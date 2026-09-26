Καστοριά: Αυτοκίνητο «προσγειώθηκε» σε αυλή σπιτιού - Τραυματίστηκε η οδηγός

Snapshot Μία οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της στη Βόρεια Παραλία της Καστοριάς και προσγειώθηκε σε αυλή σπιτιού μετά από πορεία περίπου 100 μέτρων εκτός δρόμου.

Οι κάτοικοι του σπιτιού, ιδίως η ιδιοκτήτρια και το 9χρονο παιδί της, γλίτωσαν από σοβαρό τραυματισμό καθώς βρίσκονταν μέσα στο σπίτι.

Η 39χρονη οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά, διασώθηκε από την Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε κατάσταση σοκ.

Η αστυνομία διεξάγει προανάκριση για τα αίτια της απώλειας ελέγχου του οχήματος.

Η απομάκρυνση του οχήματος είναι δύσκολη λόγω της έντονης κλίσης και της θέσης του, και απαιτεί ειδικό γερανό για ανέλκυση. Snapshot powered by AI

Στην αυλή ενός σπιτιού «προσγειώθηκε» το απόγευμα του Σαββάτου ένα όχημα στη Βόρεια Παραλία της Καστοριάς, στην περιοχή Απόζαρι.

Σύμφωνα με το ERTnews, το όχημα βγήκε εκτός δρόμου και πραγματοποίησε πορεία περίπου 100 μέτρων στο κενό, καταλήγοντας με σφοδρότητα μέσα στην αυλή μιας μονοκατοικίας. Το συμβάν θα μπορούσε να είχε μετατραπεί σε ανείπωτη τραγωδία, καθώς στο σημείο όπου προσγειώθηκε το όχημα συνήθως βρίσκεται η ιδιοκτήτρια του σπιτιού μαζί με το 9χρονο παιδί της.

Ωστόσο, η γυναίκα είχε σήμερα τα γενέθλιά της και βρισκόταν εντός της οικίας. Το γεγονός αυτό κράτησε τόσο την ίδια όσο και το μικρό παιδί μακριά από τον εξωτερικό χώρο, γλιτώνοντάς τους κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή από τα χειρότερα.

Η 39χρονη οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε κατά τη σφοδρή πρόσκρουση και παρέμεινε εγκλωβισμένη μέχρι την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καστοριάς και των διασωστών του ΕΚΑΒ. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου νοσηλεύεται. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα έχει διαφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή της, αν και βρίσκεται σε κατάσταση ισχυρού σοκ.

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