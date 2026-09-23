Τζορτζ Κλούνεϊ: Η άγνωστη σχέση με τον γιο της Σίντι Κρόφορντ και οι προσπάθειες να τον βοηθήσει

Snapshot Ο Τζορτζ Κλούνεϊ είχε αναπτύξει στενό δεσμό με τον Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, προσφέροντάς του στήριξη και συμβουλές σε προσωπικές δυσκολίες.

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας και εξάρτησης, ενώ είχε νοσηλευτεί σε κέντρα αποκατάστασης πριν από τον θάνατό του.

Ο 27χρονος βρέθηκε νεκρός σε εγκατάσταση αποκατάστασης στη Σάντα Μόνικα και η αστυνομία εξετάζει πιθανή υπερβολική δόση ουσιών ως αιτία θανάτου.

Ο Κλούνεϊ θεωρούσε τον Πρίσλεϊ μέλος της οικογένειάς του και μετά την απώλειά του επισκέφθηκε την οικογένεια Γκέρμπερ για να τους στηρίξει.

Η φιλία και η οικογενειακή σχέση του Κλούνεϊ με την οικογένεια Γκέρμπερ διαρκεί πάνω από δύο δεκαετίες και δοκιμάζεται από αυτή τη δύσκολη απώλεια. Snapshot powered by AI

Πίσω από τα λαμπερά πάρτι, τις πολυτελείς διακοπές και τις κοσμικές εμφανίσεις του Χόλιγουντ, υπάρχουν φιλίες που έχουν εξελιχθεί σε οικογενειακούς δεσμούς. Μία από αυτές είναι η σχέση του Τζορτζ Κλούνεϊ με τον επιχειρηματία Ράντι Γκέρμπερ και τη σύζυγό του, Σίντι Κρόφορντ. Μια σχέση δεκαετιών, που σήμερα δοκιμάζεται από μια αδιανόητη απώλεια.

Ο θάνατος του 27χρονου Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, μοναχογιού του εμβληματικού supermodel, έχει συγκλονίσει τον στενό κύκλο της οικογένειας και ιδιαίτερα τον Κλούνεϊ, ο οποίος υπήρξε σταθερή παρουσία στη ζωή του νεαρού από τα παιδικά του χρόνια.

Για τον Πρίσλεϊ και τη μικρότερη αδελφή του, Κάια, δεν ήταν απλώς ένας διάσημος φίλος των γονιών τους. Ήταν ο αγαπημένος τους «θείος Τζορτζ».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ο ηθοποιός είχε αναπτύξει έναν ιδιαίτερο δεσμό με τον Πρίσλεϊ, προσπαθώντας επί χρόνια να τον στηρίξει στις προσωπικές του δυσκολίες.

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ / Getty Images Getty Images North America

«Είμαι εδώ για σένα»: Τα μηνύματα του Κλούνεϊ στον Πρίσλεϊ

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δεν περιοριζόταν σε τυπικές οικογενειακές συναντήσεις. Όπως αποκαλύπτουν άνθρωποι από το περιβάλλον του, περνούσε ώρες συζητώντας με τον Πρίσλεϊ, προσπαθώντας να του προσφέρει συμβουλές και να του δείξει ότι μπορούσε να βασιστεί πάνω του.

Ιδιαίτερα μετά τη σύλληψη του νεαρού για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ο ηθοποιός φέρεται να τον συμβούλευε να είναι πιο προσεκτικός και να αποφεύγει επιλογές που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή του.

Το τελευταίο διάστημα, μάλιστα, του έστελνε τρυφερά μηνύματα ενθάρρυνσης, διαβεβαιώνοντάς τον πως θα ήταν δίπλα του όποτε τον χρειαζόταν.

«Είμαι εδώ για σένα», ήταν ένα από τα μηνύματα που, σύμφωνα με πηγή της Daily Mail, συνήθιζε να του στέλνει.

«Ήταν πολύ κοντά. Ο Πρίσλεϊ ήταν κάτι περισσότερο από το παιδί ενός φίλου του. Είχαν αναπτύξει έναν πραγματικό δεσμό», ανέφερε άλλη πηγή από το περιβάλλον της Αμάλ Κλούνεϊ.

Η δύσκολη διαδρομή του Πρίσλεϊ πίσω από τη λάμψη

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ μεγάλωσε σε έναν κόσμο όπου η επιτυχία, η ομορφιά και η δημοσιότητα αποτελούσαν μέρος της καθημερινότητας.

Γιος της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντι Γκέρμπερ, ακολούθησε και ο ίδιος τον δρόμο του modeling, συνεργαζόμενος με γνωστούς οίκους μόδας και εμφανιζόμενος σε μεγάλες καμπάνιες.

Ωστόσο, η προσωπική του διαδρομή σημαδεύτηκε από δυσκολίες που ο ίδιος δεν δίστασε να μοιραστεί δημόσια. Είχε μιλήσει για τις κρίσεις πανικού, την κατάθλιψη, τη χρήση ουσιών και τις προσπάθειές του να απεξαρτηθεί.

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ / Getty Images

Το 2024 είχε αποκαλύψει ότι επέζησε από υπερβολική δόση φαιντανύλης, η οποία τον είχε αφήσει σε κώμα για αρκετές ημέρες.

Μέσα από τις αναρτήσεις του είχε επίσης αναφερθεί στις θεραπείες που ακολουθούσε και στα φαρμακευτικά σκευάσματα που του είχαν χορηγηθεί, ενώ είχε νοσηλευτεί επανειλημμένα σε κέντρα αποκατάστασης.

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ο 27χρονος βρέθηκε νεκρός σε εγκατάσταση αποκατάστασης στη Σάντα Μόνικα, όπου είχε εισαχθεί λίγες ώρες νωρίτερα. Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση ως πιθανή υπερβολική δόση ουσιών, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Η επίσημη αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Los Angeles Times+2

Η οικογένειά του ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο.

Από το Μαλιμπού μέχρι την Ιταλία: Μια φιλία που έγινε οικογένεια

Η ιστορία του Τζορτζ Κλούνεϊ με την οικογένεια Γκέρμπερ ξεκίνησε πολύ πριν ο Πρίσλεϊ και η Κάια έρθουν στον κόσμο.

Ο ηθοποιός γνώρισε τον Ράντι στα μέσα της δεκαετίας του 1990, σε ένα μπαρ που διατηρούσε ο επιχειρηματίας στη Νέα Υόρκη. Η γνωριμία τους εξελίχθηκε σε στενή φιλία και αργότερα σε επιχειρηματική συνεργασία, με την ίδρυση της Casamigos το 2013, μαζί με τον Μάικ Μέλντμαν.

Όταν ο Ράντι παντρεύτηκε τη Σίντι Κρόφορντ το 1998, ο Κλούνεϊ έγινε σταδιακά αναπόσπαστο κομμάτι της οικογενειακής τους ζωής.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, η Σίντι Κρόφορντ και ο Ράντι Γκέρμπερ / AP

Τα παιδιά μεγάλωσαν έχοντας τον «θείο Τζορτζ» δίπλα τους. Οικογενειακά δείπνα, βουτιές στην πισίνα του σπιτιού του στο Λος Άντζελες, επισκέψεις στο Μαλιμπού και κοινές διακοπές στην Ιταλία και στο Μεξικό συνέθεταν την καθημερινότητα δύο οικογενειών που μοιράζονταν πολύ περισσότερα από μια κοσμική φιλία.

Στο Μεξικό, μάλιστα, διέθεταν γειτονικές κατοικίες, ενώ τα τελευταία χρόνια φρόντιζαν να συναντιούνται συχνά και στη Νέα Υόρκη.

Ο Κλούνεϊ απέκτησε τα δικά του παιδιά το 2017, όταν η Αμάλ έφερε στον κόσμο τα δίδυμα Αλεξάντερ και Έλα. Μέχρι τότε, όμως, είχε ήδη παρακολουθήσει τον Πρίσλεϊ και την Κάια να μεγαλώνουν, έχοντας αναπτύξει μαζί τους μια σχέση σχεδόν οικογενειακή.

Η επίσκεψη του Τζορτζ και της Αμάλ στο σπίτι της Κάια

Μετά τον θάνατο του Πρίσλεϊ, ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ επισκέφθηκαν την οικογένεια Γκέρμπερ, προκειμένου να σταθούν στο πλευρό της.

Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε να φτάνει με μαύρο αυτοκίνητο στο σπίτι της Κάια Γκέρμπερ στο Λος Άντζελες. Ο Τζορτζ περίμενε δίπλα στο όχημα, ενώ η Αμάλ κατέβαινε για να τον ακολουθήσει στην επίσκεψη. TMZ

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Daily Mail, ο ηθοποιός βιώνει βαθιά την απώλεια και θέλει να βοηθήσει τον καλύτερό του φίλο και την οικογένειά του με κάθε δυνατό τρόπο.

Η Κάια Γκέρμπερ και ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ / AP

«Ο Πρίσλεϊ ήταν μέλος της οικογένειας του Τζορτζ», ανέφερε άνθρωπος από το περιβάλλον του.

Η ίδια πηγή εξήγησε ότι, ανεξάρτητα από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, ο Κλούνεϊ είναι αποφασισμένος να βρίσκεται στο πλευρό των δικών του ανθρώπων.

Αν ο Ράντι ή οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας τον χρειαστεί, όλα τα υπόλοιπα περνούν σε δεύτερη μοίρα.

«Αυτό κάνουν οι οικογένειες»

Για τον Τζορτζ Κλούνεϊ, ο Πρίσλεϊ ήταν ένας άνθρωπος που γνώριζε από παιδί, τον οποίο είδε να μεγαλώνει και προσπάθησε να στηρίξει στις δυσκολότερες στιγμές του.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες ανθρώπων από το περιβάλλον του, η απώλειά του έχει αφήσει ένα βαθύ κενό στη ζωή του ηθοποιού, αλλά και στον ευρύτερο κύκλο των Γκέρμπερ, στον οποίο ανήκουν προσωπικότητες όπως η Τζούλια Ρόμπερτς και ο Μπραντ Πιτ.

Αυτή τη στιγμή, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο Κλούνεϊ δεν επιθυμεί τίποτα περισσότερο από το να σταθεί δίπλα στον Ράντι, στη Σίντι και στην Κάια, βοηθώντας τους να διαχειριστούν την απώλεια.

Γιατί πίσω από τη λάμψη του Χόλιγουντ, τις επιχειρηματικές επιτυχίες και τα διάσημα ονόματα, υπάρχει μια φιλία που δοκιμάζεται σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της.

Και όπως χαρακτηριστικά ανέφερε άνθρωπος από το περιβάλλον του ηθοποιού: «Το μόνο που θέλει είναι να είναι εκεί για την οικογένεια του Πρίσλεϊ, να τους βοηθήσει όπως μπορεί και να περάσουν μαζί αυτή τη δοκιμασία. Αυτό κάνουν οι οικογένειες».

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