Άννα Βίσση: Ψιχαλίζει στο ΟΑΚΑ - Με αδιάβροχα οι χιλιάδες θαυμαστές της περιμένουν την απολαύσουν

Σιγοτραγουδούν τις επιτυχίες της αγαπημένης τους τραγουδίστριας

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Άννα Βίσση: Ψιχαλίζει στο ΟΑΚΑ - Με αδιάβροχα οι χιλιάδες θαυμαστές της περιμένουν την απολαύσουν
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  • Κατά τη διάρκεια του pre-show της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, άρχισε να ψιχαλίζει λίγο μετά τις 20:00.
  • Οι χιλιάδες θαυμαστές παρέμειναν στις θέσεις τους φορώντας αδιάβροχα που είχαν φέρει ή προμηθευτεί από το στάδιο.
  • Οι θεατές στις «αρένες», κοντά στη σκηνή, βράχηκαν περισσότερο αλλά συνέχισαν να σιγοτραγουδούν τις επιτυχίες της.
  • Οι θαυμαστές περίμεναν υπομονετικά την εμφάνιση της Άννας Βίσση που ήταν προγραμματισμένη για τις 21:00.
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Λίγο μετά τις 20:00 και ενώ είχε ξεκινήσει το pre-show στη μεγαλειώδη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, ξεκίνησε να ψιχαλίζει.

Οι χιλιάδες θαυμαστές της τραγουδίστριας όμως, δεν έχασαν την καλή διάθεσή τους. Φόρεσαν τα αδιάβροχα που είτε είχαν φέρει μαζί τους είτε είχαν προμηθευτεί από τις εισόδους του σταδίου και παρέμειναν στις θέσεις τους, αναμένοντας τους δείκτες στα ρολόγια να δείξουν 21:00 και να βρεθεί στη σκηνή η «απόλυτη Ελληνίδα σταρ».

Ιδίως οι θαυμαστές που είχαν επιλέξει θέση στις «αρένες», δηλαδή στα σημεία ακριβώς μπροστά στην τεράστια σκηνή, για να έχουν καλύτερη οπτική προς την Άννα Βίσση, είναι αυτοί που βράχηκαν περισσότερο. Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες πολλών, δεν σταματούν να σιγοτραγουδούν κάποιες από τις επιτυχίες της και να περιμένουν πώς και πώς να τη δουν live!

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