Νέο σφάλμα λογισμικού στα Boeing 737 MAX επηρεάζει την αυτόματη πλοήγηση κατά την προσγείωση

Ένα άγνωστο μέχρι πρόσφατα σφάλμα λογισμικού στα επιβατικά αεροσκάφη Boeing 737 MAX εντόπισε η αμερικανική κατασκευάστρια, το οποίο δύναται να θέσει εκτός λειτουργίας το σύστημα αυτόματης πλοήγησης κατά τη διάρκεια της προσγείωσης. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal που επικαλείται εσωτερικά έγγραφα της εταιρείας, το πρόβλημα εμφανίστηκε έπειτα από πρόσφατη αναβάθμιση του λογισμικού στο πιλοτήριο.

Η δυσλειτουργία παρατηρείται σε μια ιδιαίτερα απαιτητική φάση της πτήσης: συγκεκριμένα, όταν τα πληρώματα αλλάζουν το προγραμματισμένο σχέδιο πορείας μετά από μια αποτυχημένη ή ματαιωμένη προσέγγιση (missed approach ή go-around). Υπό αυτές τις ειδικές συνθήκες, οι πιλότοι ενδέχεται να μην έχουν πρόσβαση στην αυτοματοποιημένη καθοδήγηση και στην κάθετη πλοήγηση για την επακόλουθη προσπάθεια προσγείωσης.

Η Boeing γνωστοποίησε ότι είχε ήδη ενημερώσει όλες τις αεροπορικές εταιρείες που χρησιμοποιούν τον στόλο των 737 MAX από τα τέλη Αυγούστου. Σε επίσημη δήλωσή της, η εταιρεία ανέφερε ότι κοινοποίησε αναλυτικές οδηγίες προς τους διαχειριστές των αεροσκαφών, ενισχύοντας τις ισχύουσες επιχειρησιακές διαδικασίες που οφείλουν να ακολουθούν οι χειριστές. Οι πιλότοι είναι εκπαιδευμένοι να προσγειώνουν τα αεροπλάνα χειροκίνητα, ανακτώντας τον πλήρη έλεγχο όποτε τα αυτοματοποιημένα βοηθήματα παρουσιάζουν απόκλιση.

Την ίδια ώρα, μηχανικοί της εταιρείας εργάζονται πυρετωδώς για την ανάπτυξη μιας οριστικής ενημέρωσης κώδικα, η οποία θα εξαλείψει μόνιμα τη συγκεκριμένη ανωμαλία από τους υπολογιστές πτήσης. Η εταιρεία υποστηρίζει πως το εν λόγω ζήτημα δεν θέτει άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια των πτήσεων, εφόσον ακολουθούνται τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα χειροκίνητης καθοδήγησης.

Κι όμως, οι ρυθμιστικές αρχές δεν εφησυχάζουν. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) επιβεβαίωσε ότι εξετάζει λεπτομερώς το ενδεχόμενο πρόβλημα στους υπολογιστές πτήσης συγκεκριμένων αεροσκαφών Boeing 737 MAX. Όπως ανακοινώθηκε από την υπηρεσία, πρόκειται να συγκληθεί Συμβούλιο Επανεξέτασης Διορθωτικών Ενεργειών (Corrective Action Review Board), με την FAA να δεσμεύεται για άμεση λήψη αυστηρών μέτρων εάν διαπιστωθεί οποιοδήποτε κενό ασφαλείας.

Αντιδράσεις αερομεταφορέων και άρνηση παραλαβής

Η αποκάλυψη προκάλεσε άμεσες αναταράξεις στους μεγαλύτερους αερομεταφορείς των Ηνωμένων Πολιτειών. Τόσο η Southwest Airlines όσο και η United Airlines διαμήνυσαν στην κατασκευάστρια ότι αρνούνται να παραλάβουν νέα αεροσκάφη 737 MAX που φέρουν τη νεότερη έκδοση του λογισμικού, την έκδοση U.14, απαιτώντας την εγκατάσταση παλαιότερης, δοκιμασμένης έκδοσης.

Η Southwest διευκρίνισε ότι κανένα από τα αεροσκάφη που εκτελούν σήμερα δρομολόγια στον στόλο της δεν διαθέτει την προβληματική έκδοση. Μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρίνιστος ο ακριβής αριθμός των αεροσκαφών παγκοσμίως που πετούν με το συγκεκριμένο λογισμικό. Εμπειρογνώμονες της αεροπορίας, τεχνικοί των αεροπορικών εταιρειών και ελεγκτές των αρχών προσπαθούν να αποτυπώσουν το ακριβές μέγεθος της εγκατεστημένης βάσης και να προσδιορίσουν τον επιχειρησιακό αντίκτυπο.

Η σκιά των παλαιότερων κρίσεων

Το νέο αυτό περιστατικό βρίσκει την Boeing σε ένα εξαιρετικά ευάλωτο χρονικό σημείο, καθώς ο κολοσσός της αεροναυπηγικής παραμένει υπό συνεχή επιτήρηση από τις ρυθμιστικές αρχές. Οι μνήμες από τις δύο πολύνεκρες συντριβές του 2018 στην Ινδονησία και του 2019 στην Αιθιοπία, που κόστισαν τη ζωή σε 346 ανθρώπους και οδήγησαν στην παγκόσμια καθήλωση του στόλου για σχεδόν δύο χρόνια, παραμένουν νωπές. Σε αυτό το βαρύ ιστορικό προστέθηκε στις αρχές του 2024 και το περιστατικό με την αποκόλληση τμήματος της καμπίνας σε σχεδόν καινούργιο 737 MAX 9 της Alaska Airlines εν πτήσει, κλονίζοντας εκ νέου την εμπιστοσύνη του επιβατικού κοινού και των εποπτικών φορέων.

Σήμερα βρίσκονται σε ενεργό υπηρεσία περίπου 2.430 αεροσκάφη της οικογένειας 737 MAX σε όλο τον κόσμο. Το ζήτημα με το λογισμικό περιπλέκει αναπόφευκτα και τις διαδικασίες έγκρισης για τις νεότερες παραλλαγές του μοντέλου. Ενώ το μικρότερο MAX 7 έλαβε έγκριση με το πρόσφατο λογισμικό, τα βλέμματα όλων στρέφονται στην πολυαναμενόμενη πιστοποίηση του μεγαλύτερου MAX 10, για το οποίο η ηγεσία της εταιρείας προσδοκούσε πράσινο φως από την FAA στο άμεσο διάστημα. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στη διερεύνηση ή στην τελική διόρθωση του αλγορίθμου προσέγγισης απειλεί να ανατρέψει τα χρονοδιαγράμματα παραδόσεων σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού.

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