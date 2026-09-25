Κυριάκος Μητσοτάκης: Παρακολουθήστε live την ομιλία του πρωθυπουργού στον ΟΗΕ

Ελληνοτουρκικά, Κυπριακό, Μέση Ανατολή και Τεχνητή Νοημοσύνη μεταξύ των βασικών θεμάτων της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών.

Γιάννης Φιλιππάκος

Κυριάκος Μητσοτάκης: Παρακολουθήστε live την ομιλία του πρωθυπουργού στον ΟΗΕ
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  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τονίσει την ανάγκη συνέχισης του διαλόγου Ελλάδας-Τουρκίας με βάση το Διεθνές Δίκαιο και τις αρχές καλής γειτονίας.
  • Θα υπογραμμίσει τη σημασία της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) για την επίλυση των διαφορών υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
  • Ο πρωθυπουργός θα στηρίξει τις προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή.
  • Θα αναφερθεί στην εμπλοκή της Ελλάδας σε θέματα ασφάλειας, ενέργειας και υποδομών στην Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή, καθώς και στις διεθνείς κρίσεις σε Γάζα, Λίβανο, Συρία, Λιβύη, Ουκρανία και Σουδάν.
  • Θα θέσει το ζήτημα της διεθνούς ρύθμισης της Τεχνητής Νοημοσύνης, επισημαίνοντας την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ, Κίνας και άλλων χωρών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της τεχνολογίας.
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Στο βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ανεβαίνει απόψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την ομιλία του να καλύπτει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό, τις διεθνείς κρίσεις, αλλά και τις μεγάλες προκλήσεις που φέρνει η ταχύτατη ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στα ελληνοτουρκικά, ο πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει ότι ο διάλογος Αθήνας και Άγκυρας πρέπει να συνεχιστεί, στη βάση όμως του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας.

Θα αναφερθεί στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, την UNCLOS, ως το θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της διαφοράς Ελλάδας και Τουρκίας για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ. Παράλληλα, αναμένεται να καταστήσει σαφές ότι ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες ή απειλές πολέμου για την άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο.

Παρακολουθείστε live την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και την ομιλία του πρωθυπουργού.

Ιδιαίτερη αναφορά θα κάνει και στο Κυπριακό, 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κύπρου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο την επανένωση του νησιού.

Στην ομιλία θα υπάρχει ευρύτερη αναφορά στις εξελίξεις στη Γάζα, τον Λίβανο, τη Συρία, τη Λιβύη, την Ουκρανία και το Σουδάν, καθώς και στον ρόλο που επιδιώκει να διαδραματίσει η Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, η ενέργεια και οι νέες υποδομές διασυνδεσιμότητας θα βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται ακόμη να αναφερθεί στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, στις επενδύσεις, στη μείωση του δημόσιου χρέους και στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, συνδέοντας την οικονομική ανθεκτικότητα με τη δυνατότητα της χώρας να ενισχύει την άμυνα και τη διεθνή παρουσία της.

Μεγάλο μέρος της ομιλίας αναμένεται να αφιερωθεί στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα θέσει το ζήτημα της διεθνούς ρύθμισης της ΑΙ, υποστηρίζοντας ότι η ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η τεχνολογία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά μέσω της αυτορρύθμισης των εταιρειών.

Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να απευθύνει ιδιαίτερο μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αναπτύσσονται ορισμένα από τα ισχυρότερα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ θα τονίσει την ανάγκη συνεργασίας και με την Κίνα για ένα ζήτημα που ξεπερνά τα εθνικά σύνορα.

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