Παναθηναϊκός ΑKTOR: Η άφιξη της αποστολής των Πράσινων στο Περιστέρι - Βίντεο

Χωρίς προβλήματα έφτασε στο κλειστό του Περιστερίου η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR για τον ημιτελικό του Super Cup κόντρα στον ΠΑΟΚ που είναι προγραμματισμένος για τις 21:00.

Οι «πράσινοι» θα αναμετρηθούν με τον «δικέφαλο» με φόντο την πρόκριση στον τελικό του θεσμού και παράλληλα τη διεκδίκηση του πρώτου τροπαίου της σεζόν.

Δείτε βίντεο από την άφιξη της ομάδας: