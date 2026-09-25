Πεζεσκιάν στον Fox News: Στις ΗΠΑ η απόφαση για το αν θα τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Ο Ιρανός πρόεδρος δήλωσε στο Fox News ότι η Τεχεράνη δεν επιδίωξε τη σύγκρουση, αλλά παραμένει αποφασισμένη να υπερασπιστεί τη χώρα.
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- Ο Ιρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν ξεκίνησε τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.
- Η απόφαση για το αν θα τελειώσει ο πόλεμος εξαρτάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
- Το Ιράν δεν επιθυμεί να εμπλακεί στον πόλεμο, αλλά είναι αποφασισμένο να υπερασπιστεί τη χώρα του.
- Ο Μασούντ Πεζεσκιάν κάλεσε την Ουάσιγκτον να αποφασίσει αν θέλει να τερματίσει την ένοπλη σύρραξη.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες άφησε ο Μασούντ Πεζεσκιάν την ευθύνη για το αν θα υπάρξει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Ιρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη δεν ήταν εκείνη που ξεκίνησε τη σύγκρουση και κάλεσε την Ουάσιγκτον να αποφασίσει αν επιθυμεί τον τερματισμό της.
«Στην Αμερική επαφίεται να αποφασίσει αν θέλει να τερματίσει ή όχι την ένοπλη σύρραξη», ανέφερε.
Ο Πεζεσκιάν πρόσθεσε ότι το Ιράν δεν ήθελε να εμπλακεί στον πόλεμο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι παραμένει «αποφασισμένο να αμυνθεί».
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