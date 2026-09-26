Επιδόματα: Ποια θα πληρωθούν την ερχόμενη εβδομάδα από τον ΟΠΕΚΑ

Snapshot Οι πληρωμές των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ θα γίνουν την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου μετά τις 5 το απόγευμα.

Θα καταβληθεί η τέταρτη δόση του επιδόματος παιδιού Α21 που καλύπτει τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Θα πληρωθούν επίσης το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το επίδομα στέγασης, το επίδομα γέννησης και τα αναπηρικά.

Ο ΟΠΕΚΑ καταβάλλει τα επιδόματα την τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα, με τα χρήματα να είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ την προηγούμενη εργάσιμη μετά τις 5 το απόγευμα. Snapshot powered by AI

Πλησιάζει η ημερομηνία πληρωμής των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, με αυτή να είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, μετά τις 5 το απόγευμα.

Μεταξύ των επιδομάτων που θα πληρωθούν, βρίσκεται και η τέταρτη δόση του επιδόματος παιδιού Α21, η οποία καλύπτει τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (σ.σ. πρώην ΚΕΑ), το επίδομα στέγασης, το επίδομα γέννησης και τα αναπηρικά βρίσκονται επίσης ανάμεσα στα επιδόματα που θα καταβληθούν την επόμενη εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΠΕΚΑ πληρώνει κάθε μήνα τους δικαιούχους την τελευταία εργάσιμη. Ωστόσο, τα χρήματα αρχίζουν να εμφανίζονται στα ΑΤΜ την προηγούμενη εργάσιμη μετά τις 5 το απόγευμα. Όταν μεσολαβεί Σαββατοκύριακο, τα επιδόματα μπαίνουν τρεις ημέρες νωρίτερα.

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