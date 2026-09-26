Εορτολόγιο 26 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται  η μετάσταση του ευαγγελιστή Ιωάννη του θεολόγου και ο Άγιος και δίκαιος Γεδεών

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Εορτολόγιο 26 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
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  • Στις 26 Σεπτεμβρίου τιμάται η μετάσταση του ευαγγετή Ιωάννη του Θεόγου και ο Άγιος δίκαιος Γεδεών.
  • Ο Γεδεών καταόταν από τηνλη Εφραθά της φυλής Μανασσή και ήταν γνωστός για την καταστροφή του βωμού του Βάαλ και την οικοδόμηση βωμού του Γιαχβέ.
  • Ο Γεδεών ενωσε τις φυλές Μανασσή, Ασήρ, Ζαβουλών και Νεφθαλί και με 300 άνδρες επιτέθηκε και απώθησε τους Μαδιανίτες πέρα από τον ποταμό Ιορδάνη.
  • Παρά την πρόταση να γίνει ισόβιος άρχοντας, ο Γεδεών αρνήθηκε λέγοντας ότι ο Κύριος θα κυβερνήσει τον λαό.
  • Ο βίος του Γεδεών περιγράφεται στο Βιβ
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Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Θεολόγος, Θεολόγης,
  • Θολόγος, Θολόγης, Θολόης,
  • Θεολογία, Θολογία *

Άγιος και Δίκαιος Γεδεών

Ο Γεδεών καταγόταν από την πόλη Εφραθά της φυλής Μανασσή. Είχε λάβει και το όνομα Ιεροβάαλ (= θα κρίνει ο Βάαλ), επειδή κατέστρεψε ένα βωμό του Βάαλ και στη θέση του οικοδόμησε βωμό του Γιαχβέ.

Η κλήση του Γεδεών από τον Θεό συνδέεται με τις επιδρομές των Μαδιανιτών, οι οποίοι κατατρομοκρατούσαν τον ισραηλιτικό λαό. Ο Γεδεών κατόρθωσε να συνενώσει τις φυλές Μανασσή, Ασήρ, Ζαβουλών και Νεφθαλί και αφού έλαβε τη διαβεβαίωση του Θεού για τη νίκη, επιτέθηκε αιφνιδιαστικά με σώμα 300 ανδρών κατά τού στρατοπέδου των Μαδιανιτών, τους έτρεψε σε άτακτη φυγή και τους απώθησε πέρα από τα όρια του ποταμού Ιορδάνη. Οι δύο βασιλείς των Μαδιανιτών, που είχαν φονεύσει τους αδελφούς του Γεδεών, συνελήφθησαν και εκτελέστηκαν.

Μετά την αίσια έκβαση του πολέμου, οι Ισραηλίτες πρότειναν στον Γεδεών να παραμείνει ισόβιος άρχοντας, αυτός όμως αρνήθηκε, αφού είπε: «Κύριος άρξει ύμών». Πέθανε σε βαθιά γεράματα και τάφηκε στη γενέτειρά του. Ο βίος και η πολιτεία του Γεδεών εξιστορούνται εν εκτάσει στο Βιβλίο των Κριτών (κεφ. στ’, ζ’, η’) της Παλαιάς Διαθήκης.

Ο Γεδεών είναι γνωστός στην εκκλησιαστική υμνογραφία από το θαύμα «της δρόσου εν τω πόκω» (Κριτών στ’ 37-38), όπου για να πεισθεί για τις προθέσεις του Θεού περί βοήθειας στο λαό του, του ζήτησε να δροσίσει ένα πόκο (κουβάρι από ακατέργαστο μαλλί), που τοποθέτησε σ’ ένα αλώνι, ενώ την ίδια ώρα γύρω από αυτό θα επικρατεί ξηρασία. Ο Θεός έκανε το θαύμα, ο Γεδεών πείσθηκε και ηγήθηκε των Ισραηλιτών εναντίον των Μαδιανιτών. Στην εκκλησιαστική υμνογραφία η Θεοτόκος παρομοιάζεται με τον πόκο και ο Ιησούς με τη δρόσο.

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