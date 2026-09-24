ΟΗΕ: Ογδόντα χώρες απευθύνουν έκκληση για την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στον Κόλπο

Snapshot Ο συνασπισμός 80 χωρών ζήτησε την άμεση αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στον Κόλπο, καταδικάζοντας τις επιθέσεις του Ιράν και των Χούθι.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Μπαχρέιν τόνισε ότι οι επιθέσεις διαταράσσουν τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές και αυξάνουν τους κινδύνους για τη ναυτιλία.

Καταδικάστηκε η αναζωπύρωση της σύγκρουσης στην Υεμένη και οι επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και της Ερυθράς Θάλασσας από τους Χούθι.

Η προέλαση των Χούθι προς το Στενό Μπαμπ ελ-Μάντεμπ θεωρείται απειλή για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε την αναχαίτιση πυραυλικής επίθεσης από τους Χούθι την ίδια ημέρα. Snapshot powered by AI

Ένας συνασπισμός 80 χωρών απηύθυνε έκκληση σήμερα για την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στον Κόλπο, καταδικάζοντας τις επιθέσεις που πραγματοποιούν το Ιράν και οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, οι οποίες διαταράσσουν τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές.

«Απευθύνουμε έκκληση για την πλήρη και άμεση αποκατάσταση των δικαιωμάτων και των αρχών της ναυσιπλοΐας», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υπουργός Εξωτερικών του Μπαχρέιν, Αμπντουλατίφ μπιν Ρασίντ Αλ Ζαγιάνι, διαβάζοντας την κοινή δήλωση που υιοθετήθηκε αφού ολοκληρώθηκε μια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ο Αλ Ζαγιάνι είχε στο πλευρό του δεκάδες ομολόγους του, καθώς και την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την απόφαση των Χούθι να αναζωπυρώσουν τη σύγκρουση στην Υεμένη, καθώς και τα πλήγματά εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και τις παράλογες επιθέσεις τους στην Ερυθρά Θάλασσα», υπογράμμισε ο υπουργός του Μπαχρέιν, τονίζοντας ότι η προέλαση των Χούθι προς το Στενό Μπαμπ ελ-Μάντεμπ θα έχει ως αποτέλεσμα να «αυξήσει τους κινδύνους για τη διεθνή ναυτιλία».

Νωρίτερα σήμερα η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσαν οι Χούθι.