Παναθηναϊκός ΑKTOR: Η άφιξη της αποστολής των Πράσινων στο Περιστέρι - Βίντεο
Η στιγμή της άφιξης του Παναθηναϊκού AKTOR στο κλειστό του Περιστερίου
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Χωρίς προβλήματα έφτασε στο κλειστό του Περιστερίου η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR για τον ημιτελικό του Super Cup κόντρα στον ΠΑΟΚ που είναι προγραμματισμένος για τις 21:00.
Οι «πράσινοι» θα αναμετρηθούν με τον «δικέφαλο» με φόντο την πρόκριση στον τελικό του θεσμού και παράλληλα τη διεκδίκηση του πρώτου τροπαίου της σεζόν.
Δείτε βίντεο από την άφιξη της ομάδας:
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