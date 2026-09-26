Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ: Οι διαιτητές του δεύτερου ημιτελικού
Αυτοί θα διευθύνουν τον αποψινό ημιτελικό του Super Cup μεταξύ Παναθηναϊκού AKTOR και ΠΑΟΚ
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Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ (21:00) στον δεύτερο ημιτελικό του Super Cup στο κλειστό του Περιστερίου.
Περίπου δύο ώρες πριν από την έναρξη της αναμέτρησης έγιναν γνωστοί οι διαιτητές.
H διαιτητική τριάδα που θα διευθύνει το ματς είναι οι Τηγάνης, Τσιμπούρης και Πιτσίλκας
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