Ο γιος του πρέσβη του Ισραήλ στις ΗΠΑ τραυματίστηκε σοβαρά σε επίθεση εμβολισμού

Snapshot Ο Νέρια Λέιτερ, γιος του πρέσβη του Ισραήλ στις ΗΠΑ και έφεδρος του IDF Snapshot powered by AI

Ο γιος του πρέσβη του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Γιεχιέλ Λέιτερ, τραυματίστηκε σοβαρά σε επίθεση στη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ο Νέρια Λέιτερ, έφεδρος του IDF και Αμερικανός πολίτης, τραυματίστηκε όταν ένα όχημα εμβόλισε ένα περιπολικό στο οποίο βρισκόταν ο στρατιώτης μαζί με έναν αστυνομικό στο πλαίσιο μιας κοινής επιχείρησης. Ο Παλαιστίνιος δράστης πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε επί τόπου.

Today, A Palestinian rammed an Israeli soldier named Neria Leiter, the son of the Israeli ambassador to the US, Yechiel J. M. Leiter, critically wounding him at the Beit Ur checkpoint, west of Ramallah in the occupied West Bank.



The Palestinian was shot dead afterward. pic.twitter.com/LzppU4w4hM — Warfare Analysis (@warfareanalysis) September 23, 2026

Ο Νέιρα νοσηλεύεται σε καταστολή στο νοσοκομείο της Ιερουσαλήμ.

«Ο Νέιρα χρειάζεται ένα θαύμα. Ο Neria συνέχισε να υπηρετεί στις εφεδρείες αφού έχασε τον μεγαλύτερο αδερφό του, Moshe Yedidya Leiter», είπε ο Λέιτερ στο X, αναφερόμενος στον άλλο γιο του που σκοτώθηκε στη στη Γάζα τον Νοέμβριο του 2023.

Ο Λέιτερ επιστρέφει στο Ισραήλ από τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν θα συμμετάσχει στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών την Πέμπτη.

«Η σύζυγός μου Σάρα και εγώ, μαζί με όλο τον λαό του Ισραήλ, προσευχόμαστε για ένα θαύμα», έγραψε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου στο Χ.