Γρίφος το μέλλον των ανεξάρτητων βουλευτών – Καμία εγγύηση από ΕΛΑΣ

Snapshot Οι ανεξάρτητοι βουλευτές που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν καμία εγγύηση από την ΕΛΑΣ για ένταξη στα ψηφοδέλτιά της στις επόμενες εκλογές.

Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι η ΕΛΑΣ δεν θα συγκροτήσει Κοινοβουλευτική Ομάδα πριν τις εκλογές και η συμμετοχή στα ψηφοδέλτια θα αποφασιστεί συλλογικά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί πίεση ζητώντας από τους ανεξάρτητους βουλευτές να επιστρέψουν τις έδρες τους, προειδοποιώντας για πολιτική σύγκρουση αν διατηρήσουν το σημερινό status.

Η Κουμουνδούρου εξετάζει τη δυνατότητα σκληρότερης αντίδρασης έναντι των βουλευτών που δεν επιστρέφουν τις έδρες τους και το θέμα αναμένεται να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση της ΠΓ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιεί και το πεδίο των τροπολογιών για να ασκήσει πίεση στους ανεξάρτητους βουλευτές, αναμένοντας τη στήριξή τους σε θέματα που υποστήριζαν πρόσφατα. Snapshot powered by AI

Σε έναν ιδιότυπο πολιτικό «τερματικό σταθμό» φαίνεται πως έχουν βρεθεί οι ανεξάρτητοι βουλευτές που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, διατήρησαν τις έδρες τους και έχουν εκφραστεί θετικά για το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

Από τη μία πλευρά, η ΕΛΑΣ δεν τους προσφέρει αυτή τη στιγμή καμία εγγύηση ότι θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτιά της στις επόμενες εκλογές. Από την άλλη, η Κουμουνδούρου ανεβάζει σταδιακά τους τόνους για το ζήτημα των εδρών, προειδοποιώντας ουσιαστικά ότι όσο παρατείνεται η εκκρεμότητα τόσο πλησιάζει η στιγμή μιας ανοιχτής πολιτικής σύγκρουσης.

Οι σημερινές δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα στον ΣΚΑΪ έκαναν ακόμη πιο σαφές το δύσκολο περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται οι συγκεκριμένοι βουλευτές.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του δεν πρόκειται να επιχειρήσει τη συγκρότηση Κοινοβουλευτικής Ομάδας πριν από τις εθνικές εκλογές, τονίζοντας ότι «εμείς θα αποκτήσουμε ΚΟ όταν μας ψηφίσει ο λαός», ενώ για το εάν οι ανεξάρτητοι βουλευτές που βρίσκονται κοντά στην ΕΛΑΣ θα έχουν θέση στα ψηφοδέλτια απάντησε ότι «το αν θα μπουν στα ψηφοδέλτια είναι θέμα συλλογικών αποφάσεων».

Με άλλα λόγια, ο Αλέξης Τσίπρας άφησε μεν ανοιχτή την πόρτα για μελλοντική συνεργασία, αρνήθηκε όμως να δώσει εκ των προτέρων οποιαδήποτε διαβεβαίωση για την εκλογική τους τύχη. «Έξω είναι όποιος επιθυμεί να είναι έξω», είπε χαρακτηριστικά.

Το μήνυμα έγινε ακόμη πιο σαφές όταν ο κ. Τσίπρας ρωτήθηκε ευθέως για όσους έχουν αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ, διατηρώντας ωστόσο τη βουλευτική έδρα τους.

«Έξω είναι όποιος επιθυμεί να είναι έξω. Έχω πολλούς έμπειρους συνεργάτες δίπλα μου. Οι πόρτες μας δεν είναι κλειστές για κανέναν», ανέφερε, παραπέμποντας παράλληλα στις περιπτώσεις βουλευτών που επέλεξαν να παραιτηθούν από τη Βουλή, λέγοντας ότι «είδατε περιπτώσεις βουλευτών που παραιτήθηκαν και είπαν, πάμε στο κατάστρωμα».

Ο ίδιος προχώρησε μάλιστα ένα βήμα περισσότερο, υποστηρίζοντας ότι «οι πολιτικοί δεν είναι επαγγελματίες» και ότι δεν μπορεί η βουλευτική αποζημίωση να αντιμετωπίζεται ως βιοπορισμός. Πρόκειται για μια τοποθέτηση που δύσκολα μπορεί να μη διαβαστεί και ως πρόσθετη πίεση προς όσους θέλουν να συνδεθούν πολιτικά με την ΕΛΑΣ, χωρίς όμως να εγκαταλείψουν την κοινοβουλευτική τους έδρα.

Η «ΚΟ Terminal»

Η κατάσταση αυτή προκαλεί ήδη ειρωνικά σχόλια στην Κουμουνδούρου. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζουν μεταξύ τους την ομάδα των συγκεκριμένων ανεξάρτητων βουλευτών ως «ΚΟ Terminal», παραπέμποντας στην ομώνυμη ταινία με τον Tom Hanks. Όπως ο πρωταγωνιστής βρίσκεται εγκλωβισμένος σε ένα αεροδρόμιο, αδυνατώντας ούτε να εισέλθει στη χώρα ούτε να επιστρέψει στον τόπο από τον οποίο ξεκίνησε, έτσι και οι ανεξάρτητοι βουλευτές βρίσκονται σε αναμονή για τον επόμενο πολιτικό τους προορισμό, χωρίς όμως αυτή τη στιγμή να διαθέτουν «εισιτήριο» που να εγγυάται ότι θα φτάσουν σε αυτόν.

«Φέρτε πίσω τις έδρες χθες»

Λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, η απάντηση από τον ΣΥΡΙΖΑ έδειξε ότι το θέμα κάθε άλλο παρά θεωρείται λήξαν.

Στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου στελέχη της Κουμουνδούρου επανέφεραν ευθέως τη θέση «φέρτε πίσω τις έδρες», ενώ κατέστησαν σαφές ότι η ένταξη ανεξάρτητων βουλευτών σε άλλο πολιτικό σχήμα χωρίς προηγούμενη παράδοση της έδρας τους θα προκαλούσε ακόμη μεγαλύτερη πολιτική σύγκρουση. Ξεκαθάρισαν δε ότι μια μελλοντική ένταξη σε άλλο κόμμα χωρίς να έχει επιστραφεί η έδρα, όσο και η παρατεταμένη άρνηση επιστροφής των εδρών διατηρώντας το σημερινό status, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σκληρότερη αντίδραση από την Κουμουνδούρου, χωρίς προς το παρόν να προσδιορίζεται ποια μορφή θα μπορούσε να λάβει αυτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα το θέμα δεν αποκλείεται να συζητηθεί και στη συνεδρίαση της ΠΓ που θα συνεδριάσει την ερχόμενη Τετάρτη.

Ένα πεδίο πίεσης προς τους προσφάτως ανεξαρτητοποιηθέντες βουλευτές πάντως είναι και οι τροπολογίες που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ και οι επόμενες που είναι προγραμματισμένο να καταθέσει, αφού εκτιμούν ότι οι βουλευτές δύσκολα μπορούν να αρνηθούν τη στήριξη σε τροπολογίες και προτάσεις τις οποίες υποστήριζαν έως πριν από λίγες εβδομάδες.

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