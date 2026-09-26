ΟΗΕ: Ανησυχία για τον νέο γύρο συγκρούσεων στην Αιθιοπία

Snapshot Ο ΟΗΕ εκφράζει ανησυχία για την κλιμάκωση των συγκρούσεων στην Αιθιοπία και καλεί σε άμεση αποκλιμάκωση της έντασης.

Το Μέτωπο Απελευθέρωσης του Λαού της Τιγκράι έχει αναλάβει τον έλεγχο αεροδρομίων και εξαπολύει επιθέσεις στις γειτονικές περιοχές, επαναφέροντας τον πόλεμο με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Αεροπορικές επιδρομές από τον ομοσπονδιακό στρατό έχουν πλήξει σχολεία και έχουν προκαλέσει θανάτους αμάχων.

Υπάρχει διακοπή τηλεπικοινωνιών και πρόσβασης στο διαδίκτυο στην Τιγκράι, αυξάνοντας τον κίνδυνο ανθρωπιστικής κρίσης.

Καταγγέλλεται μαζική εξαναγκαστική στρατολόγηση αμάχων και παιδιών από το TPLF, καθώς και αυθαίρετες επιστρατεύσεις από κυβερνητικές δυνάμεις. Snapshot powered by AI

Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στηλίτευσε χθες Παρασκευή τον μεγεθυνόμενο αντίκτυπο των εχθροπραξιών για τους αμάχους στη βόρεια Αιθιοπία, υπογραμμίζοντας ότι η «ανησυχητική» διακοπή των τηλεπικοινωνιών εγείρει ακόμη μεγαλύτερους κινδύνους.

Το Μέτωπο Απελευθέρωσης του Λαού της Τιγκράι (TPLF) πήρε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα τον έλεγχο αεροδρομίων στην πολιτεία Τιγκράι, στη βόρεια Αιθιοπία, κι εξαπέλυσε επιθέσεις στις γειτονικές πολιτείες Αφάρ και Αμχάρα, με την υποστήριξη τοπικών συμμαχικών ένοπλων παρατάξεων, κάνοντας σαφές πως βρίσκεται εκ νέου σε «ανοικτό πόλεμο» με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

«Είμαι βαθιά ανήσυχος για την πρόσφατη κλιμάκωση των εχθροπραξιών ανάμεσα στις αιθιοπικές κυβερνητικές δυνάμεις και το Μέτωπο Απελευθέρωσης του Λαού της Τιγκράι και συμμάχους του, καθώς και για τις βλαπτικές συνέπειες που έχει ήδη για τους αμάχους», τόνισε ο Φόλκερ Τουρκ, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στη Γενεύη.

«Όλα τα μέρη πρέπει επειγόντως να αποκλιμακώσουν την ένταση και να αποφύγουν την αναζωπύρωση του πολέμου πλήρους κλίμακας», συμπλήρωσε.

Ο Ύπατος Αρμοστής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αναφέρθηκε σε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες αεροπορικές επιδρομές που εξαπολύθηκαν από τον ομοσπονδιακό τακτικό στρατό (ENDF), ορισμένες με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα, έπληξαν πέντε σχολεία στην Τιγκράι την 22η Σεπτεμβρίου, προκαλώντας θανάτους και τραυματισμούς.

Ενώ «πλήγμα με ολμοβόλα την 23η Σεπτεμβρίου στην πόλη Κόμπο, στην Αμχάρα», το οποίο αποδόθηκε στον τακτικό στρατό, «επίσης σκότωσε αμάχους», πρόσθεσε.

Ο Φόλκερ Τουρκ κάλεσε όλα τα μέρη να εγγυηθούν την προστασία των αμάχων και να διασφαλίσουν «ασφαλή και ανεμπόδιστη» πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια σε «όλους όσοι τη χρειάζονται».

Επέκρινε τη σχεδόν πλήρη διακοπή της λειτουργίας των δικτύων τηλεφωνίας και της πρόσβασης στο διαδίκτυο, που εγείρει φόβους στην Τιγκράι για νέο καταστροφικό αποκλεισμό, όπως αυτός που είχε υποστεί η περιοχή στον πιο πρόσφατο προηγούμενο εμφύλιο πόλεμο.

Ο πόλεμος αυτός, από το 2020 ως το 2022, ήταν από τους πιο πολυαίμακτους παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια: οι νεκροί εκτιμάται ότι ξεπέρασαν τους 600.000. Την εποχή, είχαν κοπεί όλες οι βασικές υπηρεσίες, από την ηλεκτροδότηση ως τη λειτουργία τραπεζών, ενώ είχε πάψει να φτάνει στην περιοχή ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο κ. Τουρκ εξάλλου στηλίτευσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εκστρατεία «μαζικής εξαναγκαστικής στρατολόγησης αμάχων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, που διεξάγεται από το TPLF σε όλη την Τιγκράι» το τρέχον διάστημα, και συνοδεύεται από αντίποινα σε βάρος όποιου αρνείται να στρατολογηθεί και της οικογένειάς του.

Αναφέρθηκε επίσης σε «ανησυχητικές πληροφορίες για αυθαίρετες επιστρατεύσεις από τις κυβερνητικές δυνάμεις».

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