Η διαγωνιζόμενη Μις Υφήλιος από τη Τζαμάικα μηνύει τα καλλιστεία μετά τη σοκαριστική πτώση της 

Τι υποστηρίζει η διαγωνιζόμενη στη μήνυσή της και τι απαντάει ο Οργανισμός Μις Υφήλιος

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Η διαγωνιζόμενη Μις Υφήλιος από τη Τζαμάικα μηνύει τα καλλιστεία μετά τη σοκαριστική πτώση της 
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Γκαμπριέλ Χένρι μήνυσε τον Οργανισμό Miss Universe και τις μητρικές εταιρείες για αμέλεια μετά την πτώση της από σκηνή που προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό.
  • Η μήνυση αναφέρει ασημάδευτο άνοιγμα στη σκηνή και έντονο φωτισμό που μείωσε την όρασή της ως αιτίες της πτώσης.
  • Η Χένρι υπέστη τραυματική εγκεφαλική βλάβη και δηλώνει σοβαρή συναισθηματική δυσφορία λόγω της κάλυψης του περιστατικού από τα μέσα.
  • Ο Οργανισμός Miss Universe δηλώνει πως δεν έχει λάβει επίσημα έγγραφα της μήνυσης και αναφέρει ότι η ευθύνη για την παραγωγή του διαγωνισμού ανήκει στους τοπικούς διοργανωτές.
  • Ο Οργανισμός κάλυψε τα ιατρικά έξοδα της Χένρι και της προσέφερε θέση πρέσβειρας καλής θέλησης, χωρίς μέχρι στιγμής να λάβει απάντηση.
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Η Γκαμπριέλ Χένρι σόκαρε τον κόσμο τον περασμένο Νοέμβριο, όταν κατά τη διάρκεια του προκαταρκτικού γύρου βραδινής τουαλέτας, έπεσε από τη σκηνή των καλλιστείων Μις Υφήλιος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να νοσηλευτεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας της Ταϊλάνδης.

Τώρα, η πρώην διαγωνιζόμενη από τη Τζαμάικα, σύμφωνα με το PEOPLE, μηνύει τον Οργανισμό Miss Universe και τις μητρικές του εταιρείες, JKN Legacy Inc. και Legacy Holding Group USA.

Τι ισχυρίζεται η μήνυσή της

Η μήνυση κατατέθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ντέλαγουερ και εγείρει πέντε αξιώσεις κατά των κατηγορουμένων. Αυτά περιλαμβάνουν αμέλεια, ευθύνη εγκαταστάσεων, αμέλεια πρόσληψης, διατήρηση και επίβλεψη, καθώς και εξ αμελείας και σκόπιμη πρόκληση συναισθηματικής δυσφορίας.

Η Χένρι ισχυρίζεται ότι ακολουθούσε την προβαρισμένη χορογραφία πριν από την πτώση της στις 19 Νοεμβρίου 2025, αλλά υπήρξε ένα «ασημάδευτο και ακάλυπτο άνοιγμα στη σκηνή» από το οποίο έπεσε.

Αλλού ισχυρίζεται ότι ο έντονος φωτισμός στη σκηνή μείωσε την όρασή της και συνέβαλε στην πτώση της.

Έχασε τις αισθήσεις της στη συνέχεια και υπέστη «τραυματική εγκεφαλική βλάβη με οξεία υπαραχνοειδή αιμορραγία, αιμορραγική θλάση του μετωπιαίου λοβού και υποσκληρίδια αιμορραγία».

Επιπλέον,δηλώνει ότι η κάλυψη του περιστατικού από τα μέσα ενημέρωσης «έχει προκαλέσει, και συνεχίζει να προκαλεί, σοβαρή συναισθηματική δυσφορία διαφορετική και επιπλέον της αγωνίας που προκύπτει από τους σωματικούς τραυματισμούς της».

Η Χένρι ήταν ασκούμενη οφθαλμίατρος την εποχή του διαγωνισμού και σύμφωνα με πληροφορίες δεν μπόρεσε να συνεχίσει την ειδικότητά της μετά το ατύχημα.

Απάντηση του Οργανισμού Μις Υφήλιος

Ενώ η μήνυση λέγεται ότι κατατέθηκε τη Δευτέρα, η Miss Universe Organization είπε ότι από σήμερα (23 Σεπτεμβρίου) δεν της έχουν επιδοθεί έγγραφα από τον Henry.

Σε δήλωση στο PEOPLE ο Οργανισμός Miss Universe αναφέρει ότι δεν έχει λάβει ακόμα (23/9), «καμία αγωγή, αξίωση, επιστολή απαίτησης ή κλήτευση από την κα Χένρι ή οποιονδήποτε ενεργεί για λογαριασμό της. Ως εκ τούτου, δεν είμαστε σε θέση να σχολιάσουμε ισχυρισμούς που δεν έχουμε δει».

Η απάντηση συνεχίζες: «Η ευθύνη για την παραγωγή του 74ου διαγωνισμού Μις Υφήλιος στην Ταϊλάνδη, συμπεριλαμβανομένου του χώρου, της σκηνής και της επιτόπιας ασφάλειας, ανήκε στους φορείς υποδοχής και παραγωγής, MGI και Miss Universe Thailand, υπό τη διεύθυνση του κ. Nawat Itsaragrisil.

«Όταν αυτά τα πάρτι απέτυχαν να καλύψουν τα έξοδα νοσηλείας της κας Χένρι και την άφησαν χωρίς επίβλεψη, ο Οργανισμός Μις Υφήλιος παρενέβη και τους πλήρωσε, παρόλο που δεν είχε καμία υποχρέωση να το κάνει.

«Ο Οργανισμός κάλυψε επίσης τη θεραπεία της σε εξειδικευμένο νοσοκομείο στην Τζαμάικα μετά την επιστροφή της στο σπίτι. Έκτοτε, ο Οργανισμός δεν έχει λάβει κανένα αίτημα ή αξίωση για πρόσθετα ιατρικά έξοδα.

«Υπερβαίνοντας κατά πολύ κάθε νομική ευθύνη, ο Οργανισμός πρόσφερε επίσης στην κα Χένρι μια θέση στην ομάδα της Μις Υφήλιος ως πρέσβειρα καλής θέλησης. Δεν έχουμε λάβει απάντηση σε αυτή την προσφορά».

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