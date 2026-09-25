Πεζεσκιάν στον Fox News: Στις ΗΠΑ η απόφαση για το αν θα τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Ο Ιρανός πρόεδρος δήλωσε στο Fox News ότι η Τεχεράνη δεν επιδίωξε τη σύγκρουση, αλλά παραμένει αποφασισμένη να υπερασπιστεί τη χώρα.

Γιάννης Φιλιππάκος

Πεζεσκιάν στον Fox News: Στις ΗΠΑ η απόφαση για το αν θα τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ιρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν ξεκίνησε τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.
  • Η απόφαση για το αν θα τελειώσει ο πόλεμος εξαρτάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
  • Το Ιράν δεν επιθυμεί να εμπλακεί στον πόλεμο, αλλά είναι αποφασισμένο να υπερασπιστεί τη χώρα του.
  • Ο Μασούντ Πεζεσκιάν κάλεσε την Ουάσιγκτον να αποφασίσει αν θέλει να τερματίσει την ένοπλη σύρραξη.
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Στις Ηνωμένες Πολιτείες άφησε ο Μασούντ Πεζεσκιάν την ευθύνη για το αν θα υπάρξει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Ιρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη δεν ήταν εκείνη που ξεκίνησε τη σύγκρουση και κάλεσε την Ουάσιγκτον να αποφασίσει αν επιθυμεί τον τερματισμό της.

«Στην Αμερική επαφίεται να αποφασίσει αν θέλει να τερματίσει ή όχι την ένοπλη σύρραξη», ανέφερε.

Ο Πεζεσκιάν πρόσθεσε ότι το Ιράν δεν ήθελε να εμπλακεί στον πόλεμο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι παραμένει «αποφασισμένο να αμυνθεί».

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