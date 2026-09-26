Παναθηναϊκός ΑKTOR: Η άφιξη της αποστολής των Πράσινων στο Περιστέρι - Βίντεο

Η στιγμή της άφιξης του Παναθηναϊκού AKTOR στο κλειστό του Περιστερίου 

Χρήστος Χριστοφιλόπουλος

Παναθηναϊκός ΑKTOR: Η άφιξη της αποστολής των Πράσινων στο Περιστέρι - Βίντεο
ΜΠΑΣΚΕΤ
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Χωρίς προβλήματα έφτασε στο κλειστό του Περιστερίου η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR για τον ημιτελικό του Super Cup κόντρα στον ΠΑΟΚ που είναι προγραμματισμένος για τις 21:00.

Οι «πράσινοι» θα αναμετρηθούν με τον «δικέφαλο» με φόντο την πρόκριση στον τελικό του θεσμού και παράλληλα τη διεκδίκηση του πρώτου τροπαίου της σεζόν.

Δείτε βίντεο από την άφιξη της ομάδας:

https://www.instagram.com/p/DdweHLZqZM_/
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