Συνταξιοδότηση: Πώς τα «χαμένα» ένσημα αυξάνουν τη σύνταξη

Snapshot Η αναζήτηση και κατοχύρωση «χαμένων» ενσήμων είναι απαραίτητη για την ακριβή υπολογισμό της σύνταξης.

Ο έλεγχος του Αναλυτικού Ιστορικού Ασφάλισης γίνεται μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ.

Τα κενά στα ένσημα πρέπει να δηλωθούν με ηλεκτρονική αίτηση και, αν χρειαστεί, με ραντεβού στις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Αποδεικτικά στοιχεία όπως ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, στοιχεία εργοδότη και παλιά βιβλιάρια ενσήμων βοηθούν στην επιβεβαίωση των «χαμένων» ημερών ασφάλισης.

Ο τελικός έλεγχος από τις υπηρεσίες καθορίζει τον ακριβή χρόνο ασφάλισης και το ποσό της σύνταξης. Snapshot powered by AI

Μπορεί η αναζήτηση ενσήμων για όσους βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση να αποτελεί μεγάλο βραχνά ωστόσο θεωρείται μία αναγκαία διαδικασία προκειμένου ο υποψήφιος να λάβει το ποσό της σύνταξης που του αναλογεί, το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να είναι υψηλότερο από το αρχικό.

Ο εντοπισμός των ενσήμων και η κατοχύρωση αυτών την Ημερών Ασφάλισης, θεωρείται κομβικής σημασίας για τους ενδιαφερόμενους. Ο έλεγχος του Αναλυτικού Ιστορικού Ασφάλισης, που μπορεί να γίνει μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ αλλά και των αντίστοιχων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, αποτελεί την έναρξη της διαδικασίας. Ο ενδιαφερόμενος μέσα από τις προαναφέρομενες υπηρεσίες μπορεί να εντοπίσει αν κατά το παρελθόν υπάρχει χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί αλλά δεν έχει καταγραφεί ηλεκτρονικά από τον Φορέα.

Σημειώνεται ότι τα όποια κενά εντοπιστούν προκειμένου να αναζητηθούν και να κατοχυρωθούν υπέρ του ασφαλισμένου θα πρέπει να έχει προηγηθεί η σχετική ηλεκτρονική αίτηση προς τον e-ΕΦΚΑ. Εκεί, είναι χρήσιμο να γίνει και κάποιο ραντεβού με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Φορέα ώστε να δοθούν οι απαραίτητες κατευθύνσεις, για να επιταχυνθεί η διαδικασία εύρεσης των χαμένων ενσήμων.

Όσοι έχουν ήδη καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης και διαπιστώσουν ότι λείπουν Ημέρες Ασφάλισης που έχουν πραγματοποιηθεί, οφείλουν να επισημάνουν στην αίτησή τους, τον χρόνο ασφάλισης που υπολείπεται.

Παράλληλα τα όποια αποδεικτικά στοιχεία χρειαστούν, μπορούν να σταλούν με την αξιοποίηση του Ψηφιακού Δωματίου Επικοινωνίας. Στα δικαιολογητικά, χρήσιμα ίσως φανούν ο ΑΜΚΑ και ο ΑΜΑ του ασφαλισμένου, τα στοιχεία του εργοδότη και το ακριβές χρονικό διάστημα που παρασχέθηκε η εργασία. Ακόμα, ίσως χρειαστούν παλιά βιβλιάρια ενσήμων, τυχόν βεβαιώσεις μισθοδοσίας εκείνης της περιόδου και λοιπά ασφαλιστικά έγγραφα, που μπορούν να αποδείξουν την ύπαρξη Ημερών Ασφάλισης, οι οποίες δεν έχουν καταχωρηθεί ηλεκτρονικά.

Ο έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες θα οριστικοποιήσει τον χρόνο ασφάλισης του υποψήφιου συνταξιούχου και το τελικό ποσό της σύνταξης που δικαιούται.

Με πληροφορίες από endisy.gr

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