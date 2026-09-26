Κρήτη: Τροχαίο στον ΒΟΑΚ με φορτηγό που μετέφερε ζώα

Snapshot Ένα φορτηγό που μετέφερε χοίρους εξετράπη της πορείας του στον ΒΟΑΚ, κοντά στις Σίσες.

Το φορτηγό ακινητοποιήθηκε στο οδόστρωμα μετά το τροχαίο.

Η Τροχαία ΒΟΑΚ βρέθηκε στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Snapshot powered by AI

Ένα τροχαίο με φορτηγό που μετέφερε ζώα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στον ΒΟΑΚ στην Κρήτη, κοντά στις Σίσες.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, το βαρύ όχημα, το οποίο μετέφερε χοίρους, εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί στο οδόστρωμα.

Στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις της Τροχαίας ΒΟΑΚ για την ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς το ένα ρεύμα είχε κλείσει λόγω του φορτηγού και η διέλευση των οχημάτων διεξαγόταν με δυσκολία.

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