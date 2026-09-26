Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ: Οι διαιτητές του δεύτερου ημιτελικού

Αυτοί θα διευθύνουν τον αποψινό ημιτελικό του Super Cup μεταξύ Παναθηναϊκού AKTOR και ΠΑΟΚ

Χρήστος Χριστοφιλόπουλος

Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ: Οι διαιτητές του δεύτερου ημιτελικού
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ (21:00) στον δεύτερο ημιτελικό του Super Cup στο κλειστό του Περιστερίου.

Περίπου δύο ώρες πριν από την έναρξη της αναμέτρησης έγιναν γνωστοί οι διαιτητές.

H διαιτητική τριάδα που θα διευθύνει το ματς είναι οι Τηγάνης, Τσιμπούρης και Πιτσίλκας

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Πού χτυπά απόψε και αύριο - Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

19:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός ΑKTOR: Η άφιξη της αποστολής των Πράσινων στο Περιστέρι - Βίντεο

19:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ: Οι διαιτητές του δεύτερου ημιτελικού

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισίας και Κύμης λόγω της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ

19:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Πληρώνεται την ερχόμενη εβδομάδα η τέταρτη δόση - Πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Οδηγούσε μεθυσμένος, συγκρούστηκε με δίκυκλο και εγκατέλειψε αβοήθητο τον δικυκλιστή

19:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΗΠΑ: Σύντομο τετ α τετ είχαν Γεραπετρίτης - Φιντάν στη Νέα Υόρκη - Τι συμφώνησαν

19:09ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας για Πλάκα: «Θύμισε Βηρυτό, η τρωτότητα του κτιρίου ήταν μεγάλη»

19:00ΕΛΛΑΔΑ

«Η δημιουργία είναι αυτή που μας κρατάει ζωντανούς και θρέφει την ψυχή μας - Οι μηχανές δεν θα το αποκτήσουν ποτέ αυτό»

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Πώς βοηθά η πρωινή ρουτίνα 30/30/30 στην απώλεια βάρους;

18:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 93-80: Λύγισε με show Μοντέρο την «Ένωση» και έκλεισε θέση για τον τελικό

18:50LIFESTYLE

Άννα Βίσση: «Αντίστροφη μέτρηση» για τη μεγάλη συναυλία - Ξεκίνησε η κοσμοσυρροή στο ΟΑΚΑ

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Αναστέλλονται πτήσεις στο αεροδρόμιο της Κατάνης λόγω ηφαιστειακής τέφρας από την Αίτνα

18:30WHAT THE FACT

Εύβοια: 92χρονος διεκδικεί θέση στο βιβλίο Γκίνες, ως ο γηραιότερος εν ενεργεία ψαράς στον κόσμο

18:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - «Godzilla» Ελ Νίνιο: Έρχεται το ισχυρότερο φαινόμενο στην ιστορία - Το σενάριο που τρομάζει

18:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Η έκρηξη στην Πλάκα ενδεχομένως να οφείλεται σε εκτεταμένη διαρροή αερίου

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Στο νοσοκομείο με εγκαύματα ένας άνδρας από φωτιά σε σπίτι

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα - Καθηγητής Καρύδης: Το κτίριο ήταν «από έξω μπέλα μπέλα και από μέσα Κατσιβέλα» - Στον δεύτερο όροφο έγινε η έκρηξη

17:54LIFESTYLE

Σταύρος Ξαρχάκος: «Ταξίδι στο φως» στον Λυκαβηττό - Βίντεο από τις πρόβες του Μπάμπη Στόκα

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Ο υπνοθεραπευτής «σπάει» τη σιωπή του - «Τίποτα δεν θα είχε γίνει από αυτά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έτσι θα είναι ο Οκτώβριος - Η προοπτική για «γαϊδουροκαλόκαιρο» και η πρόγνωση του ECMWF

18:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - «Godzilla» Ελ Νίνιο: Έρχεται το ισχυρότερο φαινόμενο στην ιστορία - Το σενάριο που τρομάζει

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα - Καθηγητής Καρύδης: Το κτίριο ήταν «από έξω μπέλα μπέλα και από μέσα Κατσιβέλα» - Στον δεύτερο όροφο έγινε η έκρηξη

13:25ΚΑΙΡΟΣ

Οριστικό: «Κλείδωσε» ο καιρός για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ

15:07ΕΛΛΑΔΑ

Ελαιόλαδο: Έπεσε η τιμή στα 8,5 ευρώ το λίτρο - Τι προβληματίζει τους παραγωγούς

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Πλάκα: «Η Έρις, ένα από τα 6 θύματα, είχε έρθει ταξίδι του μέλιτος και ήταν έγκυος - Αποκάλυψη Newsbomb

14:09ΚΟΣΜΟΣ

«Θέλω πάνω απ’ όλα να παραμείνει παιδί» - Η ιστορία της 5χρονης Σιένα που μπήκε στην εφηβεία σε ηλικία 10 μηνών

08:01LIFESTYLE

Πασχάλης για το «στιγμιαίο λάθος»: «Η κακιά μοίρα μου έδωσε μικρή επιπολαιότητα και αυτήν πληρώνω»

18:50LIFESTYLE

Άννα Βίσση: «Αντίστροφη μέτρηση» για τη μεγάλη συναυλία - Ξεκίνησε η κοσμοσυρροή στο ΟΑΚΑ

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Αυτά είναι τα πρόσωπα της τραγωδίας στη Λυσικράτους

11:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σοκ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Στην εντατική ο Ντάνι Οσβάλντο!

22:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκαθάρισε το τοπίο - Αυτή η περιοχή θα δεχτεί αύριο τον μεγαλύτερο όγκο νερού - Τι δείχνουν ECMWF και GFS

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Ο υπνοθεραπευτής «σπάει» τη σιωπή του - «Τίποτα δεν θα είχε γίνει από αυτά»

19:09ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας για Πλάκα: «Θύμισε Βηρυτό, η τρωτότητα του κτιρίου ήταν μεγάλη»

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις επίσημες αργίες απομένουν μέχρι το τέλος του 2026 - Πότε «πέφτουν»

15:11ΚΑΙΡΟΣ

Νέες συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας λόγω της επιδείνωσης του καιρού

15:32ΕΛΛΑΔΑ

Λυσικράτους 15: Πώς ήταν το Airbnb της Πλάκας πριν από την έκρηξη - Φωτογραφίες, τιμές και κριτικές

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διαγνώστηκε με καρκίνο στον λάρυγγα η Ρούλα Πισπιρίγκου - Πάσχει ήδη από Λύκο η «Μήδεια της Πάτρας»

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Σχεδόν τρία εκατομμύρια οχήματα Volkswagen και Audi ανακαλούνται παγκοσμίως - Πρόβλημα στο τιμόνι

03:50ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω – Η ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ