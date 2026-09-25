ΣΥΡΙΖΑ: «Χωρίς εθνική στρατηγική η ομιλία Μητσοτάκη στον ΟΗΕ»

Snapshot Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον πρωθυπουργό για έλλειψη εθνικής στρατηγικής και ενεργητικής διπλωματίας στην ομιλία του στον ΟΗΕ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επικρίνει την αποφυγή αναφοράς στη γενοκτονία και τις παραβιάσεις ανθρωπιστικού δικαίου στη Γάζα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η κριτική επεκτείνεται στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, που χαρακτηρίζεται ως απουσία πολυδιάστατης και ειρηνευτικής προσέγγισης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά ριζική αλλαγή κατεύθυνσης στην εξωτερική πολιτική με περισσότερες πρωτοβουλίες και υπεράσπιση κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου είχε θέσει «6+1» ερωτήματα για την εξωτερική πολιτική πριν την ομιλία Μητσοτάκη, ζητώντας διευκρινίσεις σε κρίσιμα ζητήματα ελληνοτουρκικών και κυπριακού. Snapshot powered by AI

Με ιδιαίτερα επικριτικό τρόπο σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, κατηγορώντας την κυβέρνηση για απουσία «καθαρής εθνικής στρατηγικής», σχεδίου και ενεργητικής διπλωματίας.

Στο επίκεντρο της ανακοίνωσης του κόμματος βρίσκεται η στάση του πρωθυπουργού απέναντι στις εξελίξεις στη Γάζα, με την Κουμουνδούρου να υποστηρίζει ότι έχασε την ευκαιρία να στείλει σαφές μήνυμα στη διεθνή κοινότητα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον κ. Μητσοτάκη ότι απέφυγε να μιλήσει για «τη γενοκτονία που συντελείται στη Γάζα», αλλά και για τον λιμό, τις απώλειες αμάχων και παιδιών, τον αποκλεισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας και τις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Παράλληλα, στρέφει τα πυρά του και στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκε την ώρα που αντιπροσωπείες κρατών αποχωρούσαν από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης κατά την ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, «ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε θερμή συνάντηση μαζί του, επιλέγοντας τους εναγκαλισμούς και τον ρόλο του πιστού συμμάχου του, αντί για μια σαφή στάση υπέρ της ειρήνης και του Διεθνούς Δικαίου».

«Απουσία ενεργητικής, πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής»

Η Κουμουνδούρου διευρύνει την κριτική της συνολικά στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι τα τελευταία επτά χρόνια η Αθήνα δεν έχει αναλάβει ουσιαστικές ειρηνευτικές πρωτοβουλίες ούτε για την Ουκρανία ούτε για τη Γάζα και τη Μέση Ανατολή.

«Έγινε ξανά φανερή η απουσία ενεργητικής, πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, συνδέοντας την κριτική του και με το Κυπριακό.

Ειδική αναφορά γίνεται στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, με το κόμμα να υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση δεν έχει διασφαλίσει την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου απέναντι στις τουρκικές παρεμβάσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει ανεπαρκείς τις αναφορές του πρωθυπουργού στην UNCLOS και στις «κόκκινες γραμμές», υποστηρίζοντας ότι δεν συνοδεύονται από μια συνεκτική εθνική στρατηγική.

Κατά την ανακοίνωση, απαιτείται μια διπλωματική στρατηγική που θα αξιοποιεί τους διαύλους επικοινωνίας, θα επιδιώκει την ειρηνική επίλυση των διαφορών στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και ταυτόχρονα θα υπερασπίζεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για «επικίνδυνη, αδιαφανή “ΙΧ εξωτερική πολιτική” του προβλέψιμου και δεδομένου συμμάχου».

Καταλήγοντας, το κόμμα ζητά «ριζική αλλαγή κατεύθυνσης» στην εξωτερική πολιτική, με περισσότερες πρωτοβουλίες και ενεργητική παρουσία της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις.

Παραπέμπει μάλιστα στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας ειδική αναφορά στην εξωτερική πολιτική της περιόδου 2015-2019 με υπουργό Εξωτερικών τον Νίκο Κοτζιά και στις πολυμερείς συνεργασίες που είχαν αναπτυχθεί τότε.

Όπως αναφέρει, η χώρα χρειάζεται «μια ενεργητική, πολυδιάστατη και φιλειρηνική εξωτερική πολιτική», με στόχο την ειρήνη, τη σταθερότητα, τη συνεργασία και την υπεράσπιση του Διεθνούς Δικαίου.

Τα 6+1 ερωτήματα που είχε θέσει η Ρένα Δούρου

Υπενθυμίζεται ότι πριν από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου είχε ζητήσει από τον πρωθυπουργό να δώσει δημόσιες απαντήσεις σε «6+1» ερωτήματα για την εξωτερική πολιτική.

Ειδικότερα, είχε ζητήσει να τοποθετηθεί για:

1. Την αντιμετώπιση του τουρκικού δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας», το οποίο αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.

2. Τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στη θέση της Τουρκίας ότι κανένα ενεργειακό σχέδιο στην Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συμμετοχή ή τη συγκατάθεσή της.

3. Το τι θα πράξει η Αθήνα σε ενδεχόμενη νέα τουρκική παρέμβαση, αντίστοιχη με εκείνη στην Κάσο το 2024, και αν η διαχείριση θα παραμείνει αποκλειστικά στην ελληνική κυβέρνηση ή θα εμπλακεί σε συνομιλίες με την Άγκυρα η γαλλική εταιρεία που συμμετέχει στο έργο.

4. Το πώς η κυβέρνηση θεωρεί ότι η είσοδος της γαλλικής Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου μπορεί να άρει τα εμπόδια που θέτει η Τουρκία στην πόντιση του καλωδίου και να διασφαλίσει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.

5. Το εάν υπάρχει συνεκτική στρατηγική και πολιτική βούληση για την επέκταση των χωρικών υδάτων και την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, με παράλληλη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή.

6. Την προοπτική δίκαιης επίλυσης του Κυπριακού σε συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία, με την κ. Δούρου να χαρακτηρίζει την τουρκική κατοχή κεντρικό ζήτημα ειρήνης και ασφάλειας για τη Μεσόγειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ως «+1» ερώτημα, η Ρένα Δούρου είχε καλέσει τον πρωθυπουργό να διευκρινίσει αν συμφωνεί με τη δήλωση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, στις 19 Σεπτεμβρίου, ότι εάν γνώριζε πόσο ταραχώδης θα ήταν η διεθνής συγκυρία, η Ελλάδα δεν θα είχε θέσει υποψηφιότητα για τη θέση του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

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