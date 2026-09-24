Καιρός: Ο χειμώνας από τα Météo-France, DWD και Met Office - Χιόνια και πολικό ψύχος στην Ελλάδα

Snapshot Τα ευρωπαϊκά μετεωλογικά κέντρα προειδοποιούν για ακραίες καιρικές συνθήκες με έντονη εναλλαγή μεταξύ ήπιων θερμοκρασιών και σιβηρικού ψύχους κατά τον χειμώνα.

Η θέρμανση των επιφανειακών υδάτων της Μεσογείου αυξάνει τον κίνδυνο εκρηκτικών κυκλώνων και Medicanes που μπορεί να πλήξουν τις νότιες ακτές της Ευρώπης.

Η DWD προβλέπει ότι οι αντικυκλώνες εμποδισμού στη Σκανδιναβία και τη Ρωσία θα μπορούσαν να προκαλέσουν εισβολές ψυχρών αέριων μαζών στη Γερμανία και βόρεια Ιταλία.

Το Met Office αναμένει ότι το ισχυρό φαινόμενο El Niño θα οδηγήσει σε θετική φάση της NAO το φθινόπωρο με ήπιες καιρικές συνθήκες, αλλά πιθανή μετάβαση σε αρνητική φάση και πολικό ψύχος τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο.

Στην Ελλάδα, το φθινόπωρο προβλέπονται υψηλές θερμοκρασίες και κίνδυνος ισχυρών καταιγίδων, ενώ τον χειμώνα αναμένεται σημαντική ψυχρή εισβολή με χιόνια ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα. Snapshot powered by AI

Τα κορυφαία μετεωρολογικά και κλιματολογικά κέντρα της Ευρώπης εξέδωσαν τις τελευταίες εποχικές τους προβλέψεις για το φθινόπωρο και τον χειμώνα, σκιαγραφώντας μια εξαιρετικά περίπλοκη ατμοσφαιρική εικόνα που αναμένεται να καθηλώσει τους λάτρεις του καιρού και να επηρεάσει άμεσα την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών.

Η επερχόμενη ψυχρή περίοδος υπόσχεται να είναι μία από τις πιο δυναμικές και ακραίες των τελευταίων ετών, κυριαρχούμενη από τη συνδυασμένη δράση ενός εξαιρετικά έντονου φαινομένου El Niño στον ισημερινό Ειρηνικό και των θερμοκρασιών στην επιφάνεια της θάλασσας που συνεχίζουν να καταγράφουν τιμές εκτός ορίων στον Ατλαντικό και τη λεκάνη της Μεσογείου.

Ο συνδυασμός αυτών των σημαντικών ατμοσφαιρικών τηλεσυνδέσεων χαράσσει μια ακριβή πορεία στα αριθμητικά μοντέλα της Météo-France, της γερμανικής DWD και του βρετανικού Met Office, με τις προβλέψεις να προμηνύουν μια δραματική εναλλαγή ανάμεσα σε ήπιες ατλαντικές εισβολές, βίαιες πλημμύρες και ξαφνικές στροφές προς το σιβηρικό ψύχος και τις χιονοπτώσεις σε χαμηλό υψόμετρο κατά το δεύτερο μισό του χειμώνα.

Météo-France και η Ανάλυση της Δυτικής Λεκάνης: Θαλάσσια Ενέργεια, Κίνδυνος Καταιγίδων και Μεσογειακοί Κυκλώνες (Medicanes)

Η γαλλική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France επικέντρωσε την αναλυτική της προσοχή στη συμπεριφορά του ανατολικού Ατλαντικού και της δυτικής Μεσογείου. Το εποχικό μοντέλο ARPEGE-S6, ενσωματωμένο στο ευρωπαϊκό σύνολο Copernicus C3S, υπογραμμίζει μια σαφή επικράτηση αρνητικών γεωδυναμικών ανωμαλιών πάνω από τον Βόρειο Ατλαντικό. Αυτή η διαμόρφωση θα ευνοήσει ένα εξαιρετικά ισχυρό σύστημα χαμηλών πιέσεων, με τον ατλαντικό αεροχείμαρρο (jet stream) να ρέει με δύναμη και μεγάλη αντιδραστικότητα προς την κεντροδυτική Ευρώπη. Για το πρώτο μισό του φθινοπώρου και την αρχή του πρώτου χειμερινού μήνα, η Météo-France προβλέπει πολύ υψηλή πιθανότητα οι θερμοκρασίες να ξεπεράσουν τον κλιματολογικό μέσο όρο της περιόδου 1991-2020 κατά περίπου 1,0 έως 1,5°C στο μεγαλύτερο μέρος της Γαλλίας και της λεκάνης της Μεσογείου. Ωστόσο, η πραγματική ανησυχία έγκειται στη θέρμανση των επιφανειακών υδάτων της Μεσογείου, όπου οι θερμοκρασίες της θάλασσας παρουσιάζουν ανωμαλίες έως και 3°C πάνω από το κανονικό. Όταν οι πρώτοι θύλακες ψυχρού αέρα από τον Βόρειο Ατλαντικό και θαλάσσιου πολικού αέρα βυθιστούν σε αυτή τη δεξαμενή ενέργειας, η θερμική αντίθεση θα δημιουργήσει πλεόνασμα υδρατμών και διαθέσιμης επίπλευσης (convective potential energy), αυξάνοντας εκθετικά τον κίνδυνο εκρηκτικών εξωτροπικών κυκλώνων και ύπουλων Medicanes που είναι ικανοί να πλήξουν σκληρά τις ιταλικές και νότιες γαλλικές ακτές.

DWD Deutscher Wetterdienst: Η γερμανική οπτική ανάμεσα στα δυτικά ρεύματα και τον παράγοντα των ηπειρωτικών αερίων μαζών

Η Deutscher Wetterdienst (DWD), η φημισμένη γερμανική μετεωρολογική υπηρεσία με έδρα το Όφενμπαχ, προσφέρει μια ερμηνεία των ατμοσφαιρικών δυναμικών δίνοντας μεγάλη προσοχή στην ισορροπία μεταξύ του ωκεανού και της τεράστιας ευρασιατικής ηπείρου. Το συνολικό μοντέλο της DWD επιβεβαιώνει την επικράτηση μιας ατλαντικής ζωνικής ροής για το πρώτο μέρος της περιόδου, επηρεασμένης από τη συχνή δραστηριότητα χαμηλών πιέσεων μεταξύ της Ισλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό το μοτίβο θα περιορίσει την κάθοδο πρόωρου ψυχρού αέρα σε χαμηλά γεωγραφικά πλάτη κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου, διατηρώντας τη γραμμή χιονόπτωσης στις Άλπεις περιορισμένη σε μεσαία και μεγάλα υψόμετρα. Παρόλα αυτά, οι ειδικοί της DWD τονίζουν ότι ο προοδευτικός σχηματισμός ενός στρώματος ψύχους πάνω από τη Σιβηρία και τη βορειοανατολική Ευρώπη κατά τα τέλη του φθινοπώρου θα θέσει τις βάσεις για μια έντονη αλλαγή του ρυθμού. Εάν ο αεροχείμαρρο εμφανίσει τους πρώτους μαιανδρισμούς και κυματισμούς που προκαλούνται από τη θέρμανση των υδάτων του Ειρηνικού, θα μπορούσαν να σχηματιστούν ισχυροί αντικυκλώνες εμποδισμού (blocking anticyclones) μεταξύ Σκανδιναβίας και Ρωσίας, ικανοί να μπλοκάρουν την ήπια ροή από τα δυτικά και να πυροδοτήσουν μια αναστροφή της κυκλοφορίας, η οποία θα παρασύρει ψυχρές αέριες μάζες ηπειρωτικής προέλευσης προς τη Γερμανία και, διολισθαίνοντας, μέχρι τις βόρειες περιοχές της Ιταλίας.

Met Office και η θεωρία της NAO: Πώς το El Niño θα μεταμορφώσει τον χειμερινό καιρό με βροχές και πολικές εισβολές

Η ανάλυση που δημοσίευσε το βρετανικό Met Office χρησιμοποιώντας το προηγμένο σύστημα προβλέψεων GloSea6 αντιπροσωπεύει ίσως την πιο λεπτομερή και συναρπαστική συνεισφορά για τους λάτρεις της συνοπτικής μετεωρολογίας. Οι επιστήμονες της βρετανικής υπηρεσίας συσχετίζουν άμεσα το τρέχον ισχυρό φαινόμενο El Niño με τη συμπεριφορά της Βορειοατλαντικής Ταλάντωσης (NAO). Στις αρχές του φθινοπώρου και μέχρι τον Δεκέμβριο, ο ισημερινός Ειρηνικός θα ωθήσει προς μια έντονα θετική φάση της NAO, η οποία χαρακτηρίζεται από έναν πολύ ισχυρό πολικό στροβίλο στα 500 hPa. Αυτό το πλαίσιο θα φέρει συχνά ατλαντικά μετωπικά συστήματα, έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη βορειοδυτική Ευρώπη, περιορίζοντας το ψύχος στα αρκτικά γεωγραφικά πλάτη. Το πραγματικό σημείο καμπής που προβλέπει το Met Office αφορά το δεύτερο μισό του χειμώνα, μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου. Ιστορικά, οι εποχές που χαρακτηρίζονται από ένα ισχυρό El Niño τείνουν να μεταβάλλουν τη διάδοση των τροποσφαιρικών κυμάτων Rossby στη στρατόσφαιρα, αυξάνοντας δραματικά την πιθανότητα μιας ξαφνικής Στρατοσφαιρικής Θέρμανσης (SSW). Μια τέτοια απότομη στρατοσφαιρική θέρμανση θα διαλύσει τον στρατοσφαιρικό πολικό στροβίλο, ευνοώντας την κατάρρευση του δείκτη NAO προς αρνητικές τιμές και ανοίγοντας τον δρόμο για μαζικές οπισθοδρομήσεις (retrogression) αρκτικού-ηπειρωτικού αέρα με κατεύθυνση την καρδιά της Ευρώπης και τη Μεσόγειο.

Επιπτώσεις και συνέπειες στην Ελλάδα: Φθινόπωρο ακραίων καταιγίδων και χειμερινή ανατροπή με σιβηρικό ψύχος

Μεταφέροντας τα δεδομένα των τριών ευρωπαϊκών κολοσσών στον ελληνικό χώρο, η γεωγραφία της χώρας μας αναμένεται να λειτουργήσει ως αποδέκτης πολύ έντονων αντιθέσεων.

Το φθινόπωρο και το ξεκίνημα του χειμώνα θα κυλήσουν με θερμοκρασίες σαφώς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, λόγω των θερμών νοτιοδυτικών ρευμάτων. Ωστόσο, η εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία της επιφάνειας του Αιγαίου και του Ιονίου αποτελεί σοβαρή απειλή. Όταν τα πρώτα ψυχρά συστήματα από τη δυτική Ευρώπη φτάσουν στη χώρα, η σύγκρουσή τους με τα θερμά θαλάσσια ύδατα θα πυροδοτήσει έντονη αστάθεια, αυξάνοντας δραματικά τον κίνδυνο για ισχυρές πλημμύρες, σφοδρές καταιγίδες, ακόμη και τον σχηματισμό Μεσογειακών Κυκλώνων (Medicanes) που θα μπορούσαν να πλήξουν το Ιόνιο και τα νότια θαλάσσια τμήματα της χώρας.

Η μεγάλη ανατροπή, ωστόσο, αναμένεται από τα μέσα Ιανουαρίου έως τον Φεβρουάριο. Η κατάρρευση του Πολικού Στροβίλου και η αρνητική φάση του δείκτη NAO που προβλέπει το Met Office, σε συνδυασμό με τους αντικυκλώνες εμποδισμού της DWD στη Ρωσία, αναμένεται να αλλάξουν εντελώς το σκηνικό. Αυτή η διάταξη θα επιτρέψει σε παγωμένες αέριες μάζες σιβηρικής και αρκτικής προέλευσης να κινηθούν αναδρομικά (από τα βορειοανατολικά προς τα νοτιοδυτικά), «ξεκλειδώνοντας» σοβαρές πιθανότητες για τσουχτερό κρύο, ισχυρό παγετό και χιονοπτώσεις ακόμη και σε πολύ χαμηλά υψόμετρο ή παραθαλάσσιες περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

*Με πληροφορίες από το Meteoweb.eu

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