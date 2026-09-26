Γκίλφοϊλ για Πλάκα: «Βαθιά θλίψη» για τους νεκρούς Αμερικανούς από την κατάρρευση του κτιρίου

Snapshot Η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, εξέφρασε βαθιά θλίψη για τον θάνατο τεσσάρων Αμερικανών πολιτών από την κατάρρευση κτιρίου στην Πλάκα.

Η αμερικανική πρεσβεία παρέχει προξενική βοήθεια και υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων.

Οι σκέψεις και οι προσευχές της πρέσβειρας είναι με τις οικογένειες και τους τραυματίες του περιστατικού. Snapshot powered by AI

Τη θλίψη της για τον θάνατο των τεσσάρων Αμερικανών πολιτών στην κατάρρευση κτιρίου στην Πλάκα εκφράζει με ανάρτησή της η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Παράλληλα εκφράζει τη συμπαράστασή της στις οικογένειες των θυμάτων γνωστοποιώντας ότι η αμερικανική πρεσβεία βρίσκεται στο πλευρό τους με την παροχή προξενικής βοήθειας, ενώ ευχαριστεί τους Έλληνες «που εργάστηκαν ακούραστα στο σημείο».

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Με βαθιά θλίψη έμαθα για τον θάνατο τεσσάρων Αμερικανών πολιτών στην χθεσινή έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας. Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με τις οικογένειες και τους αγαπημένους όσων σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν σε αυτό το φρικτό περιστατικό.

Οι καρδιές μας είναι μαζί τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Εκφράζω την βαθύτατη εκτίμησή μου στους Έλληνες πρώτους ανταποκριτές που εργάστηκαν ακούραστα στο σημείο.

Η Πρεσβεία των ΗΠΑ παρέχει προξενική βοήθεια και υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων».

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