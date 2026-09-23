Η Τρίπολη τίμησε την 23η Σεπτεμβρίου με πομπή, δάδες και παραδοσιακούς χορούς

Snapshot Από το 2025 ο Δήμος Τρίπολης προωθεί ειδικές δράσεις για την 23η Σεπτεμβρίου, όπως η πρωινή κατάθεση στεφάνων από μαθητές στον ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.

Η βραδινή εκδήλωση οργανώθηκε από τους χορευτικούς συλλόγους και περιελάμβανε πορεία από το Άγαλμα του Μανώλη Δούνια προς την Πλατεία Άρεως, με αναμμένες δάδες και συμμετοχή πολλών πολιτών.

Στην Πλατεία Άρεως παρουσιάστηκαν παραδοσιακά τραγούδια από τη Μικτή Παραδοσιακή Χορωδία και αφηγηματικό δρώμενο από τη Θεατρική Ομάδα Τρίπολης, ενώ η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με παραδοσιακούς χορούς μπροστά στον ανδριάντα του Κολοκοτρώνη.

Η εκδήλωση στόχευσε στην ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και στη διασύνδεση του ιστορικού παρελθόντος με το παρόν μέσω μουσικής, χορού και συμβολισμών. Snapshot powered by AI

Με μια ξεχωριστή βραδινή εκδήλωση, γεμάτη συμβολισμούς, μουσική και παράδοση, τίμησε φέτος η Τρίπολη την επέτειο της Άλωσης της Τριπολιτσάς, ανήμερα της 23ης Σεπτεμβρίου.

Η Άλωση της Τριπολιτσάς αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης, καθώς διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του Αγώνα και αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην πορεία των Ελλήνων προς την ελευθερία.

Σύμφωνα με το kalimera-arkadia, ο επίσημος εορτασμός της επετείου έχει θεσπιστεί να πραγματοποιείται την πρώτη Κυριακή που ακολουθεί την 23η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το ΦΕΚ 46/Β/11-3-1969. Παράλληλα, όμως, διαχρονικά υπήρχε η επιθυμία η ιστορική αυτή ημέρα να τιμάται και κατά την ίδια την ημερομηνία της Άλωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Τρίπολης από το 2025 έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια να αναδείξει ιδιαίτερα την 23η Σεπτεμβρίου. Μία από τις δράσεις που καθιερώθηκαν είναι η πρωινή κατάθεση στεφάνων από μαθητές της πόλης στον ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.

Φέτος, η προσπάθεια αυτή εμπλουτίστηκε με μια μεγάλη βραδινή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά ανήμερα της επετείου. Η πρωτοβουλία ανήκε στους χορευτικούς συλλόγους της Τρίπολης και η εκδήλωση είχε τον συμβολικό τίτλο «Στα Βήματα της Άλωσης: Ο δρόμος προς την Ελευθερία».

Από νωρίς το βράδυ, άνθρωποι κάθε ηλικίας συγκεντρώθηκαν στο Άγαλμα του Μανώλη Δούνια, στην περιοχή της Μεταμόρφωσης. Εκεί, τα μέλη των χορευτικών συλλόγων της πόλης ενώθηκαν σε μία μεγάλη πομπή, η οποία κινήθηκε μέσα από το ιστορικό κέντρο της Τρίπολης και τις κεντρικές πλατείες της πόλης, ακολουθώντας συμβολικά τη διαδρομή και τα βήματα των αγωνιστών της Επανάστασης.

Η πομπή κατευθύνθηκε προς την Πλατεία Άρεως, όπου είχε οργανωθεί το κεντρικό μέρος της εκδήλωσης. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής, αναμμένες δάδες και η συμμετοχή πλήθους πολιτών δημιούργησαν μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, συνδέοντας το ιστορικό παρελθόν με το παρόν της πόλης.

Την ώρα που η πομπή βρισκόταν σε κίνηση, στην Πλατεία Άρεως η Μικτή Παραδοσιακή Χορωδία της Χορωδίας Τρίπολης παρουσίασε ένα σύντομο μουσικό πρόγραμμα με παραδοσιακά τραγούδια. Τη χορωδία συνόδευσε η ορχήστρα του Δημήτρη Καραχάλιου, κρατώντας ζωντανό το μουσικό στοιχείο μέχρι την άφιξη των συμμετεχόντων.

Με την ολοκλήρωση της πορείας και την άφιξη της μεγάλης ομάδας στην πλατεία, ακολούθησε ένα σύντομο αφηγηματικό δρώμενο από τη Θεατρική Ομάδα Τρίπολης, μέσα από το οποίο αναδείχθηκαν στιγμές και συμβολισμοί που συνδέονται με την ιστορική περίοδο της Επανάστασης.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με τους χορευτικούς συλλόγους της πόλης να παρουσιάζουν παραδοσιακούς χορούς μπροστά από τον ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, προσδίδοντας έναν έντονα συμβολικό χαρακτήρα στην εκδήλωση.

Με αυτόν τον τρόπο, η Τρίπολη επιχείρησε να τιμήσει την 23η Σεπτεμβρίου όχι μόνο μέσα από τις επίσημες επετειακές εκδηλώσεις, αλλά και μέσα από τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, τη μουσική, τον χορό και την αναβίωση συμβολικών στοιχείων της ιστορικής διαδρομής προς την ελευθερία.

Διαβάστε επίσης