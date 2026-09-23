Τι σηματοδοτεί για την ελληνική αγορά τεχνολογίας το mega deal HG - Entersoftone

Ένα δεύτερο ηχηρό deal «ταράζει τα νερά» του εγχώριου τεχνολογικού κλάδου μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, καθώς μετά τη στρατηγική συμφωνία της ΔΕΗ με την Amazon Web Services για το Data Center στην Κοζάνη, ήρθε η είδηση της εξαγοράς της ENTERSOFTONE (ES1) από την Hg, έναν από τους σημαντικότερους επενδυτές σε παγκόσμιο επίπεδο σε εταιρείες λογισμικού και υπηρεσιών.

Γεώργιος Καλούμενος

Τι σηματοδοτεί για την ελληνική αγορά τεχνολογίας το mega deal HG - Entersoftone
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  • Η Hg εξαγόρασε το 70% της ENTERSOFTONE, εταιρείας αποτιμώμενης σε 1 δισ. ευρώ, με τίμημα λίγο κάτω από 600 εκατ. ευρώ μετά την προσαρμογή για δανεισμό και ταμείο.
  • Η ENTERSOFTONE προέκυψε από τη συγχώνευση Entersoft και SoftOne και αποτελεί ηγέτιδα εταιρεία ελληνικού business software με πάνω από 90.000 πελάτες.
  • Ο CEO Αντώνης Κοτζαμανίδης παραμένει στη θέση του, παρά τις αρχικές φήμες περί αποχώρησης πριν το deal.
  • Η Hg θα στηρίξει την ψηφιακή μετάβαση της ENTERSOFTONE στο cloud και την ανάπτυξη προϊόντων με τεχνητή νοημοσύνη μέσω του εσωτερικού της incubator Hg Catalyst.
  • Η εξαγορά θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως στον τομέα του software για το 2026 και αναμένεται να επιταχύνει τις τάσεις συγκέντρωσης στον τεχνολογικό κλάδο.
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Ενδεικτικό του διεθνούς εκτοπίσματος που διαθέτει η Hg στην αγορά ανάπτυξης λογισμικού, είναι ότι διαχειρίζεται κεφάλαια άνω των 110 δισ. σε εταιρείες leader του κλάδου, με 60 ενεργές επενδύσεις σε Ευρώπη και Αμερική.

Σύμφωνα με πληροφορίες η HG αποκτά το 70% της ENTERSOFTONE, μίας εταιρείας που η συνολική αποτίμηση ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ και η οποία μοιράζεται την κορυφή μεταξύ των ελληνικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στο business software, με την Epsilon Net.

Υπενθυμίζεται ότι η ENTERSOFTONE προήλθε από τη συγχώνευση των Entersoft και SoftOne, που ολοκληρώθηκε μόλις πριν ένα χρόνο.

Πριν από τη συμφωνία με την Hg, η Olympia Group κατείχε το 46,5% της εταιρείας με το Imker Capital να διαθέτει το υπόλοιπο ποσοστό. Μετά από το deal, η Olympia Group φαίνεται να διατηρεί το 15% και το Imker το 14%.

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί και το γεγονός ότι στο νέο σχήμα ο Αντώνης Κοτζαμανίδης παραμένει CEO, παρά τις φήμες (πριν από το deal) που τον ήθελαν να μην ανανεώνει τη θητεία του και να αποχωρεί οικειοθελώς από την εταιρεία.

Πάντως, σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου το τίμημα για το 70% στο 1 δισ. αποτίμησης της εταιρείας δεν ανέρχεται σε 700 εκατ. ευρώ, αλλά σε λίγο κάτω από 600 εκατ. καθώς στον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη τόσο ο δανεισμός ύψους περίπου 180 εκατ. ευρώ, όσο και το καθαρό ταμείο στα 25 εκατ. ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση ειδικοί της αγοράς τεχνολογίας μιλούν ότι η συγκεκριμένη εξαγορά, ίσως είναι και το μεγαλύτερο deal στον τομέα του software παγκοσμίως, μέχρι στιγμής για το 2026 και ότι ενδεχομένως λειτουργήσει ως επιταχυντής νέων εξελίξεων που θα εντείνουν περαιτέρω τις τάσεις συγκέντρωσης τον τεχνολογικό κλάδο.

Τι περιλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο της ES1

Η ES1 δημιουργήθηκε το 2025 από τη συγχώνευση της Entersoft και της SOFTONE, έχει έδρα την Αθήνα και δραστηριοποιείται, επίσης σε Ρουμανία, Βουλγαρία και Κύπρο. Το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της περιλαμβάνει λύσεις ERP, CRM, Accounting, Payroll, HCM, WMS, eCommerce και ηλεκτρονικής τιμολόγησης, καλύπτοντας το σύνολο των αναγκών μιας επιχείρησης. Η ES1 έχει καθιερωθεί ως ηγέτιδα εταιρεία στην Ελλάδα στο business software και την ηλεκτρονική τιμολόγηση, εξυπηρετώντας περισσότερους από 90.000 πελάτες. Συνδυάζει βαθιά τεχνογνωσία με καινοτόμες τεχνολογίες, προσφέροντας αξιόπιστες, ολοκληρωμένες και πλήρως συμβατές με το κανονιστικό πλαίσιο λύσεις σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες κάθε μεγέθους και κλάδου.

Η επένδυση πραγματοποιείται σε μια περίοδο ραγδαίας ψηφιοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα, με βασικό μοχλό τη μετάβαση της χώρας στην υποχρεωτική Β2Β ηλεκτρονική τιμολόγηση, μέσω του πλαισίου myDATA. Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή τάση, καθώς οι μεταρρυθμίσεις της ΕΕ «VAT in the Digital Age» ωθούν τα κράτη-μέλη προς την ψηφιακή τιμολόγηση.

Η Hg θα συνεργαστεί με τη διοικητική ομάδα της ES1 για την ολοκλήρωση της μετάβασης όλων των προϊόντων της εταιρείας στο cloud, την περαιτέρω επιτάχυνση της καινοτομίας στα προϊόντα και την επέκταση σε γειτονικές αγορές. Το Hg Catalyst, το εσωτερικό incubator προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης της Hg, θα στηρίξει επίσης την ES1 στην ανάπτυξη νέων προϊόντων με δυνατότητες AI σε όλο το εύρος της πλατφόρμας της. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την πρωτοπορία της ES1 στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και των επενδύσεων που ανακοίνωσε την περσινή χρονιά.

Ο Αντώνης Κοτζαμανίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της ES1, δήλωσε: «Η ES1 δημιουργήθηκε για να αποτελέσει τον πρωταγωνιστή του επιχειρηματικού λογισμικού στην Ελλάδα, και αυτή η συνεργασία μάς δίνει τους πόρους για να πάμε πιο μακριά και πιο γρήγορα. Η Hg κατανοεί το business software σε βάθος που λίγοι επενδυτές διαθέτουν, και αυτό θα μας δώσει ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς αναπτύσσουμε νέα προϊόντα και εμβαθύνουμε στην τεχνητή νοημοσύνη».

Ο Alexandre Flavier, Partner της Hg, δήλωσε: «Ο Αντώνης Κοτζαμανίδης και η ομάδα του έχουν δημιουργήσει μια εξαιρετική τεχνολογική πλατφόρμα, με ουσιαστικό προβάδισμα στην ηλεκτρονική τιμολόγηση και καινοτόμα προϊόντα που οι πελάτες της αγαπούν πραγματικά. Η επένδυση αυτή αντανακλά την εμπιστοσύνη μας στην ελληνική αγορά και τη δέσμευσή μας να χτίσουμε μια διαχρονική, ενισχυμένη με τεχνητή νοημοσύνη ηγέτιδα εταιρεία λογισμικού στην περιοχή».

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