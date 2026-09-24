Γερμανία: Συναγερμός για drone στο αεροδρόμιο του Βερολίνου – Ανεστάλησαν οι πτήσεις για 45 λεπτά

Drone εντοπίστηκε στην περιοχή του αεροδρομίου Βερολίνου-Βρανδεμβούργου, προκαλώντας προσωρινή αναστολή των πτήσεων και εκτροπές προς άλλα αεροδρόμια.

Γιάννης Φιλιππάκος

Γερμανία: Συναγερμός για drone στο αεροδρόμιο του Βερολίνου – Ανεστάλησαν οι πτήσεις για 45 λεπτά
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Drone εντοπίστηκε στον εναέριο χώρο του αεροδρομίου Βερολίνου-Βρανδεμβούργου, προκαλώντας αναστολή πτήσεων για περίπου 45 λεπτά.
  • Η κινητοποίηση ξεκίνησε στις 21:00 ώρα Ελλάδος και αρκετές πτήσεις εκτράπηκαν προς τα αεροδρόμια της Δρέσδης και της Λειψίας.
  • Ο εναέριος χώρος άνοιξε ξανά στις 22:05 ώρα Ελλάδος και οι πτήσεις επανήλθαν σταδιακά στο κανονικό πρόγραμμα.
  • Το περιστατικό προστίθεται σε σειρά αναφορών για drone στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο, με τουλάχιστον 28 θεάσεις μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους.
  • Το αεροδρόμιο Βερολίνου-Βρανδεμβούργου κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό θεάσεων drones σε σχέση με άλλα γερμανικά αεροδρόμια.
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Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στο αεροδρόμιο Βερολίνου-Βρανδεμβούργου, έπειτα από αναφορές για drone στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα να ανασταλεί η αεροπορική κίνηση για περίπου 45 λεπτά.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε στις 21:00 ώρα Ελλάδος και αρκετές πτήσεις χρειάστηκε να εκτραπούν προς τα αεροδρόμια της Δρέσδης και της Λειψίας.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του αεροδρομίου, το drone έγινε αντιληπτό από περισσότερα του ενός άτομα που βρίσκονταν στην περιοχή. Ο εναέριος χώρος άνοιξε ξανά στις 22:05 ώρα Ελλάδος και οι πτήσεις άρχισαν σταδιακά να επανέρχονται στο κανονικό πρόγραμμα.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων αναφορών στο αεροδρόμιο της γερμανικής πρωτεύουσας. Μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους ο πύργος ελέγχου κατέγραψε τουλάχιστον 28 θεάσεις drones, αριθμός μεγαλύτερος από οποιοδήποτε άλλο αεροδρόμιο της Γερμανίας, σύμφωνα με στοιχεία της Γερμανικής Υπηρεσίας Αεροπλοΐας που επικαλείται ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός rbb.

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