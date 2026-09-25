ΟΗΕ: Κυπριακό, Ουκρανία και Μέση Ανατολή στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη – Γκουτέρες

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη.

Στη συζήτηση τέθηκαν το Κυπριακό, ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι περιφερειακές εξελίξεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, πριν από την ομιλία του πρωθυπουργού. Snapshot powered by AI

Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες είχε την Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου, στη Νέα Υόρκη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΗΕ, στη συζήτηση βρέθηκαν το Κυπριακό, ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι ευρύτερες περιφερειακές εξελίξεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εξελίξεις στην περιοχή παραμένουν στο επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας.

Η συνάντηση Μητσοτάκη – Γκουτέρες πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη και λίγο πριν την ομιλία του πρωθυπουργού.