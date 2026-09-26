LIVE Παναθηναϊκός AKTOR- ΠΑΟΚ για τον ημιτελικό του Super Cup

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει στις 21:00 στο κλειστό του Περιστερίου τον ΠΑΟΚ, σε μια «ρεβάνς» του τελικού του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», αυτή τη φορά για τον ημιτελικό του Super Cup.

Στον τελικό, έχει ήδη «κλείσει θέση» ο Ολυμπιακός που έκαμψε την αντίσταση της ΑΕΚ με 93-80 και περιμένει να μάθει τον αυριανό του αντίπαλο.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς διάλεξε την 6αδα ξένων του και άφησε εκτός τον Τζέριαν Γκράντ, ενώ απών θα είναι ο τραυματίας Κέντρικ Ναν ο οποίος είχε δηλωθεί στην οκτάδα προκειμένου να εκτίσει την ποινή που του είχε επιβληθεί από τους περσινούς τελικούς.

Η εξάδα ξένων του Παναθηναϊκού: Μπράνκου Μπάντιο, Ίζακ Μπόνγκα, Σιλβέν Φρανσίσκο, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ματίας Λεσόρ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

Από την πλευρά του ο ΠΑΟΚ ευελπιστεί να ξαναβάλει δύσκολα στο «Τριφύλλι» και θέλει να ξεκινήσει με το «δεξί» τις εγχώριες αγωνιστικές του υποχρεώσεις και να είναι αυτός που θα βρεθεί στον τελικό, διεκδικώντας τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι έχει καταλήξει στους έξι ξένους που θα αγωνιστούν στον ημιτελικό. Συγκεκριμένα, επέλεξε τους Μπριν Ταϊρί, Τζέντι Όσμαν, Κάιλ Αλεξάντερ, Τρέβορ Χάτζινς, Μάρκους Φόστερ και Μπεν Μουρ.

Ως εκ τούτου, εκτός της εξάδας έμειναν οι ΡάιΚουαν Γκρέι και Κλίφορντ Ομορούγι.

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