«Έχει χάσει τον ύπνο του» - Τι λέει ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή για την υπόθεση Μαζωνάκη

Ο δικηγόρος του Νάσου Κομιανού μιλά για τη δημοσιότητα γύρω από τον εντολέα του και εξηγεί γιατί προσήλθε αυτοβούλως στον ανακριτή

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

«Έχει χάσει τον ύπνο του» - Τι λέει ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή για την υπόθεση Μαζωνάκη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός προσήλθε αυτοβούλως στον ανακριτή για να καταθέσει στην υπόθεση Μαζωνάκη.
  • Ο δικηγόρος του τονίζει ότι καμία από τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί δεν περιλαμβάνεται στη δικογραφία.
  • Ο Κομιανός δέχεται έντονη δημοσιότητα και πίεση, που έχει επηρεάσει τον ύπνο του λόγω της σύνδεσής του με τη φωτογραφία του Μαζωνάκη.
  • Ο υπνοθεραπευτής είχε επαγγελματική σχέση με την 56χρονη γιατρό Ιωάννα Γάκα και γνώριζε τον Μαζωνάκη μέσω επαγγελματικών κύκλων.
  • Η μαρτυρία του Κομιανού θεωρήθηκε σημαντική εξαιτίας της φωτογραφίας που είχε τραβηχτεί κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης και είχε σταλεί σε αυτόν από την 56χρονη γιατρό.
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Ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, μιλώντας στον ALPHA και υποστηρίζοντας ότι ο εντολέας του έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας εξαιτίας της φωτογραφίας που είχε λάβει.

«Τίποτα από όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας δεν έχουν μπει στη δικογραφία. Οφείλω να το λέω από εκπομπή σε εκπομπή, προσπαθώντας να υπερασπιστώ έναν άνθρωπο που κάποιοι θέλουν να τον κάνουν κατηγορούμενο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι το ενδεχόμενο νέας κατάθεσης του υπνοθεραπευτή θα κριθεί από τον ανακριτή, σημειώνοντας πως η προηγούμενη προσέλευσή του έγινε αυτοβούλως.

«Εάν καταθέσει εκ νέου, αυτό θα το αποφασίσει ο ανακριτής. Κατέθεσε αυτοβούλως την περασμένη εβδομάδα, μετά την απόφαση προφυλάκισης της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου, δεν εκλήθη», είπε.

Παράλληλα, ο δικηγόρος έκανε λόγο για έντονη πίεση που δέχεται ο εντολέας του από τη δημοσιότητα γύρω από την υπόθεση.

«Ακόμη και σήμερα ο άνθρωπος αυτός πηγαίνει για τσιγάρα, για εφημερίδες και τον ακολουθούν 10 κάμερες. Έχει χάσει τον ύπνο του επειδή πήγε και είπε ότι εγώ είμαι ο αποδέκτης της φωτογραφίας», ανέφερε.

Η σχέση της 56χρονης γιατρού με τον υπνοθεραπευτή

Στο επίκεντρο της έρευνας έχει βρεθεί και η σχέση της 56χρονης γιατρού Ιωάννας Γάκα με τον υπνοθεραπευτή Νάσο Κομιανό, με αφορμή τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη που είχε φτάσει στα χέρια του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπνοθεραπευτής φέρεται να υποστήριξε ότι είχε σύμβαση με την 56χρονη γιατρό. Παράλληλα, φέρεται να ανέφερε πως η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Κομιανός είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, ενώ για το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου είχε προγραμματιστεί νέο ραντεβού, προκειμένου να λάβει το ιστορικό του τραγουδιστή.

Η μαρτυρία του υπνοθεραπευτή κρίθηκε σημαντική λόγω της φωτογραφίας του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία είχε τραβηχτεί κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης και είχε αποσταλεί στον ίδιο από την 56χρονη γιατρό.

Ο Κομιανός είχε προσέλθει στον 32ο τακτικό ανακριτή προκειμένου να καταθέσει για την υπόθεση, ενώ κατά την έξοδό του από τα δικαστήρια είχε δηλώσει: «Ήρθα εδώ για να συμβάλλω στην έρευνα, δεν μπορώ να σας πω τι κατέθεσα γιατί η διαδικασία είναι μυστική. Έχω συναντήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη μία φορά. Ευχαριστώ που με ξεφτιλίζετε, ευχαριστώ για τον διασυρμό μου».

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