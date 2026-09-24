Μπασκόνια - Ολυμπιακός 89-106: Έκανε... περίπατο στη χώρα των Βάσκων

Ιδανική πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό στη Βιτόρια!

Οι Πρωταθλητές Ευρώπης ήταν καταιγιστικοί κόντρα στη Μπασκόνια, επικράτησαν στο... ρελαντί με 89-106 των Ισπανών στη «Buesa Arena» και ξεκίνησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις τους στη φετινή EuroLeague.

Το ματς

Ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε στο παρκέ της «Buesa Arena» με τους ΜακΙντάιρ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Χολ.

Η Μπασκόνια μπήκε... φουριόζα στην αναμέτρηση και όντας εύστοχη από τα 6,75 με 4/4 τρίποντα και ζεστό Σεντεκέρσκις πήρε προβάδισμα 8 πόντων (14-6) στα πρώτα τρία λεπτά του αγώνα, αναγκάζοντας τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καλέσει εσπευσμένα τάιμ-άουτ.

Ο... καυτός Σεντεκέρσκις ήταν ασταμάτητος και με το τρίτο δικό του τρίποντο έκανε το 19-12, με τον Ντόρσεϊ να απαντάει με το πρώτο δικό του για το 19-15. Με ωραίο τελείωμα, ο Βεζένκοφ μείωσε στους 3 (22-19) και ο Ντόρσεϊ λίγο μετά ισοφάρισε σε 24-24.

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα μάτσαρε ρυθμό και ενέργεια με αποτέλεσμα να κλείσει καλύτερα το δεκάλεπτο (29-36) χάρη στον εξαιρετικό Ζαν Μοντέρο, που έφτασε τις 4 ασίστ, ενώ πέτυχε και ένα τρίποντο.

Οι Πειραιώτες πάτησαν... γκάζι και με ωραία κυκλοφορία έχτισαν διψήφια διαφορά (33-43) με λέι απ του Μοντέρο (8π.) στις αρχές της δεύτερης περιόδου. Η Μπασκόνια έβγαλε αντίδραση και μείωσε στους 6 με τον Μπο (42-48), όμως ο Φουρνιέ ήταν εκεί. Ο Γάλλος με αριστερό τελείωμα έφτασε τους 7 πόντους για το 42-50, ενώ στη συνέχεια ο Τζόσεφ επανέφερε τη διαφορά σε διψήφια τιμή (42-52) 2:00 πριν το ημίχρονο.

Με άερα 10 πόντων πήγε στα αποδυτήρια η ομάδα του Μπαρτζώκα (46-56), έχοντας κορυφαίους τους Βεζένκοφ (14π.), Ντόρσεϊ (13π. 3/3 τρ.), Μοντέρο (8π., 5 ασίστ) και Φουρνιέ (7π.).

Στην επανάληψη, ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε το transition και με εύκολο λέι απ ο ΜακΙντάιρ έκανε το 51-62, ενώ η Μπασκόνια απάντησε με ένα επιμέρους 4-0 για το 55-62. Ο Βεζένκοφ με ένα δικό του προσωπικό 5-0 διαμόρφωσε το 55-67 και ο Ντόρσεϊ με jumpshoot εκτόξευσε τη διαφορά στο +14 για τους Πρωταθλητές Ευρώπης (55-69).

Ο πολυτιμότερος παίκτης της περσινής EuroLeague έκανε το 57-75, με τον Τζόουνς εύκολα κάτω από το καλάθι να φτάνει τη διαφορά στο +22 (57-79) 32'' πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην έναρξη της τέταρτης περιόδου, η Μπασκόνια προσπάθησε να βγάλει αντίδραση με εύστοχα σουτ από την περιφέρεια, κάνοντας το 71-86 με δύο συνεχόμενα τρίποντα του Μάρκους Χάουαρντ. Ο Ολυμπιακός «ξέφυγε» και πάλι, φτάνοντας στο +22 με γκολ φάουλ του Μοντέρο (75-97).

Από τη γραμμή των βολών, ο Μοντέρο έκανε 100 τους πόντους του Ολυμπιακού. Το τελικό 89-106 σφράγισε την πρώτη νίκη των Πειραιωτών στη φετινή EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 29-36, 46-56, 60-81, 89-106