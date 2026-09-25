Μετεγγραφές φοιτητών: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις – Όλες οι πληροφορίες

Έως τις 2 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων των ηλεκτρονικών αιτήσεων για χορήγηση μετεγγραφής/μετακίνησης των φοιτητών

Γιάννης Φιλιππάκος

Μετεγγραφές φοιτητών: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις – Όλες οι πληροφορίες
ΠΑΙΔΕΙΑ
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  • Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για μετεγγραφές φοιτητών στα ΑΕΙ και ΑΕΑ λήγει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026 στις 14:00.
  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα https://transfer.it.minedu.gov.gr με χρήση προσωπικών κωδικών από τη γραμματεία της σχολής.
  • Απαιτείται ΑΦΜ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Ιδρυμάτων.
  • Οι δικαιούχοι περιλαμβάνουν φοιτητές με μοριοδοτούμενους λόγους, αδέλφια προπτυχιακών, φοιτητές με αναπηρίες, μέλη μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης, τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας και θανόντων στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.
  • Οι φοιτητές κυπριακής καταγωγής και όσοι εισήχθησαν μετά από επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2026 θα υποβάλουν αιτήσεις σε ξεχωριστή προθεσμία που θα ανακοινωθεί.
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Ανοικτή έως και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, στις 14:00, θα παραμείνει η πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για χορήγηση μετεγγραφής/μετακίνησης των φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (ΑΕΑ).

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται τις ειδικές εφαρμογές στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://transfer.it.minedu.gov.gr προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη γραμματεία της σχολής ή του τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν. Επισημαίνεται ότι η κατοχή Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) είναι υποχρεωτική όπου απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου να γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση του από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΑΕΙ στο πλαίσιο ελέγχου των δικαιολογητικών.

Οι δικαιούχοι

Οι αιτήσεις αφορούν τις εξής κατηγορίες φοιτητών:

  • Μοριοδοτούμενοι λόγοι,
  • Αδέλφια προπτυχιακοί φοιτητές,
  • Φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των παθήσεων της υπ΄ αριθμ. Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β' 358), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε ποσοστό 5% καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026,
  • Φοιτητές που εισήχθησαν καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στα ΑΕΙ, ως Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης,
  • Φοιτητές - τέκνα θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄120),
  • Φοιτητές - τέκνα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας.

Οι φοιτητές που έχουν κυπριακή καταγωγή και για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις μετεγγραφής και οι φοιτητές που εισήχθησαν στα ΑΕΙ μετά από συμμετοχή στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2026, θα υποβάλουν αίτημα μετεγγραφής/μετακίνησης σε σε άλλη προθεσμία, που θα ανακοινωθεί σε δεύτερο χρόνο.

α αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ανακοινωθούν μετά την λήξη της σχετικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στη σχετική εγκύκλιο.

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