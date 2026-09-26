Κρήτη: Τροχαίο στον ΒΟΑΚ με φορτηγό που μετέφερε ζώα
Το φορτηγό εξετράπη της πορείας του
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Ένα φορτηγό που μετέφερε χοίρους εξετράπη της πορείας του στον ΒΟΑΚ, κοντά στις Σίσες.
- Το φορτηγό ακινητοποιήθηκε στο οδόστρωμα μετά το τροχαίο.
- Η Τροχαία ΒΟΑΚ βρέθηκε στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.
Ένα τροχαίο με φορτηγό που μετέφερε ζώα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στον ΒΟΑΚ στην Κρήτη, κοντά στις Σίσες.
Σύμφωνα με το cretalive.gr, το βαρύ όχημα, το οποίο μετέφερε χοίρους, εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί στο οδόστρωμα.
Στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις της Τροχαίας ΒΟΑΚ για την ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς το ένα ρεύμα είχε κλείσει λόγω του φορτηγού και η διέλευση των οχημάτων διεξαγόταν με δυσκολία.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:51 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Ομπράντοβιτς: «Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ - Πρέπει να βελτιωθούμε»
23:50 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ηγουμενίτσα: Εντοπίστηκε νεκρή καρέτα καρέτα στο Μακρυγιάλι
23:41 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Λήμνος: 76χρονος ανασύρθηκε νεκρός από την παραλία Κότσινας
23:36 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ 82-84: Ο Όσμαν υπέγραψε το θρίλερ
23:23 ∙ LIFESTYLE
Τσαφούλιας για Μαζωνάκη: «Προσέξτε όσους υπόσχονται ότι δεν θα γεράσετε»
23:05 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επιδόματα: Ποια θα πληρωθούν την ερχόμενη εβδομάδα από τον ΟΠΕΚΑ
22:56 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη: Τροχαίο στον ΒΟΑΚ με φορτηγό που μετέφερε ζώα
19:47 ∙ LIFESTYLE
Άννα Βίσση: «Όλα για όλα» για τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ
14:07 ∙ ΕΛΛΑΔΑ