Σίντνεϊ Σουίνι: Η καυτή εμφάνιση με τα εσώρουχα και το «κρυφό» μήνυμα στον Σκούτερ Μπράουν

Η Σίντνεϊ Σουίνι εντυπωσιάζει με τη νέα της καμπάνια εσωρούχων - Η διακριτική αναφορά στον Σκούτερ Μπράουν που δεν πέρασε απαρατήρητη

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Σίντνεϊ Σουίνι: Η καυτή εμφάνιση με τα εσώρουχα και το «κρυφό» μήνυμα στον Σκούτερ Μπράουν
LIFESTYLE
4'
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  • Η Σίντνεϊ Σουίνι πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια της σειράς εσωρούχων «Send Nudes» της SYRN, φορώντας ένα ροζ δαντελένιο σουτιέν.
  • Φορούσε ένα χρυσό κολιέ με τα αρχικά «S» και «B», που θεωρείται διακριτική αναφορά στον σύντροφό της, Σκούτερ Μπράουν.
  • Ο Σκούτερ Μπράουν δημοσίευσε βίντεο με τρυφερές στιγμές τους για τα 29α γενέθλια της Σουίνι, εκφράζοντας δημόσια τον θαυμασμό και την αγάπη του.
  • Η σχέση τους ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2025, μετά τον χωρισμό της Σουίνι από τον προηγούμενο αρραβωνιαστικό της, και έχουν εμφανιστεί μαζί σε δημόσιες εκδηλώσεις και social media.
  • Ο Μπράουν φέρεται να συνέβαλε στην επαγγελματική συνεργασία της Σουίνι με τον Κέβιν Χιούβαν στην CAA, οργανώνοντας δείπνο μεταξύ τους.
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Η Σίντνεϊ Σουίνι κλέβει για ακόμη μία φορά τις εντυπώσεις, αυτή τη φορά μέσα από τη νέα καμπάνια της σειράς εσωρούχων «Send Nudes». Ωστόσο, δεν ήταν μόνο η εμφάνισή της που τράβηξε τα βλέμματα, καθώς ένα μικρό αλλά ιδιαίτερο αξεσουάρ φαίνεται πως έκρυβε μια προσωπική αναφορά στον σύντροφό της, Σκούτερ Μπράουν.

Η 29χρονη ηθοποιός πρωταγωνιστεί στη νέα διαφημιστική καμπάνια της SYRN, ποζάροντας με ένα ροζ, απαλής απόχρωσης σουτιέν με δαντελένιες λεπτομέρειες. Το look ολοκληρώθηκε με τα χαρακτηριστικά ξανθά μαλλιά της σε πλούσιους κυματισμούς και διακριτικό μακιγιάζ, με έμφαση στα φυσικά χαρακτηριστικά της και μια απαλή ροζ απόχρωση στα χείλη.

Αυτό που φαίνεται πως τράβηξε περισσότερο την προσοχή, όμως, ήταν το χρυσό κολιέ που φορούσε. Στο κόσμημα υπήρχαν δύο μικρά μενταγιόν με τα γράμματα «S» και «B», τα οποία πολλοί εξέλαβαν ως διακριτική αναφορά στα αρχικά της ίδιας και του Σκούτερ Μπράουν.

Η νέα καμπάνια έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά τα δημόσια τρυφερά μηνύματα του Μπράουν προς τη σύντροφό του, με αφορμή τα 29α γενέθλιά της.

Ο 45χρονος επιχειρηματίας και μουσικός παραγωγός δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται μαζί με τη Σουίνι να χορεύουν ρομαντικά κάτω από τον έναστρο ουρανό, μπροστά από ένα κάστρο στην Ιταλία. Το στιγμιότυπο συνοδευόταν από το τραγούδι «My Love Mine All Mine» της Mitski.

Σε ένα σημείο του βίντεο, ο Μπράουν κάνει μια θεαματική κίνηση βυθίζοντας τη Σουίνι προς τα πίσω, ενώ στη συνέχεια φαίνεται να τη φιλά.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Μπράουν εξέφρασε δημόσια τον θαυμασμό και την αγάπη του για τη Σουίνι, αναφερόμενος στη σχέση τους ως μια πραγματική συνεργασία. Τόνισε, μεταξύ άλλων, πως εκείνη τον κάνει να χαμογελά περισσότερο, να γελά πιο δυνατά, να ονειρεύεται μεγαλύτερα πράγματα και να βλέπει το μέλλον με διαφορετικό τρόπο.

Η Σουίνι έδειξε την ανταπόκρισή της κάνοντας «like» στην ανάρτηση, η οποία συγκέντρωσε εκατοντάδες σχόλια από θαυμαστές αλλά και γνωστά πρόσωπα του κύκλου τους.

Η σχέση τους και η νέα σελίδα στην καριέρα της

Η Σουίνι και ο Μπράουν συνδέθηκαν ερωτικά από τον Σεπτέμβριο του 2025, μετά τον χωρισμό της ηθοποιού από τον επί χρόνια αρραβωνιαστικό της, Τζόναθαν Νταβίνο.

Οι δυο τους είχαν γνωριστεί μήνες νωρίτερα, στον γάμο του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ στη Βενετία. Έκτοτε έχουν κάνει αρκετές κοινές εμφανίσεις και έχουν μοιραστεί στιγμές της σχέσης τους στα social media.

Μάλιστα, πρόσφατα η Σουίνι δημοσίευσε φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται μαζί με τον Μπράουν μεταμφιεσμένοι σε Wonder Woman και Superman αντίστοιχα.

Η ηθοποιός έχει επίσης θεαθεί να περνά χρόνο με τα τρία παιδιά του Μπράουν από τον προηγούμενο γάμο του με τη Γιαέλ Κοέν: τον 11χρονο Τζάγκερ, τον 9χρονο Λέβι και την 7χρονη Χαρτ.

Ο Μπράουν και η Κοέν παντρεύτηκαν το 2014 και απέκτησαν τα τρία παιδιά τους πριν χωρίσουν. Ο Μπράουν υπέβαλε αίτηση διαζυγίου το 2021 και η διαδικασία ολοκληρώθηκε το 2022.

Παράλληλα, η σχέση του Μπράουν με τη Σουίνι έχει βρεθεί στο επίκεντρο δημοσιευμάτων που αφορούν και την επαγγελματική της πορεία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Puck News, ο Μπράουν φέρεται να έπαιξε ρόλο στην πρόσφατη απόφαση της Σουίνι να συνεργαστεί με τον ισχυρό παράγοντα του Χόλιγουντ Κέβιν Χιούβαν στην CAA.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Μπράουν είχε κανονίσει δείπνο μεταξύ της Σουίνι και του Χιούβαν, γεγονός που φέρεται να συνέβαλε στη μετέπειτα επαγγελματική συνεργασία τους. Η κίνηση αυτή σημειώθηκε περίπου την ίδια περίοδο που η ηθοποιός αποφάσισε να ολοκληρώσει τη συνεργασία της με την επί χρόνια ομάδα δημοσίων σχέσεών της.

Έτσι, η νέα εμφάνιση της Σουίνι στη διαφημιστική καμπάνια δεν τράβηξε την προσοχή μόνο για το εντυπωσιακό styling της. Το μικρό κόσμημα με τα αρχικά «S» και «B» έδωσε στους θαυμαστές έναν ακόμη λόγο να συζητούν για τη σχέση της με τον Σκούτερ Μπράουν.

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