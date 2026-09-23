Ο γιος του πρέσβη του Ισραήλ στις ΗΠΑ τραυματίστηκε σοβαρά σε επίθεση εμβολισμού
Ο Νέρια Λέιτερ, έφεδρος του IDF και Αμερικανός πολίτης βρισκόταν στο περιπολικό μαζί με αστυνομικό σε κοινή επιχείρηση
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- Ο Νέρια Λέιτερ, γιος του πρέσβη του Ισραήλ στις ΗΠΑ και έφεδρος του IDF
Ο γιος του πρέσβη του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Γιεχιέλ Λέιτερ, τραυματίστηκε σοβαρά σε επίθεση στη Δυτική Όχθη.
Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ο Νέρια Λέιτερ, έφεδρος του IDF και Αμερικανός πολίτης, τραυματίστηκε όταν ένα όχημα εμβόλισε ένα περιπολικό στο οποίο βρισκόταν ο στρατιώτης μαζί με έναν αστυνομικό στο πλαίσιο μιας κοινής επιχείρησης. Ο Παλαιστίνιος δράστης πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε επί τόπου.
Ο Νέιρα νοσηλεύεται σε καταστολή στο νοσοκομείο της Ιερουσαλήμ.
«Ο Νέιρα χρειάζεται ένα θαύμα. Ο Neria συνέχισε να υπηρετεί στις εφεδρείες αφού έχασε τον μεγαλύτερο αδερφό του, Moshe Yedidya Leiter», είπε ο Λέιτερ στο X, αναφερόμενος στον άλλο γιο του που σκοτώθηκε στη στη Γάζα τον Νοέμβριο του 2023.
Ο Λέιτερ επιστρέφει στο Ισραήλ από τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν θα συμμετάσχει στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών την Πέμπτη.
«Η σύζυγός μου Σάρα και εγώ, μαζί με όλο τον λαό του Ισραήλ, προσευχόμαστε για ένα θαύμα», έγραψε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου στο Χ.