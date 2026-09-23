Κρήτη: Αποφυλακίστηκε και επιτέθηκε ξανά στον πατέρα του

Ο 42χρονος είχε αποφυλακιστεί στις 18 Σεπτεμβρίου από τις φυλακές στην Αγυιά, όπου είχε οδηγηθεί εκεί μετά από προηγούμενη επίθεση σε βάρος του πατέρα του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, στο σπίτι της οικογένειας στο Ηράκλειο, όπου ο 42χρονος φέρεται να γρονθοκόπησε τον πατέρα του, μετά από παρατήρηση που του έκανε.

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