεπτεμβρίου 304, στρατιώτες μπήκαν στη φυλακή και αποκεφάλισαν τον Καλλίστρατο και τους 49 συντρόφους του. Οι χριστιανοί της περιοχής μάζεψαν κρυφά τα λείψανά τους και τα έθαψαν με τιμές, ενώ αργότερα στο σημείο εκείνο χτίστηκε ναός αφιερωμένος στη μνήμη τους.

Νεομάρτυς Ακυλίνα

Γνωστή και ως Αγγελίνα, είναι μία από τις συγκλονιστικές μορφές των νεομαρτύρων της περιόδου της Τουρκοκρατίας. Γεννήθηκε το 1745 στο Ζαγκλιβέρι της Θεσσαλονίκης από χριστιανούς γονείς, αλλά όταν η Ακυλίνα ήταν ακόμη σε παιδική ηλικία, ο πατέρας της μάλωσε με έναν Τούρκο γείτονα, πάνω στον θυμό του τον σκότωσε και, για να γλιτώσει τη θανατική ποινή που επέβαλλε ο ισλαμικός νόμος, ο Γεώργιος δείλιασε και εξισλαμίστηκε, υποσχόμενος μάλιστα στις οθωμανικές αρχές πως, όταν η κόρη του μεγάλωνε, θα την ανάγκαζε και εκείνη να γίνει μουσουλμάνα.

Η μητέρα της Ακυλίνας, ωστόσο, παρέμεινε ακλόνητη στην ορθόδοξη πίστη και μεγάλωσε την κόρη της με χριστιανικές αρχές, λέγοντάς της συνεχώς ότι η πίστη είναι ένα πολύτιμο διαμάντι που δεν πρέπει ποτέ να επιτρέψει σε κανέναν να της το κλέψει.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 27 Σεπτεμβρίου-1Η Νεομάρτυς Ακυλίνα γεννήθηκε και έζησε στο Ζαγκλιβέρι Θεσσαλονίκης.Οταν η Ακυλίνα έφτασε σε ηλικία 18-19 ετών, ξεχώριζε για τη σωματική της ομορφιά και την αρετή της, οι δε Τούρκοι άρχισαν να πιέζουν τον πατέρα της να τηρήσει την υπόσχεσή του. Εκείνος προσπάθησε αρχικά με καλούς τρόπους και υποσχέσεις για πλούτη, αλλά και με άγριες απειλές στη συνέχεια να την πείσει να αρνηθεί τον Χριστό, με την Ακυλίνα όμως να απαντά με θάρρος: «Χριστιανή γεννήθηκα και Χριστιανή θέλω να πεθάνω». Μετά την οριστική άρνησή της, οι Τούρκοι τη συνέλαβαν και την οδήγησαν στον κριτή της Θεσσαλονίκης, όπου άρχισαν απάνθρωπα βασανιστήρια.

Την κρέμασαν από τα χέρια και τη χτυπούσαν αλύπητα με αγκαθωτά ραβδιά και ξύλα, με το σώμα της να πληγώνεται τόσο πολύ, που άρχισαν να πέφτουν κομμάτια από τις σάρκες της. Βλέποντας ότι η Ακυλίνα ήταν πλέον ετοιμοθάνατη και δεν επρόκειτο να αλλαξοπιστήσει, οι Τούρκοι την παρέδωσαν ημιθανή στη μητέρα της για να μην πεθάνει στα χέρια τους. Εκείνη τότε την πήρε στην αγκαλιά της γεμάτη δάκρυα και, αντί για θρήνο, τη ρώτησε με αγωνία: «Παιδί μου, μήπως δείλιασες και αρνήθηκες τον Χριστό;» και η Ακυλίνα, μαζεύοντας τις τελευταίες της δυνάμεις, απάντησε: «Μητέρα, έκανα όπως μου είπες. Το διαμάντι που μου εμπιστεύθηκες το φύλαξα καθαρό και αμόλυντο και τώρα πάω κοντά στον Χριστό». Παρέδωσε την ψυχή της στις 27 Σεπτεμβρίου 1764.

Για 248 χρόνια, η τοποθεσία των λειψάνων της παρέμενε άγνωστη, καθώς οι χριστιανοί την είχαν θάψει κρυφά για να αποφύγουν τη βεβήλωση από τους Τούρκους.

Τον Φεβρουάριο του 2012, ύστερα από συστηματικές έρευνες και ιστορικές ενδείξεις, ο Μητροπολίτης Λαγκαδά Ιωάννης εντόπισε τον τάφο της στην κοντινή κωμόπολη Οσσα Θεσσαλονίκης και τα λείψανά της βρέθηκαν στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών, τυλιγμένα σε παλιό ύφασμα. Σήμερα, έχουν μεταφερθεί με τιμές πίσω στη γενέτειρά της, το Ζαγκλιβέρι, όπου φυλάσσονται σε ναό που χτίστηκε προς τιμήν της.

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