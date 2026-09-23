Η Τρίπολη τίμησε την 23η Σεπτεμβρίου με πομπή, δάδες και παραδοσιακούς χορούς

Η Τρίπολη τίμησε την 23η Σεπτεμβρίου με βραδινή εκδήλωση που περιελάμβανε πομπή, δάδες και παραδοσιακούς χορούς, αναδεικνύοντας την ιστορική σημασία της Άλωσης της Τριπολιτσάς

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Η Τρίπολη τίμησε την 23η Σεπτεμβρίου με πομπή, δάδες και παραδοσιακούς χορούς
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Από το 2025 ο Δήμος Τρίπολης προωθεί ειδικές δράσεις για την 23η Σεπτεμβρίου, όπως η πρωινή κατάθεση στεφάνων από μαθητές στον ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.
  • Η βραδινή εκδήλωση οργανώθηκε από τους χορευτικούς συλλόγους και περιελάμβανε πορεία από το Άγαλμα του Μανώλη Δούνια προς την Πλατεία Άρεως, με αναμμένες δάδες και συμμετοχή πολλών πολιτών.
  • Στην Πλατεία Άρεως παρουσιάστηκαν παραδοσιακά τραγούδια από τη Μικτή Παραδοσιακή Χορωδία και αφηγηματικό δρώμενο από τη Θεατρική Ομάδα Τρίπολης, ενώ η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με παραδοσιακούς χορούς μπροστά στον ανδριάντα του Κολοκοτρώνη.
  • Η εκδήλωση στόχευσε στην ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και στη διασύνδεση του ιστορικού παρελθόντος με το παρόν μέσω μουσικής, χορού και συμβολισμών.
Snapshot powered by AI

Με μια ξεχωριστή βραδινή εκδήλωση, γεμάτη συμβολισμούς, μουσική και παράδοση, τίμησε φέτος η Τρίπολη την επέτειο της Άλωσης της Τριπολιτσάς, ανήμερα της 23ης Σεπτεμβρίου.

Η Άλωση της Τριπολιτσάς αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης, καθώς διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του Αγώνα και αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην πορεία των Ελλήνων προς την ελευθερία.

Σύμφωνα με το kalimera-arkadia, ο επίσημος εορτασμός της επετείου έχει θεσπιστεί να πραγματοποιείται την πρώτη Κυριακή που ακολουθεί την 23η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το ΦΕΚ 46/Β/11-3-1969. Παράλληλα, όμως, διαχρονικά υπήρχε η επιθυμία η ιστορική αυτή ημέρα να τιμάται και κατά την ίδια την ημερομηνία της Άλωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Τρίπολης από το 2025 έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια να αναδείξει ιδιαίτερα την 23η Σεπτεμβρίου. Μία από τις δράσεις που καθιερώθηκαν είναι η πρωινή κατάθεση στεφάνων από μαθητές της πόλης στον ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.

Φέτος, η προσπάθεια αυτή εμπλουτίστηκε με μια μεγάλη βραδινή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά ανήμερα της επετείου. Η πρωτοβουλία ανήκε στους χορευτικούς συλλόγους της Τρίπολης και η εκδήλωση είχε τον συμβολικό τίτλο «Στα Βήματα της Άλωσης: Ο δρόμος προς την Ελευθερία».

Από νωρίς το βράδυ, άνθρωποι κάθε ηλικίας συγκεντρώθηκαν στο Άγαλμα του Μανώλη Δούνια, στην περιοχή της Μεταμόρφωσης. Εκεί, τα μέλη των χορευτικών συλλόγων της πόλης ενώθηκαν σε μία μεγάλη πομπή, η οποία κινήθηκε μέσα από το ιστορικό κέντρο της Τρίπολης και τις κεντρικές πλατείες της πόλης, ακολουθώντας συμβολικά τη διαδρομή και τα βήματα των αγωνιστών της Επανάστασης.

Η πομπή κατευθύνθηκε προς την Πλατεία Άρεως, όπου είχε οργανωθεί το κεντρικό μέρος της εκδήλωσης. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής, αναμμένες δάδες και η συμμετοχή πλήθους πολιτών δημιούργησαν μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, συνδέοντας το ιστορικό παρελθόν με το παρόν της πόλης.

Την ώρα που η πομπή βρισκόταν σε κίνηση, στην Πλατεία Άρεως η Μικτή Παραδοσιακή Χορωδία της Χορωδίας Τρίπολης παρουσίασε ένα σύντομο μουσικό πρόγραμμα με παραδοσιακά τραγούδια. Τη χορωδία συνόδευσε η ορχήστρα του Δημήτρη Καραχάλιου, κρατώντας ζωντανό το μουσικό στοιχείο μέχρι την άφιξη των συμμετεχόντων.

Με την ολοκλήρωση της πορείας και την άφιξη της μεγάλης ομάδας στην πλατεία, ακολούθησε ένα σύντομο αφηγηματικό δρώμενο από τη Θεατρική Ομάδα Τρίπολης, μέσα από το οποίο αναδείχθηκαν στιγμές και συμβολισμοί που συνδέονται με την ιστορική περίοδο της Επανάστασης.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με τους χορευτικούς συλλόγους της πόλης να παρουσιάζουν παραδοσιακούς χορούς μπροστά από τον ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, προσδίδοντας έναν έντονα συμβολικό χαρακτήρα στην εκδήλωση.

Με αυτόν τον τρόπο, η Τρίπολη επιχείρησε να τιμήσει την 23η Σεπτεμβρίου όχι μόνο μέσα από τις επίσημες επετειακές εκδηλώσεις, αλλά και μέσα από τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, τη μουσική, τον χορό και την αναβίωση συμβολικών στοιχείων της ιστορικής διαδρομής προς την ελευθερία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:09ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Εικόνες από τις φθαρμένες καρέκλες σε κεντρικό αμφιθέατρο – Το σχόλιο συμβούλου του Ζελένσκι

23:05ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Προσκαλέσαμε τον Πούτιν στην G20 τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αποφυλακίστηκε και επιτέθηκε ξανά στον πατέρα του

22:51ΚΟΣΜΟΣ

Η διαγωνιζόμενη Μις Υφήλιος από τη Τζαμάικα μηνύει τα καλλιστεία μετά τη σοκαριστική πτώση της 

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Η Τρίπολη τίμησε την 23η Σεπτεμβρίου με πομπή, δάδες και παραδοσιακούς χορούς

22:35ΚΑΙΡΟΣ

Η πρόγνωση Αρναούτογλου για αλλαγή του καιρού το Σαββατοκύριακο -Ποιες περιοχές θα επηρεάσει

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη κρατούμενος των Αγροτικών Φυλακών Αγιάς να ποτίζει φυτεία κάνναβης

22:22LIFESTYLE

Η Ολλανδία επιστρέφει στη Eurovision -  Ανακαλεί το μποϊκοτάζ λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τουλάχιστον 5 νεκροί σε ρωσικό βομβαρδισμό στο Ντονέτσκ  

22:02ΚΟΣΜΟΣ

Ο γιος του πρέσβη του Ισραήλ στις ΗΠΑ τραυματίστηκε σοβαρά σε επίθεση στη Δυτική Όχθη - Η στιγμή που όχημα εμβολίζει το περιπολικό

22:00LIFESTYLE

Αλέξης Παππάς: Η περιπέτεια υγείας μετά το Survivor – «Περπατάω με πατερίτσες»

21:52ΚΟΣΜΟΣ

Άνγκρι Άντερσον: Πέθανε ο ροκ σταρ -Υπέστη ανακοπή στη διάρκεια της αποχαιρετιστήριας περιοδείας του

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Η οικογένεια θα διορίσει δικό της τεχνικό σύμβουλο - Υπάρχει μάρτυρας κλειδί

21:41ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Ο Πούτιν είναι ο μοναδικός ηγέτης που θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος

21:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιοβάνοβιτς: «Δεν μπορώ να αποδεχθώ ότι θα παλέψουμε μόνο με τη Σερβία»

21:32ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η Μελάνια Τραμπ χτύπησε το καμπανάκι της Wall Street για τη νέα γυναικεία πρωτοβουλία Imperial

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Ανάβει φωτιές δημοσίευμα του Politico για απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ στις ΗΠΑ - Τι λέει ο Λευκός Οίκος

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η Turkish Airlines παραγγέλνει 150 Boeing 737 MAX στη Νέα Υόρκη, παρουσία Ερντογάν

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Δικογραφία σε βάρος τεσσάρων ατόμων για την παράνομη ρίψη βιομηχανικών αποβλήτων

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Δηλητηριώδες φίδι τρύπωσε στο παιδικό δωμάτιο - Παρά τρίχα γλίτωσε το χάμστερ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:35ΚΑΙΡΟΣ

Η πρόγνωση Αρναούτογλου για αλλαγή του καιρού το Σαββατοκύριακο -Ποιες περιοχές θα επηρεάσει

17:12ΕΛΛΑΔΑ

SMS επιστράτευσης από το GOVGR: Γιατί έφτασε σε χιλιάδες κινητά - Τι σημαίνει και τι αλλάζει

18:54LIFESTYLE

Η κόρη του Paul Walker μεγάλωσε και μάγεψε στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Ομηρεία στη Νίκαια: Πώς έσωσαν την γυναίκα οι αστυνομικοί - «Δύο ημέρες ακούμε ουρλιαχτά», είπε μάρτυρας στο Newsbomb - Βίντεο

15:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Μέρες φθινοπώρου από τα πάλιά - Πόσο θα πέσει η θερμοκρασία, πού θα βρέξει

21:52ΚΟΣΜΟΣ

Άνγκρι Άντερσον: Πέθανε ο ροκ σταρ -Υπέστη ανακοπή στη διάρκεια της αποχαιρετιστήριας περιοδείας του

22:02ΚΟΣΜΟΣ

Ο γιος του πρέσβη του Ισραήλ στις ΗΠΑ τραυματίστηκε σοβαρά σε επίθεση στη Δυτική Όχθη - Η στιγμή που όχημα εμβολίζει το περιπολικό

17:29ΕΛΛΑΔΑ

«Αφιερωμένο σε σένα ό,τι κάνω»: Συγκλονιστικός ο επικήδειος του αδελφού της Πηνελόπης που δολοφονήθηκε από τον 27χρονο

17:37ΚΟΣΜΟΣ

Βίαιες σκηνές στη Μαδρίτη: Η έξωση μιας 87χρονης που ξεσήκωσε τη χώρα

18:14ΚΟΣΜΟΣ

Γονείς γύρισαν σπίτι με το νεκρό μωρό στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου - Το νοσοκομείο αρνήθηκε την «ακριβή» μεταφορά 

10:39LIFESTYLE

Ο ανιψιός του Γιώργου Μαζωνάκη συγκινεί το διαδίκτυο ερμηνεύοντας το «Ώρες Μικρές» - «Το DNA συνεχίζεται»

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο διευθυντής της Νευρολογικής του 424 - Κλείδωσε για να αλλάξει ρούχα και κατέρρευσε

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Η οικογένεια θα διορίσει δικό της τεχνικό σύμβουλο - Υπάρχει μάρτυρας κλειδί

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Η Τρίπολη τίμησε την 23η Σεπτεμβρίου με πομπή, δάδες και παραδοσιακούς χορούς

21:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τριπολιτσά: Σκληρή απάντηση από την Αθήνα στην Άγκυρα για «συστηματική διαστρέβλωση της Ιστορίας»

16:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Για πρώτη φορά: Ανιχνεύθηκαν ραδιοσήματα που προέρχονται απευθείας από έναν εξωπλανήτη, 63,4 έτη φωτός μακριά

09:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας με μεγάλη δυναμική - Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική

15:50LIFESTYLE

«Ριφιφί»: Πότε θα δούμε το δεύτερο επεισόδιο στον ALPHA;

22:51ΚΟΣΜΟΣ

Η διαγωνιζόμενη Μις Υφήλιος από τη Τζαμάικα μηνύει τα καλλιστεία μετά τη σοκαριστική πτώση της 

22:00LIFESTYLE

Αλέξης Παππάς: Η περιπέτεια υγείας μετά το Survivor – «Περπατάω με πατερίτσες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ