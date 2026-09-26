Οριστικό: «Κλείδωσε» ο καιρός για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ

Snapshot Η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ ξεκινά στις 21:00, με προσέλευση θεατών από τις 16:00 και pre-show στις 20:00.

Τα προγνωστικά για την Αθήνα δείχνουν αυξημένες νεφώσεις και θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι.

Υπάρχει πρόβλεψη βροχής στην περιοχή από τις 15:00 έως τις 18:00, που μπορεί να επηρεάσει την προσέλευση των θεατών.

Η βροχή αναμένεται να πέσει κυρίως την ώρα που συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος αριθμός θεατών στο ΟΑΚΑ. Snapshot powered by AI

Με τον καιρό να παρουσιάζει μεταβολή στην Αττική, το ενδιαφέρον στρέφεται στη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, όπου χιλιάδες θεατές θα βρεθούν από νωρίς το απόγευμα για το μεγάλο μουσικό ραντεβού.

Η προσέλευση στο ΟΑΚΑ έχει προγραμματιστεί από τις 16:00, το pre-show θα ξεκινήσει στις 20:00 και η συναυλία στις 21:00.

Τι δείχνει ο καιρός στην Αθήνα

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για την Αθήνα δείχνουν αυξημένες νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 21 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι.

Το ενδιαφέρον όμως επικεντρώνεται στο διάστημα από το απόγευμα και μετά. Η πρόγνωση του meteo.gr δίνει βροχή στις 18:00, με το παράθυρο των φαινομένων να τοποθετείται μεταξύ 15:00 και 18:00.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι κατευθυνθούν από νωρίς στο ΟΑΚΑ ενδέχεται να συναντήσουν βροχή κατά την προσέλευση, την ώρα δηλαδή που θα συγκεντρώνεται σταδιακά ο μεγαλύτερος όγκος των θεατών.

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