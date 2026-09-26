Γιοβάνοβιτς: «Δεν θα κάνω μεγάλο ροτέισον, πιο δύσκολη με Κλοπ η Γερμανία»

Snapshot Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν σχεδιάζει μεγάλο ροτέισον στην ενδεκάδα για τον αγώνα με τη Γερμανία, παρά μόνο αν υπάρχουν θέματα κούρασης ή τραυματισμοί.

Η Γερμανία, παρά τις απουσίες παικτών όπως οι Μουσιάλα και Χάβερτς, διατηρεί υψηλό επίπεδο ποιότητας και αναμένεται να έχει δύσκολο και επιθετικό στιλ παιχνιδιού υπό τον Γιούργκεν Κλοπ.

Η Εθνική Ελλάδας πρέπει να μειώσει τα λάθη της και να βελτιώσει την ανασταλτική λειτουργία και το πρέσινγκ, καθώς η ποιότητα της Γερμανίας δεν επιτρέπει εκμετάλλευση λαθών όπως στο ματς με τη Σερβία.

Ο Γιοβάνοβιτς τονίζει τη σημασία της πρώτης κατηγορίας στο Nations League για την ανάπτυξη των νέων παικτών και την εμπειρία της ομάδας σε υψηλό επίπεδο.

Η ομάδα στοχεύει να παλέψει για θετικό αποτέλεσμα απέναντι στους καλύτερους αντιπάλους και να διατηρήσει την ποιότητα και τον επιθετικό της χαρακτήρα στα εκτός έδρας παιχνίδια. Snapshot powered by AI

Με το βλέμμα στραμμένο στην αυριανή (27/9, 21:45) μεγάλη αναμέτρηση με τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ, στη 2η αγωνιστική της League A του Nations League, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανέλυσε σε μία... μαραθώνια συνέντευξη Τύπου, τις απαιτήσεις που έχει για την Εθνική Ελλάδας, μιλώντας για τα στοιχεία που θέλει να διατηρήσει από την εμφάνιση στο Βελιγράδι, αλλά και για όσα χρειάζεται να βελτιωθούν απέναντι σε έναν σαφώς διαφορετικό και υψηλού επιπέδου αντίπαλο.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός αναφέρθηκε ακόμη στη διαχείριση του ρόστερ, στις επιλογές του για την ενδεκάδα στην οποία δεν σκοπεύει να κάνει μεγάλο ροτέισον, στην ποιότητα της Γερμανίας και στη φιλοσοφία του Γιούργκεν Κλοπ, αλλά και στη σημασία των τεσσάρων συνεχόμενων επίσημων αγώνων που ακολουθούν για τη «γαλανόλευκη».

Αναλυτικά όσα είπε ο ομοσπονδιακός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου:

-Για το τι πρέπει να βελτιώσει η Εθνική:

«Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών. Κάποιες φορές γίνονται λάθη που μπορεί αν τα εκμεταλλευτεί ή όχι ο αντίπαλος. Όσο πιο υψηλού επιπέδου είναι, θα έχει παραπάνω πιθανότητες να τα εκμεταλλευτεί. Άρα, εκτός από τα πολλά θετικά που είχε το παιχνίδι μας στο Βελιγράδι, υπάρχουν και κάποια πράγματα που πρέπει να διορθώσουμε. Ενδεχομένως στο Βελιγράδι δεν τα εκμεταλλεύτηκε ο αντίπαλος, αλλά η ποιότητα της Γερμανίας και της Ολλανδίας είναι διαφορετική και δεν πρέπει να επαναλάβουμε κάποια πράγματα που κάναμε. Ενδεχομένως να μην έχουμε τη δυνατότητα, όπως είναι λογικό γιατί δεν έχουμε τις προπονήσεις, αλλά είμαστε αρκετό διάστημα μαζί που και στο θέμα της ανάπαυσης που μπορούμε να διορθώσουμε όσον αφορά και την ανασταλτική λειτουργία, τις γραμμές, το πρέσινγκ».

-Για τις αναγκαστικές απουσίες της Γερμανίας (Μουσιάλα-Χάβερτς):

«Δεν νομίζω ότι θα έχει μεγάλο πονοκέφαλο ο Κλοπ με τους παίκτες που βγήκαν και μπήκαν. Έχουν πολύ μεγάλη ποιότητα».

-Για την αλλαγή προπονητή στη Γερμανία και την πίεση που μπορεί να υπάρχει:

«Δεν νομίζω ότι η Γερμανία θα έχει κάποιο ιδιαίτερο άγχος. Είναι παίκτες που παίζουν σε τοπ επίπεδο ομάδων, αρκετά χρόνια στην εθνική ομάδα. Η Γερμανία πάντα έχει πολύ υψηλούς στόχους σε όλες τις διοργανώσεις, άρα ζουν με αυτό. Ο κ.Κλοπ σίγουρα έχει ένα διαφορετικό στιλ σε ό,τι αφορά το σκεπτικό του για το ποδόσφαιρο, πολύ επιθετικό, πολύ έντονο. Σίγουρα θα φέρει κάτι διαφορετικό στην εθνική Γερμανίας, δεν έχω καμία αμφιβολία. Αποκτάει πολύ μεγαλύτερη δυσκολία αυτό το παιχνίδι σε σχέση με τον τρόπο παιχνιδιού που είχε η Γερμανία τα προηγούμενα χρόνια. Θα έχει και προπονητικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο τρόπος σκέψης πώς μπορεί να μεταφερθεί στον αγωνιστικό χώρο. Και μάλιστα σε μία εποχή που τα περιθώρια των προπονήσεων δεν υπάρχουν. Αλλά έχουν τρομερή ποιότητα».

Για το αν συμφωνεί πως η Ελλάδα δεν βγάζει πολλούς παίκτες στη μεσαία γραμμή και τι πρέπει να κάνει το ελληνικό ποδόσφαιρο:

«Ενδιαφέρουσα ερώτηση, αλλά πιστεύω ότι δεν αφορά το αυριανό παιχνίδι. Θα ήταν πολύ καλή για ένα διαφορετικό πάνελ. Θεωρώ ότι στο ποδόσφαιρο μπορεί να περάσουν χρόνια για να μπουν κάποιες γενιές παικτών που έχουν το ταλέντο. Είδατε ότι τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ παρουσίασε μία πολύ καλή νέα γενιά, ο Ολυμπιακός. Προσπαθούν οι ομάδες να το κάνουν γιατί έχουν οργανωμένες ακαδημίες. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει και στις υπόλοιπες ομάδες και στις περιοχές που δεν υπάρχουν ομάδες πρώτης κατηγορίας. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια και η ΕΠΟ με τα καινούργια πρότζεκτ προσπαθεί να αλλάξει κάτι. Και με το Κύπελλο προσπαθεί να βάλει περισσότερα νέα παιδιά, αλλά χρειάζεται σίγουρα και χρόνος και επιμονή σαν χώρα για να έχουμε πιο έντονη παρουσία νέων παικτών στις ομάδες. Έχουμε μία κατηγορία με τέσσερις πολύ ισχυρές ομάδες, νομίζω πως είμαστε σε καλό δρόμο. Είναι συζήτηση για διαφορετικό χρόνο όμως»

-Για το αν θα προχωρήσει σε φρεσκάρισμα κόντρα στη Γερμανία:

«Είναι ένα καινούργιο πράγμα για όλους μας. Είναι επίσημα παιχνίδια, διοργάνωση που είμαστε πρώτη φορά. Δεν είναι μόνο σημαντικές οι εμφανίσεις μας στην πρώτη κατηγορία, αλλά και τα αποτελέσματα. Αν το δείτε και τα προηγούμενα χρόνια και στα επίσημα και στα φιλικά, κάναμε δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Ποτέ δεν ήταν πρώτος στόχος το αποτέλεσμα στα φιλικά. Τώρα όμως τα αποτελέσματα είναι πολύ σημαντικά για πολλούς λόγους. Οι αλλαγές θα γίνουν μόνο αν έχουμε θέματα κούρασης ή τραυματισμού. Αλλά αν περιμένετε κάποια μεγαλύτερα ροτέισον στα τέσσερα παιχνίδια, όπως το σκέφτομαι σήμερα, δεν έχω σκοπό να το κάνω. Θα προσπαθήσουμε σε κάθε παιχνίδι να είμαστε όσο πιο δυνατοί. Θα είναι μία εμπειρία και για μένα και για τους παίκτες τα τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια, μπορεί να μας χρειαστεί και για του χρόνου στα προκριματικά του EURO».

-Για το αν εκτιμάει ότι αυτή η φουρνιά μπορεί να χτυπήσει κάποια από τις δύο πρώτες θέσεις:

«Δεν είμαστε εμείς και η Σερβία και από την άλλη η Γερμανία με την Ολλανδία. Τι λόγος υπήρχε να πάμε σε αυτό το τοπ επίπεδο αν δεν παλεύαμε τις πιθανότητές μας για ένα αποτέλεσμα σε αυτά τα παιχνίδια. Η λογική μας και των παικτών, είναι αυτή. Κι ο Τζόλης ήταν ξεκάθαρος σε αυτό το θέμα. Ξέρουμε ότι παίζουμε με τους καλύτερους και θα κάνουμε το καλύτερο για να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα».

-Για το αν προβληματίζεται για τη μεσαία γραμμή λόγω των μειωμένων λύσεων και των πολλών αγώνων:

«Υπάρχουν αρκετές θέσεις, όχι μόνο αυτή. Οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες σε αυτά τα παιχνίδια από εκείνα του Μαρτίου ή του Ιουνίου. Πιο απαιτητικά όχι μόνο στην αθλητικότητα, αλλά και στην προετοιμασία, στο πνευματικό κομμάτι. Ένας προπονητής μέσα σε 12-13 μέρες, ζει μέσα στους προγραμματισμούς για το τι είναι καλύτερο να κάνουμε, αλλά έχω κι επαγγελματίες παίκτες. Πλέον οι ποδοσφαιριστές προετοιμάζονται, ζουν γι’ αυτό το πράγμα. Πλέον η ζωή τους είναι προσαρμοσμένη σε αυτές τις απαιτήσεις. Προβληματισμούς έχω, αλλά ανάλογα με το πώς αισθάνεται κάθε ποδοσφαιριστής, θα πάρουμε τις αποφάσεις. Δεν θα πάρω όμως ποτέ απόφαση ότι σε αυτό το παιχνίδι θα παίζει ο ένας και σε εκείνο ο άλλος. Και στα δύο που έρχονται, θέλουμε την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα.».

-Για τον επιθετικό χαρακτήρα της Εθνικής σε όλα τα εκτός έδρας ματς:

«Πάντα προσπαθούμε να έχουμε μία θετική αύρα μέσα στα αποδυτήρια για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ομάδες πιο υψηλού επιπέδου. Νομίζω ότι σαν ομάδα, στα περισσότερα παιχνίδια ανεξαρτήτως αντιπάλου, ο χαρακτήρας των παικτών μου είναι τέτοιος που μπορώ να βασιστώ στους παίκτες μου. Θα προσπαθήσουμε στα ματς που έρχονται, στον βαθμό που θα μπορέσουμε, να κάνουμε όσο μπορούμε περισσότερο αυτό που μας έχει χαρακτηρίσει μέχρι τώρα».

-Για το τι κρατάει και τι αλλάζει η Εθνική από το ματς με τη Σερβία:

«Υπήρχαν πολλά καλά πράγματα κι αφορούν περισσότερο ότι σε μία δύσκολη στιγμή, που δεχτήκαμε γκολ, κρατήσαμε την ψυχραιμία μας και ξέραμε τι να κάνουμε. Δεν παρασυρθήκαμε από αυτό, πηγαίνοντας σε έναν τρόπο παιχνιδιού που μπορεί να μη μας ωφελούσε. Η νοοτροπία μας περισσότερο και η τακτική προσήλωση στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχουν σίγουρα και θέματα με τη Σερβία που λόγω κάποιον τοποθετήσεών μας δώσαμε δικαιώματα στον αντίπαλο, σε κάποιες φάσεις, ενώ δεν είχε την ευκαιρία στο οργανωμένο παιχνίδι να μας απειλήσει, να το κάνει τελικά. Κάποια λάθη που κάναμε πρέπει να τα μειώσουμε στο μίνιμουμ. Το πιο θετικό είναι ότι, προπονητικό ζήτημα, παρότι δεν είχαμε ματς ουσιαστικά από τον Μάρτιο (τον Ιούνιο δοκιμάσαμε άλλα πράγματα), είχαμε μία ροή στο παιχνίδι μας και τα παιδιά που μπήκαν μπορούσαν να μας δώσουν λύση εκεί που το χρειαζόμασταν»

-Για την έλλειψη Ελλήνων παικτών στο ελληνικό πρωτάθλημα και τον ΟΦΗ που έχει οκτώ βασικούς στην ενδεκάδα του:

«Δεν νομίζω ότι είναι ο χρόνος για να το συζητήσουμε αυτό. Είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα για μία συνέντευξη Τύπου παραμονή παιχνιδιού. Χαίρομαι σαν προπονητής για μία ομάδα όπως ο ΟΦΗ που παίζει με μεγάλες ομάδες και κερδίζει. Από την άλλη όταν ήμουν προπονητής σε ομάδα, έχω μία διαφορετική σκέψη που αφορά μόνο την ομάδα μου κι όχι άλλες ομάδες. Ενδεχομένως να μην είμαι το ιδανικό πρόσωπο που μπορεί να δώσει μία απάντηση από τη θέση που είμαι τώρα».

-Για την αλλαγή φιλοσοφίας από το ματς με την Σερβία σε αυτό της Γερμανίας:

«Θα είναι σίγουρα διαφορετικό παιχνίδι, λόγω και της διαφοράς ποιότητας αλλά και της φιλοσοφίας του Κλοπ. Θα περιμένουμε έναν αντίπαλο πολύ διαφορετικό, πιο έντονο. Δεν θα μας δώσει την πολυτέλεια χώρου και χρόνου για να κάνουμε το παιχνίδι που ενδεχομένως κάναμε στο Βελιγράδι. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι γι’ αυτό. Τώρα ο τρόπος αντιμετώπισης αυτού, δεν θα ήταν σωστό σήμερα να σας πω τη σκέψη μας. Θα είναι καλύτερα να περιμένουμε λίγο μέχρι το αυριανό παιχνίδι».

-Για το εγκώμιο του Κλοπ για την Εθνική, τον ίδιο αλλά και την Κ21 της Ελλάδας:

«Αναφέρθηκε γιατί είμαστε στο ίδιο γκρουπ κι ουσιαστικά είμαστε στην ίδια βαθμολογία σε ό,τι αφορά την έκβαση του ομίλου. Θα είναι πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά την ομάδα Νέων. Σίγουρα είναι όμορφο να το ακούς, απλά η Ελλάδα λείπει πολλά χρόνια από τις μεγάλες διοργανώσεις και μας λείπουν. Το καλό είναι ότι ήδη έχουμε πάρα πολλούς νέους στην ομάδα κι αυτοί οι παίκτες που σήμερα απαρτίζουν την ομάδα, την επόμενη δεκαετία ίσως να έχουν το βάρος της εθνικής στην πλάτη τους. Αποκτώντας εμπειρίες από την αρχή, παίζοντας παιχνίδια υψηλού επιπέδου, είναι το μοναδικό που θα τους βοηθήσει. Γι’ αυτό είναι σημαντικό για μας να μείνουμε στην πρώτη κατηγορία για να μπορεί να μείνει η ποιότητα των παιχνιδιών μας πιο υψηλή απ’ ό,τι πριν».

-Για την κατάσταση των Μαυροπάνου και Κωστούλα:

Νομίζω πως είναι ΟΚ ο Ντίνος, δεν παραπονιόταν δύο μέρες. Είχε ένα χτύπημα στη διάρκεια του παιχνιδιού αλλά νομίζω πως είναι εντάξει. Ο Μπάμπης είχε ένα χτύπημα σε μία φάση του πρώτου ημιχρόνου, έκανε κάποια ράμματα. Είναι δυνατό παλικάρι, δεν καταλαβαίνει. Μετά το παιχνίδι στο Βελιγράδι, είχαμε χθες ένα ταξίδι λίγο μεγαλύτερο απ’ ό,τι χρειαζόταν. Περισσότερα συμπεράσματα σε ό,τι αφορά τους παίκτες που έπαιξαν στο Βελιγράδι, θα έχω σήμερα. Όταν κερδίζεις ένα παιχνίδι εκτός έδρας, υπάρχει πολύ καλή διάθεση από όλους και περιμένω να παραμείνει η ίδια και μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης».

Πηγή: ΑΠΕ

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