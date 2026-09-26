Παναθηναϊκός AKTOR: Η 12αδα για τον ημιτελικό του Supercup - Αυτούς διάλεξε ο Ομπράντοβιτς

Με πολλές και ηχηρές απουσίες θα παραταχθεί στον ημιτελικό του Supercup ο Παναθηναϊκός AKTOR με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να μην έχει στη διάθεσή του τους Σλούκα, Ναν, Χέιζ-Ντέιβις και Φαλ λόγω τραυματισμών που αντιμετωπίζουν.

Επίσης, ο Γκραντ δεν είναι στη 12άδα καθώς επιλέχτηκε να μείνει εκτός της εξάδας ξένων. Έτσι, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει στην αποστολή και τον νεαρό Βαρβαρίτη.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού: Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραΐτης, Μπάντιο, Βαρβαρίτης, Ρογκαβόπουλος, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Χουάντσο, Μήτογλου, Μαντζούκας