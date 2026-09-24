Γρίφος το μέλλον των ανεξάρτητων βουλευτών – Καμία εγγύηση από ΕΛΑΣ

Οι σημερινές τοποθετήσεις Αλέξη Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ αυξάνουν την πίεση προς τους ανεξάρτητους βουλευτές που έχουν αποχωρήσει από την Κουμουνδούρου και κοιτούν προς την ΕΛΑΣ.

Αντώνης Ρηγόπουλος

Γρίφος το μέλλον των ανεξάρτητων βουλευτών – Καμία εγγύηση από ΕΛΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι ανεξάρτητοι βουλευτές που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν καμία εγγύηση από την ΕΛΑΣ για ένταξη στα ψηφοδέλτιά της στις επόμενες εκλογές.
  • Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι η ΕΛΑΣ δεν θα συγκροτήσει Κοινοβουλευτική Ομάδα πριν τις εκλογές και η συμμετοχή στα ψηφοδέλτια θα αποφασιστεί συλλογικά.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί πίεση ζητώντας από τους ανεξάρτητους βουλευτές να επιστρέψουν τις έδρες τους, προειδοποιώντας για πολιτική σύγκρουση αν διατηρήσουν το σημερινό status.
  • Η Κουμουνδούρου εξετάζει τη δυνατότητα σκληρότερης αντίδρασης έναντι των βουλευτών που δεν επιστρέφουν τις έδρες τους και το θέμα αναμένεται να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση της ΠΓ.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιεί και το πεδίο των τροπολογιών για να ασκήσει πίεση στους ανεξάρτητους βουλευτές, αναμένοντας τη στήριξή τους σε θέματα που υποστήριζαν πρόσφατα.
Snapshot powered by AI

Σε έναν ιδιότυπο πολιτικό «τερματικό σταθμό» φαίνεται πως έχουν βρεθεί οι ανεξάρτητοι βουλευτές που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, διατήρησαν τις έδρες τους και έχουν εκφραστεί θετικά για το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

Από τη μία πλευρά, η ΕΛΑΣ δεν τους προσφέρει αυτή τη στιγμή καμία εγγύηση ότι θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτιά της στις επόμενες εκλογές. Από την άλλη, η Κουμουνδούρου ανεβάζει σταδιακά τους τόνους για το ζήτημα των εδρών, προειδοποιώντας ουσιαστικά ότι όσο παρατείνεται η εκκρεμότητα τόσο πλησιάζει η στιγμή μιας ανοιχτής πολιτικής σύγκρουσης.

Οι σημερινές δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα στον ΣΚΑΪ έκαναν ακόμη πιο σαφές το δύσκολο περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται οι συγκεκριμένοι βουλευτές.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του δεν πρόκειται να επιχειρήσει τη συγκρότηση Κοινοβουλευτικής Ομάδας πριν από τις εθνικές εκλογές, τονίζοντας ότι «εμείς θα αποκτήσουμε ΚΟ όταν μας ψηφίσει ο λαός», ενώ για το εάν οι ανεξάρτητοι βουλευτές που βρίσκονται κοντά στην ΕΛΑΣ θα έχουν θέση στα ψηφοδέλτια απάντησε ότι «το αν θα μπουν στα ψηφοδέλτια είναι θέμα συλλογικών αποφάσεων».

Με άλλα λόγια, ο Αλέξης Τσίπρας άφησε μεν ανοιχτή την πόρτα για μελλοντική συνεργασία, αρνήθηκε όμως να δώσει εκ των προτέρων οποιαδήποτε διαβεβαίωση για την εκλογική τους τύχη. «Έξω είναι όποιος επιθυμεί να είναι έξω», είπε χαρακτηριστικά.

Το μήνυμα έγινε ακόμη πιο σαφές όταν ο κ. Τσίπρας ρωτήθηκε ευθέως για όσους έχουν αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ, διατηρώντας ωστόσο τη βουλευτική έδρα τους.

«Έξω είναι όποιος επιθυμεί να είναι έξω. Έχω πολλούς έμπειρους συνεργάτες δίπλα μου. Οι πόρτες μας δεν είναι κλειστές για κανέναν», ανέφερε, παραπέμποντας παράλληλα στις περιπτώσεις βουλευτών που επέλεξαν να παραιτηθούν από τη Βουλή, λέγοντας ότι «είδατε περιπτώσεις βουλευτών που παραιτήθηκαν και είπαν, πάμε στο κατάστρωμα».

Ο ίδιος προχώρησε μάλιστα ένα βήμα περισσότερο, υποστηρίζοντας ότι «οι πολιτικοί δεν είναι επαγγελματίες» και ότι δεν μπορεί η βουλευτική αποζημίωση να αντιμετωπίζεται ως βιοπορισμός. Πρόκειται για μια τοποθέτηση που δύσκολα μπορεί να μη διαβαστεί και ως πρόσθετη πίεση προς όσους θέλουν να συνδεθούν πολιτικά με την ΕΛΑΣ, χωρίς όμως να εγκαταλείψουν την κοινοβουλευτική τους έδρα.

Η «ΚΟ Terminal»

Η κατάσταση αυτή προκαλεί ήδη ειρωνικά σχόλια στην Κουμουνδούρου. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζουν μεταξύ τους την ομάδα των συγκεκριμένων ανεξάρτητων βουλευτών ως «ΚΟ Terminal», παραπέμποντας στην ομώνυμη ταινία με τον Tom Hanks. Όπως ο πρωταγωνιστής βρίσκεται εγκλωβισμένος σε ένα αεροδρόμιο, αδυνατώντας ούτε να εισέλθει στη χώρα ούτε να επιστρέψει στον τόπο από τον οποίο ξεκίνησε, έτσι και οι ανεξάρτητοι βουλευτές βρίσκονται σε αναμονή για τον επόμενο πολιτικό τους προορισμό, χωρίς όμως αυτή τη στιγμή να διαθέτουν «εισιτήριο» που να εγγυάται ότι θα φτάσουν σε αυτόν.

«Φέρτε πίσω τις έδρες χθες»

Λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, η απάντηση από τον ΣΥΡΙΖΑ έδειξε ότι το θέμα κάθε άλλο παρά θεωρείται λήξαν.

Στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου στελέχη της Κουμουνδούρου επανέφεραν ευθέως τη θέση «φέρτε πίσω τις έδρες», ενώ κατέστησαν σαφές ότι η ένταξη ανεξάρτητων βουλευτών σε άλλο πολιτικό σχήμα χωρίς προηγούμενη παράδοση της έδρας τους θα προκαλούσε ακόμη μεγαλύτερη πολιτική σύγκρουση. Ξεκαθάρισαν δε ότι μια μελλοντική ένταξη σε άλλο κόμμα χωρίς να έχει επιστραφεί η έδρα, όσο και η παρατεταμένη άρνηση επιστροφής των εδρών διατηρώντας το σημερινό status, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σκληρότερη αντίδραση από την Κουμουνδούρου, χωρίς προς το παρόν να προσδιορίζεται ποια μορφή θα μπορούσε να λάβει αυτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα το θέμα δεν αποκλείεται να συζητηθεί και στη συνεδρίαση της ΠΓ που θα συνεδριάσει την ερχόμενη Τετάρτη.

Ένα πεδίο πίεσης προς τους προσφάτως ανεξαρτητοποιηθέντες βουλευτές πάντως είναι και οι τροπολογίες που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ και οι επόμενες που είναι προγραμματισμένο να καταθέσει, αφού εκτιμούν ότι οι βουλευτές δύσκολα μπορούν να αρνηθούν τη στήριξη σε τροπολογίες και προτάσεις τις οποίες υποστήριζαν έως πριν από λίγες εβδομάδες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:20ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ επιβεβαίωσε πως έγιναν 8 απόπειρες αυτοκτονίας στο αεροπλανοφόρο Lincoln

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί ο Elon Musk μένει σε ένα τροχόσπιτο;

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό – Πού υπάρχουν προβλήματα

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (24/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ξεχασιάρης διαρρήκτης πήρε το σάντουιτς και… άφησε πίσω τα χρήματα - Δείτε βίντεο

07:41ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: Η Μόσχα δεν θα κάνει παύση στον πόλεμο στην Ουκρανία

07:40ΕΥ ΖΗΝ

Τι να τρώτε για έναν πιο υγιή προστάτη

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοικιαστές σε απόγνωση: Ανάρπαστα τα μικρά σπίτια έως 600 ευρώ – Σε ποιες γειτονιές αναλογούν 300 υποψήφιοι ανά… ακίνητο

07:33ΜΑΝΤΕΙΟ

Να γυρίσει να πάρει ανάσα ο Κυριάκος, νευρική κρίση σε ΠΑΣΟΚ και Αριστερά από το «ή εμείς, ή κανείς» του Αλέξη, τι έκανε ο Μάντζος όταν του είπαν για την Ομάδα Αλητείας;

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Γενική Συνέλευση ΟΗΕ: Οι πιο αξέχαστες στιγμές – Μωρά στα έδρανα, κοιμισμένοι σύνεδροι και μεγάλες κόντρες

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία για τις τελευταίες ημέρες του - Τι ανέφερε για ταξίδι στην Αγγλία

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γρίφος το μέλλον των ανεξάρτητων βουλευτών – Καμία εγγύηση από ΕΛΑΣ, ο ΣΥΡΙΖΑ προαναγγέλλει πόλεμο κατά της "ΚΟ Terminal"

07:22ΚΟΣΜΟΣ

Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό: Οι ΗΠΑ υπόσχονται περισσότερη οικονομική βοήθεια

07:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Παρί: Η νέα εποχή Ομπράντοβιτς ξεκινά από το... σπίτι του - Η ώρα και το κανάλι

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ – Σι: Ποιοι είναι οι στόχοι, οι προσδοκίες και η ατζέντα των συνομιλιών

07:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Στις 29 Σεπτεμβρίου η πληρωμή της 4ης δόσης του 2026

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι περιέχει το χρηματοκιβώτιό του - Γιατί δεν το έχουν ανοίξει ακόμα

07:11ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Εκκενώθηκε ξενοδοχείο μετά από εμφάνιση καπνού – 70 ένοικοι απομακρύνθηκαν

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να εξοντώσει όλους τους ανθρώπους; Τα 5 σενάρια και το πιο πιθανό δεν είναι αυτό που νομίζετε

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: 22χρονος πρωταθλητής kick boxing επιτέθηκε σε δύο γυναίκες - «Με τράβηξε έξω από το αμάξι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:12ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι περιέχει το χρηματοκιβώτιό του - Γιατί δεν το έχουν ανοίξει ακόμα

06:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας από τα Météo-France, DWD και Met Office - Χιόνια και πολικό ψύχος στην Ελλάδα

22:35ΚΑΙΡΟΣ

Η πρόγνωση Αρναούτογλου για αλλαγή του καιρού το Σαββατοκύριακο -Ποιες περιοχές θα επηρεάσει

07:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Παρί: Η νέα εποχή Ομπράντοβιτς ξεκινά από το... σπίτι του - Η ώρα και το κανάλι

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καύσιμα και επίδομα θέρμανσης: Οι ημερομηνίες - κλειδί για τις ανακοινώσεις - Τα ποσά που εξετάζονται

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιοκτήτης πάρκινγκ στα Χανιά πήρε πρόστιμο 11.200 ευρώ

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: 22χρονος πρωταθλητής kick boxing επιτέθηκε σε δύο γυναίκες - «Με τράβηξε έξω από το αμάξι»

07:40ΕΥ ΖΗΝ

Τι να τρώτε για έναν πιο υγιή προστάτη

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ξεχασιάρης διαρρήκτης πήρε το σάντουιτς και… άφησε πίσω τα χρήματα - Δείτε βίντεο

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοικιαστές σε απόγνωση: Ανάρπαστα τα μικρά σπίτια έως 600 ευρώ – Σε ποιες γειτονιές αναλογούν 300 υποψήφιοι ανά… ακίνητο

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί ο Elon Musk μένει σε ένα τροχόσπιτο;

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία για τις τελευταίες ημέρες του - Τι ανέφερε για ταξίδι στην Αγγλία

10:17LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα «ραβασάκια» από τη μάχη της πρεμιέρας – Ποιες σειρές σάρωσαν;

23:48LIFESTYLE

Σίντνεϊ Σουίνι: Η καυτή εμφάνιση με τα εσώρουχα και το «κρυφό» μήνυμα στον Σκούτερ Μπράουν

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να εξοντώσει όλους τους ανθρώπους; Τα 5 σενάρια και το πιο πιθανό δεν είναι αυτό που νομίζετε

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Στην αντεπίθεση η εντυπωσιακή δικηγόρος που κατακεραύνωσε δημόσια δικαστής για το «ακατάλληλο» φόρεμα

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Η Τρίπολη τίμησε την 23η Σεπτεμβρίου με πομπή, δάδες και παραδοσιακούς χορούς

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο διευθυντής της Νευρολογικής του 424 - Κλείδωσε για να αλλάξει ρούχα και κατέρρευσε

07:11ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Εκκενώθηκε ξενοδοχείο μετά από εμφάνιση καπνού – 70 ένοικοι απομακρύνθηκαν

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό – Πού υπάρχουν προβλήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ