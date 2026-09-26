Συγκλονίζει ο Νίκος Οικονομόπουλος για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Μόνο ο Γιώργος ξέρει αν τον αγαπάω» 

Snapshot Ο Νίκος Οικονομόπουλος εξέφρασε συγκίνηση και αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη κατά τη συναυλία του στο Θέατρο Πέτρας, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του τελευταίου.

Η συναυλία του Οικονομόπουλου μεταφέρθηκε λόγω του αιφνίδιου θανάτου του Μαζωνάκη, με τον ίδιο να δηλώνει ότι βυθίστηκαν όλοι στο πένθος.

Ο Οικονομόπουλος τόνισε τη συνέπεια και την προσπάθεια του Μαζωνάκη στη ζωή και την καριέρα του, ζητώντας να θυμόμαστε τον Γιώργο με αγάπη.

Απέφυγε να κάνει κρίσεις για τις συνθήκες θανάτου, καλώντας τη δικαιοσύνη να χειριστεί το θέμα και απορρίπτοντας τα σχόλια και τις εικασίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Υπογράμμισε ότι μόνο ο Γιώργος Μαζωνάκης γνωρίζει αν τον αγαπούσε και ζήτησε να μείνει στο επίκεντρο η καλλιτεχνική του διαδρομή και το έργο του. Snapshot powered by AI

Ιδιαίτερα συγκινημένος μίλησε ο Νίκος Οικονομόπουλος για τον Γιώργο Μαζωνάκη, κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Θέατρο Πέτρας, το βράδυ της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου.

Η συναυλία του Οικονομόπουλου είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 10 Σεπτεμβρίου, ωστόσο μεταφέρθηκε μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον τραγουδιστή να έχει τότε ανακοινώσει ότι ο αιφνίδιος χαμός του αγαπημένου του φίλου και συναδέλφου τούς είχε βυθίσει όλους στο πένθος.

Από τη σκηνή του Θεάτρου Πέτρας, ο Νίκος Οικονομόπουλος θέλησε να αναφερθεί όχι μόνο στον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο τις τελευταίες ημέρες γράφονται και σχολιάζονται διάφορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο καθένας κουβαλάει στην ψυχή του κάτι. Όπως θα έχω κι εγώ. Ακόμα και αυτή τη στιγμή που σας μιλάω έχω ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα που δεν θα το μοιραστώ μαζί σας. Κάποια στιγμή θα το μοιραστώ, για να μάθετε ότι ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή είμαι εδώ, είμαι παρών, προσπαθώ», ανέφερε.

Στη συνέχεια μίλησε για τον ίδιο τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη διαδρομή του, τονίζοντας πως ήταν ένας άνθρωπος που προσπαθούσε και ήταν συνεπής στη ζωή και στη δουλειά του.

«Όπως και ο Γιώργος. Προσπάθησε, προσπάθησε. Ήταν παρών στη ζωή του, στη δουλειά του, συνεπής και σε όλα», είπε χαρακτηριστικά.

«Μόνο ο Γιώργος ξέρει αν τον αγαπάω»

Ο Νίκος Οικονομόπουλος μίλησε για τη δική τους σχέση και τη στήριξη που του είχε προσφέρει, κρατώντας ωστόσο για τον ίδιο όσα θεωρεί προσωπικά.

«Θα εκτεθώ, γιατί θέλω να με εκθέσουν, αλλά τέλος πάντων. Να θυμάστε τον Γιώργο με αγάπη. Καλό ταξίδι στον Γιώργο. Να τραγουδήσουμε την αγάπη μας», είπε.

Και πρόσθεσε, εμφανώς φορτισμένος: «Όσον αφορά για το αν τον αγαπάω εγώ, το ξέρεις μόνο εκείνος. Αν του συμπαραστάθηκα και στάθηκα δίπλα του...»

«Δεν είμαι ειδικός ούτε θα κρίνω κάποιον»

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε και στην υπόθεση που έχει ανοίξει μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θέλει να κάνει κρίσεις ή να υιοθετήσει όσα γράφονται και σχολιάζονται.

«Όσο για το τι έγινε όμως σε αυτό το τέλος πάντων, δεν θέλω να αναφερθώ. Ας το πούμε ιατρείο. Δεν είμαι εγώ ειδικός ούτε θα κρίνω κάποιον. Αφήστε να το κρίνει η Δικαιοσύνη και όχι ο καθένας να κάθεται να γράφει και να σχολιάζει και να λέει “η μαμά, ο μπαμπάς φταίει”, “ο Γιώργος έκανε εκείνο”, “ο Γιώργος έκανε το άλλο”», είπε.

Ο τραγουδιστής ζήτησε ουσιαστικά να μείνει στο επίκεντρο η καλλιτεχνική διαδρομή του Μαζωνάκη και το έργο που άφησε πίσω του.

«Ο Γιώργος ήταν ένας τραγουδιστής που τον αγαπήσατε 30 τόσα χρόνια. Ακούτε τα τραγούδια του, θα συνεχίζετε να ακούτε τα τραγούδια του», ανέφερε.

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