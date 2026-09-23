«Αντεπίθεση» της εντυπωσιακής δικηγόρου που επέπληξε δημόσια δικαστής για «ακατάλληλο» φόρεμα

Snapshot Η δικηγόρος Μαρία Μεντίνα δέχθηκε δημόσια παρατήρηση από δικαστή για το φόρεμά της, που θεωρήθηκε «ακατάλληλο» λόγω των ακάλυπτων ώμων.

Η δικαστής ζήτησε να επιθεωρήσει το ντύσιμο της Μεντίνα μπροστά σε άλλους δικηγόρους και κατηγορούμενους.

Η Μεντίνα υποστήριξε ότι το φόρεμά της ήταν σεμνό, ακολουθούσε τον κώδικα ενδυμασίας και το είχε φορέσει χωρίς πρόβλημα σε άλλα δικαστήρια και στην τηλεόραση.

Η δικηγόρος κατήγγειλε τη συμπεριφορά της δικαστού ως κακόβουλη και αντιεπαγγελματική, παρά το ότι η υπόθεσή της δεν επρόκειτο να εκδικαστεί εκείνη την ημέρα.

Παρόλο που διαφώνησε, η Μεντίνα δήλωσε ότι θα φορέσει σακάκι την επόμενη φορά που θα επισκεφθεί το συγκεκριμένο δικαστήριο. Snapshot powered by AI

Η πρώην δημοσιογράφος, νυν δικηγόρος Μαρία Μεντίνα είχε προσέλθει στο δικαστήριο του Σαν Αντόνιο, στο Τέξας, για μια σύντομη ακρόαση δύο λεπτών, όταν δέχθηκε την αυστηρή παρατήρηση του δικαστή, επειδή τόλμησε να δείξει τους ώμους της με ένα κλασικό γκρι σύνολ.

Η εντυπωσιακή δικηγόρος αποκάλυψε ότι της ζητήθηκε να πλησιάσει στο έδρανο, ώστε η δικαστής να μπορεί να επιθεωρήσει την ενδυμασία της μπροστά σε άλλους νομικούς και κατηγορούμενους.

Αναρτώντας στο X για να καταγγείλει το περιστατικό, η Μεντίνα έγραψε: «Αυτό φορούσα σήμερα, όταν μια δικαστής είπε ότι ήμουν ακατάλληλα ντυμένη για το δικαστήριο».

This is what I was wearing today when a judge said that I was inappropriately dressed for court.



It’s a dress I’ve worn on air countless times and a dress that I have worn to other courts without issue.



I was confused, so I explained that it’s a shift dress… pic.twitter.com/PUIeyOKGFS — Mariah Medina (@MMedinanews) September 21, 2026

Αναπολώντας την άβολη αντιπαράθεση, η Medina είπε: «Με έβαλε να πάω μπροστά στο έδρανο για να δει το ντύσιμό μου… μπροστά σε κατηγορούμενους και άλλους δικηγόρους.«Γέλασε και με ρώτησε αν πίστευα πραγματικά ότι το φόρεμά μου ήταν κατάλληλο για μια δίκη με ενόρκους… και μετά με ρώτησε αν είχα ένα σακάκι στο αυτοκίνητό μου».

Υπερασπιζόμενη την επιλογή της στην ενδυμασία, η έμπειρη δικηγόρος επέμεινε ότι το φόρεμα ήταν απολύτως σεμνό και πολύ καλύτερο από τις άλλες επιλογές της.

«Είναι ένα φόρεμα που έχω φορέσει αμέτρητες φορές στον αέρα και ένα φόρεμα που έχω φορέσει σε άλλα δικαστήρια χωρίς πρόβλημα», είπε, προσθέτοντας ότι το είχε προτιμήσει αντί για ένα τοπ που έδειχνε περισσότερο ντεκολτέ.

Η Μεντίνα επέκρινε την δικαστή για το ότι την ξεχώρισε, παρά το γεγονός ότι ακολουθούσε τις επίσημες οδηγίες.

Είπε: «Πέρα από το ότι είχε αναρτημένο τον κώδικα ενδυμασίας στις πόρτες έξω από την αίθουσα της (τον οποίο το φόρεμά μου δεν παραβίαζε), ήταν εντελώς κακόβουλο και αντιεπαγγελματικό να το αντιμετωπίσει με τον τρόπο που το έκανε .«Η υπόθεσή μου δεν επρόκειτο καν να εκδικαστεί σήμερα, και εκείνη, ως δικαστής, το γνώριζε αυτό. Έχει έναν κατάλογο με πράγματα που απαγορεύει στο δικαστήριο όσον αφορά στην ενδυμασία, αλλά αυτό δεν περιλαμβάνεται σε αυτόν τον κατάλογο. Μεγάλωσα σε μια συντηρητική εκκλησία και ήμουν πραγματικά μπερδεμένη.

«Έχει το κατάλληλο μήκος, δεν αποκαλύπτει ντεκολτέ… είναι ένα φόρεμα της J Crew, για όνομα του Θεού, όχι του “Hoochies Anonymous Club”.»

Παρά τη σφοδρή αντιπαράθεση, η δικηγόρος παραδέχτηκε ότι θα κρατήσει τη γλώσσα της και θα φορέσει ένα σακάκι την επόμενη φορά που θα πατήσει το πόδι της στη συγκεκριμένη αίθουσα δικαστηρίου.