«Αντεπίθεση» της εντυπωσιακής δικηγόρου που επέπληξε δημόσια δικαστής για «ακατάλληλο» φόρεμα

Η 32χρονη δικηγόρος υπερασπίζεται την ενδυμασία της...

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

«Αντεπίθεση» της εντυπωσιακής δικηγόρου που επέπληξε δημόσια δικαστής για «ακατάλληλο» φόρεμα
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η δικηγόρος Μαρία Μεντίνα δέχθηκε δημόσια παρατήρηση από δικαστή για το φόρεμά της, που θεωρήθηκε «ακατάλληλο» λόγω των ακάλυπτων ώμων.
  • Η δικαστής ζήτησε να επιθεωρήσει το ντύσιμο της Μεντίνα μπροστά σε άλλους δικηγόρους και κατηγορούμενους.
  • Η Μεντίνα υποστήριξε ότι το φόρεμά της ήταν σεμνό, ακολουθούσε τον κώδικα ενδυμασίας και το είχε φορέσει χωρίς πρόβλημα σε άλλα δικαστήρια και στην τηλεόραση.
  • Η δικηγόρος κατήγγειλε τη συμπεριφορά της δικαστού ως κακόβουλη και αντιεπαγγελματική, παρά το ότι η υπόθεσή της δεν επρόκειτο να εκδικαστεί εκείνη την ημέρα.
  • Παρόλο που διαφώνησε, η Μεντίνα δήλωσε ότι θα φορέσει σακάκι την επόμενη φορά που θα επισκεφθεί το συγκεκριμένο δικαστήριο.
Snapshot powered by AI

Η πρώην δημοσιογράφος, νυν δικηγόρος Μαρία Μεντίνα είχε προσέλθει στο δικαστήριο του Σαν Αντόνιο, στο Τέξας, για μια σύντομη ακρόαση δύο λεπτών, όταν δέχθηκε την αυστηρή παρατήρηση του δικαστή, επειδή τόλμησε να δείξει τους ώμους της με ένα κλασικό γκρι σύνολ.

Η εντυπωσιακή δικηγόρος αποκάλυψε ότι της ζητήθηκε να πλησιάσει στο έδρανο, ώστε η δικαστής να μπορεί να επιθεωρήσει την ενδυμασία της μπροστά σε άλλους νομικούς και κατηγορούμενους.

Αναρτώντας στο X για να καταγγείλει το περιστατικό, η Μεντίνα έγραψε: «Αυτό φορούσα σήμερα, όταν μια δικαστής είπε ότι ήμουν ακατάλληλα ντυμένη για το δικαστήριο».

Αναπολώντας την άβολη αντιπαράθεση, η Medina είπε: «Με έβαλε να πάω μπροστά στο έδρανο για να δει το ντύσιμό μου… μπροστά σε κατηγορούμενους και άλλους δικηγόρους.«Γέλασε και με ρώτησε αν πίστευα πραγματικά ότι το φόρεμά μου ήταν κατάλληλο για μια δίκη με ενόρκους… και μετά με ρώτησε αν είχα ένα σακάκι στο αυτοκίνητό μου».

Υπερασπιζόμενη την επιλογή της στην ενδυμασία, η έμπειρη δικηγόρος επέμεινε ότι το φόρεμα ήταν απολύτως σεμνό και πολύ καλύτερο από τις άλλες επιλογές της.

«Είναι ένα φόρεμα που έχω φορέσει αμέτρητες φορές στον αέρα και ένα φόρεμα που έχω φορέσει σε άλλα δικαστήρια χωρίς πρόβλημα», είπε, προσθέτοντας ότι το είχε προτιμήσει αντί για ένα τοπ που έδειχνε περισσότερο ντεκολτέ.

Η Μεντίνα επέκρινε την δικαστή για το ότι την ξεχώρισε, παρά το γεγονός ότι ακολουθούσε τις επίσημες οδηγίες.

Είπε: «Πέρα από το ότι είχε αναρτημένο τον κώδικα ενδυμασίας στις πόρτες έξω από την αίθουσα της (τον οποίο το φόρεμά μου δεν παραβίαζε), ήταν εντελώς κακόβουλο και αντιεπαγγελματικό να το αντιμετωπίσει με τον τρόπο που το έκανε .«Η υπόθεσή μου δεν επρόκειτο καν να εκδικαστεί σήμερα, και εκείνη, ως δικαστής, το γνώριζε αυτό. Έχει έναν κατάλογο με πράγματα που απαγορεύει στο δικαστήριο όσον αφορά στην ενδυμασία, αλλά αυτό δεν περιλαμβάνεται σε αυτόν τον κατάλογο. Μεγάλωσα σε μια συντηρητική εκκλησία και ήμουν πραγματικά μπερδεμένη.

«Έχει το κατάλληλο μήκος, δεν αποκαλύπτει ντεκολτέ… είναι ένα φόρεμα της J Crew, για όνομα του Θεού, όχι του “Hoochies Anonymous Club”.»

Παρά τη σφοδρή αντιπαράθεση, η δικηγόρος παραδέχτηκε ότι θα κρατήσει τη γλώσσα της και θα φορέσει ένα σακάκι την επόμενη φορά που θα πατήσει το πόδι της στη συγκεκριμένη αίθουσα δικαστηρίου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:22ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Συναγερμός για drone στο αεροδρόμιο του Βερολίνου – Ανεστάλησαν οι πτήσεις για 45 λεπτά

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Συναγερμός για drone στο αεροδρόμιο του Βερολίνου – Ανεστάλησαν οι πτήσεις για 45 λεπτά

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιοκτήτης πάρκινγκ στα Χανιά πήρε πρόστιμο 11.200 ευρώ

23:48LIFESTYLE

Σίντνεϊ Σουίνι: Η καυτή εμφάνιση με τα εσώρουχα και το «κρυφό» μήνυμα στον Σκούτερ Μπράουν

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Στην αντεπίθεση η εντυπωσιακή δικηγόρος που κατακεραύνωσε δημόσια δικαστής για το «ακατάλληλο» φόρεμα

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Πατέρας τριών κοριτσιών ο 53χρονος που έχασε τη ζωή του στον Πλακιά

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η σύμβαση του υπνοθεραπευτή με τους δύο γιατρούς - Τι προβλέπει η συμφωνία

23:09ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Εικόνες από τις φθαρμένες καρέκλες σε κεντρικό αμφιθέατρο – Το σχόλιο συμβούλου του Ζελένσκι

23:05ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Προσκαλέσαμε τον Πούτιν στην G20 τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αποφυλακίστηκε και επιτέθηκε ξανά στον πατέρα του

22:51ΚΟΣΜΟΣ

Η διαγωνιζόμενη Μις Υφήλιος από τη Τζαμάικα μηνύει τα καλλιστεία μετά τη σοκαριστική πτώση της 

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Η Τρίπολη τίμησε την 23η Σεπτεμβρίου με πομπή, δάδες και παραδοσιακούς χορούς

22:35ΚΑΙΡΟΣ

Η πρόγνωση Αρναούτογλου για αλλαγή του καιρού το Σαββατοκύριακο -Ποιες περιοχές θα επηρεάσει

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη κρατούμενος των Αγροτικών Φυλακών Αγιάς να ποτίζει φυτεία κάνναβης

22:22LIFESTYLE

Η Ολλανδία επιστρέφει στη Eurovision -  Ανακαλεί το μποϊκοτάζ λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τουλάχιστον 5 νεκροί σε ρωσικό βομβαρδισμό στο Ντονέτσκ  

22:02ΚΟΣΜΟΣ

Ο γιος του πρέσβη του Ισραήλ στις ΗΠΑ τραυματίστηκε σοβαρά σε επίθεση στη Δυτική Όχθη - Η στιγμή που όχημα εμβολίζει το περιπολικό

22:00LIFESTYLE

Αλέξης Παππάς: Η περιπέτεια υγείας μετά το Survivor – «Περπατάω με πατερίτσες»

21:52ΚΟΣΜΟΣ

Άνγκρι Άντερσον: Πέθανε ο ροκ σταρ -Υπέστη ανακοπή στη διάρκεια της αποχαιρετιστήριας περιοδείας του

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Η οικογένεια θα διορίσει δικό της τεχνικό σύμβουλο - Υπάρχει μάρτυρας κλειδί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:35ΚΑΙΡΟΣ

Η πρόγνωση Αρναούτογλου για αλλαγή του καιρού το Σαββατοκύριακο -Ποιες περιοχές θα επηρεάσει

22:51ΚΟΣΜΟΣ

Η διαγωνιζόμενη Μις Υφήλιος από τη Τζαμάικα μηνύει τα καλλιστεία μετά τη σοκαριστική πτώση της 

17:12ΕΛΛΑΔΑ

SMS επιστράτευσης από το GOVGR: Γιατί έφτασε σε χιλιάδες κινητά - Τι σημαίνει και τι αλλάζει

18:54LIFESTYLE

Η κόρη του Paul Walker μεγάλωσε και μάγεψε στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Ομηρεία στη Νίκαια: Πώς έσωσαν την γυναίκα οι αστυνομικοί - «Δύο ημέρες ακούμε ουρλιαχτά», είπε μάρτυρας στο Newsbomb - Βίντεο

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Η Τρίπολη τίμησε την 23η Σεπτεμβρίου με πομπή, δάδες και παραδοσιακούς χορούς

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Στην αντεπίθεση η εντυπωσιακή δικηγόρος που κατακεραύνωσε δημόσια δικαστής για το «ακατάλληλο» φόρεμα

15:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Μέρες φθινοπώρου από τα πάλιά - Πόσο θα πέσει η θερμοκρασία, πού θα βρέξει

21:52ΚΟΣΜΟΣ

Άνγκρι Άντερσον: Πέθανε ο ροκ σταρ -Υπέστη ανακοπή στη διάρκεια της αποχαιρετιστήριας περιοδείας του

17:29ΕΛΛΑΔΑ

«Αφιερωμένο σε σένα ό,τι κάνω»: Συγκλονιστικός ο επικήδειος του αδελφού της Πηνελόπης που δολοφονήθηκε από τον 27χρονο

17:37ΚΟΣΜΟΣ

Βίαιες σκηνές στη Μαδρίτη: Η έξωση μιας 87χρονης που ξεσήκωσε τη χώρα

16:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Για πρώτη φορά: Ανιχνεύθηκαν ραδιοσήματα που προέρχονται απευθείας από έναν εξωπλανήτη, 63,4 έτη φωτός μακριά

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο διευθυντής της Νευρολογικής του 424 - Κλείδωσε για να αλλάξει ρούχα και κατέρρευσε

10:39LIFESTYLE

Ο ανιψιός του Γιώργου Μαζωνάκη συγκινεί το διαδίκτυο ερμηνεύοντας το «Ώρες Μικρές» - «Το DNA συνεχίζεται»

23:48LIFESTYLE

Σίντνεϊ Σουίνι: Η καυτή εμφάνιση με τα εσώρουχα και το «κρυφό» μήνυμα στον Σκούτερ Μπράουν

22:02ΚΟΣΜΟΣ

Ο γιος του πρέσβη του Ισραήλ στις ΗΠΑ τραυματίστηκε σοβαρά σε επίθεση στη Δυτική Όχθη - Η στιγμή που όχημα εμβολίζει το περιπολικό

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιοκτήτης πάρκινγκ στα Χανιά πήρε πρόστιμο 11.200 ευρώ

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Η οικογένεια θα διορίσει δικό της τεχνικό σύμβουλο - Υπάρχει μάρτυρας κλειδί

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη κρατούμενος των Αγροτικών Φυλακών Αγιάς να ποτίζει φυτεία κάνναβης

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Πατέρας τριών κοριτσιών ο 53χρονος που έχασε τη ζωή του στον Πλακιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ