Βίαιες σκηνές στη Μαδρίτη: Η έξωση μιας 87χρονης που ξεσήκωσε τη χώρα

Η έξωση της 87χρονης συνταξιούχου από το σπίτι όπου ζούσε για 7 δεκαετίες έχει προκαλέσει κύμα οργής στην Ισπανία

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Βίαιες σκηνές στη Μαδρίτη: Η έξωση μιας 87χρονης που ξεσήκωσε τη χώρα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η 87χρονη Maricarmen, με 50% αναπηρία, εκδιώχθηκε βίαια από το σπίτι της στη Μαδρίτη όπου ζούσε 71 χρόνια, προκαλώντας συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και ακτιβιστών.
  • Το διαμέρισμα αγοράστηκε από εργολάβο που αύξησε το ενοίκιο από 500 σε 1.650 ευρώ, υπερβαίνοντας τη σύνταξη της Maricarmen που είναι 1.350 ευρώ.
  • Παρά την πρόταση ανώνυμου να καλύψει τη διαφορά ενοικίου, η προσφορά αγνοήθηκε και το δικαστήριο ακύρωσε τη σύμβαση μίσθωσης.
  • Η δικηγόρος της Maricarmen ανέφερε ότι ο ιδιοκτήτης αρνείται διαπραγματεύσεις και ζητείται πρόσβαση για την ανάκτηση των προσωπικών της αντικειμένων.
  • Φέτος στην Ισπανία έχουν εκτελεστεί 4.000 εξώσεις, δείχνοντας την κλίμακα του προβλήματος.
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Βίαια επεισόδια και συγκρούσεις ξέσπασαν στη Μαδρίτη, μεταξύ αστυνομικών και ακτιβιστών, που προσπαθούσαν να μπλοκάρουν την 4η κατά σειρά προσπάθεια έξωσης μίας ανάπηρης ηλικιωμένης, από το διαμέρισμά της στην περιοχή Ρετίρο, σε μία υπόθεση που έχει ξεσηκώσει την Ισπανία, που βιώνει ήδη μία σοβαρή στεγαστική κρίση.

Εκατοντάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί από το προηγούμενο βράδυ στην περιοχή. Ανάμεσά τους μέλη των Συνδικάτων Ενοικιαστών της Μαδρίτης και της Βαρκελώνης, αλλά και διασημότητες, όπως ο ηθοποιός Carlos Bardem και η τραγουδίστρια και ηθοποιός Ana Belén.

Με τη χρήση δακρυγόνων και γλομπ, οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να απωθήσουν τους διαμαρτυρόμενους και να ανοίξουν τον δρόμο στους δικαστικούς επιμελητές για να εκτελέσουν την εντολή έξωσης, απομακρύνοντας την 87χρονη γυναίκα, που είναι γνωστή με το μικρό της όνομα, Maricarmen.

Το κτήριο όπου ζούσε για 71 χρόνια, η Maricarmen αγοράστηκε από έναν εργολάβο, ο οποίος της πρότεινε να αγοράσει το διαμέρισμα για 247.000 ευρώ, ένα αδύνατο ποσό για έναν συνταξιούχο.

Στη συνέχεια αύξησαν το ενοίκιο της από 500 ευρώ σε 1.650 ευρώ το μήνα, ενώ λαμβάνει κρατική σύνταξη 1.350 ευρώ. Ένας ανώνυμος «εξέχων» συγγραφέας προσφέρθηκε να πληρώσει τη διαφορά των 1.150 ευρώ επ' αόριστον, αλλά η προσφορά του αγνοήθηκε.

Σε ένα βίντεο που κατέγραψε η τοπική ένωση ενοικιαστών πριν από την έξωση, μια δακρυσμένη Maricarmen είπε: «Καλημέρα, σε όλους, σας ευχαριστώ για τη δράση που κάνετε, περνώντας όλη τη νύχτα κοιμώμενοι στο δρόμο. Παρακαλώ, συνεχίστε, αλλά μην πληγώνετε ο ένας τον άλλον. Αυτό πρέπει να είναι ειρηνικό.

«Ακόμα ακούω όλο τον θόρυβο. Μια αγκαλιά σε όλους και σε όλους τους ανθρώπους που με στηρίζουν σε αυτόν τον σκληρό αγώνα ενάντια σε έναν άνθρωπο που θέλει να βγάλει χρήματα αλλά που δεν πρέπει να ξεχνά ότι έχει γονείς και ότι μια μέρα μπορεί να βρεθεί στην κατάσταση που δυστυχώς βρίσκομαι εγώ».

Το αρχικό συμβόλαιο του 1956 για το διαμέρισμα ήταν στο όνομα του πατέρα της Maricarmen. Όταν πέθανε, το διαμέρισμα πέρασε στη σύζυγό του και μετά το θάνατό της το 2008 υπενοικιάστηκε στη Maricarmen. Οι ιδιοκτήτες, Urbagestión SL, προσέφυγαν στο δικαστήριο και πέτυχαν την ακύρωση της σύμβασης.

Η Beatriz Duro, η δικηγόρος που εκπροσωπεί τη Maricarmen, δήλωσε: «Ο ιδιοκτήτης δεν είναι διατεθειμένος να διαπραγματευτεί ή να δεχτεί οποιοδήποτε είδος προσφοράς. Ζητήσαμε ένα μέρος όπου μπορούμε να πάρουμε τα προσωπικά αντικείμενα της Maricarmen».

Μέχρι στιγμής φέτος έχουν πραγματοποιηθεί 4.000 εξώσεις στην Ισπανία.

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