Σίντι Κρόφορντ: Αυτό είναι το πολυτελές κέντρο που πέθανε ο γιος της, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ

Snapshot Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ πέθανε σε κέντρο αποκατάστασης στη Σάντα Μόνικα, όπου βρισκόταν για θεραπεία από εξαρτήσεις και ψυχικά προβλήματα.

Το κέντρο Resolutions Living προσφέρει πολυτελείς εγκαταστάσεις και εξατομικευμένα προγράμματα τριών φάσεων για την αποκατάσταση.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι η παραμονή σε κέντρο αποκατάστασης δεν εξαλείφει τους κινδύνους που σχετίζονται με την εξάρτηση και τις ιατρικές επιπλοκές.

Ο Πρίσλεϊ γνώριζε την ανάγκη για βοήθεια και επιθυμούσε να απελευθερωθεί από τις εξαρτήσεις του, έχοντας αντιμετωπίσει προβλήματα αυτοεκτίμησης.

Η κλήση έκτακτης ανάγκης για καρδιακή ανακοπή και υπερβολική δόση οδήγησε στον θάνατο του, ενώ η αιτία θανάτου παραμένει αδιευκρίνιστη. Snapshot powered by AI

Πίσω από τις ψηλές πόρτες ενός πολυτελούς κέντρου αποκατάστασης στη Σάντα Μόνικα, ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ έκανε ακόμη μία προσπάθεια να ξαναπάρει τη ζωή του στα χέρια του.

Ο 27χρονος γιος της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντι Γκέρμπερ βρισκόταν στο Resolutions Living, μια εγκατάσταση αξίας 7,7 εκατομμυρίων δολαρίων, όταν πέθανε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.

Το κέντρο, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του, έχει σχεδιαστεί για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν εξαρτήσεις και προβλήματα ψυχικής υγείας, προσφέροντας εξατομικευμένα προγράμματα θεραπείας και ένα περιβάλλον που περισσότερο θυμίζει πολυτελή κατοικία παρά παραδοσιακή δομή αποκατάστασης.

Το τριώροφο ακίνητο διαθέτει ευρύχωρους χώρους διαμονής, ιδιωτική αίθουσα κινηματογράφου, γυμναστήριο, θέα προς την πόλη και τα γύρω βουνά, καθώς και πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, όπου τα γεύματα επιμελούνται σεφ.

Οι φιλοξενούμενοι μπορούν να ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα αποκατάστασης τριών φάσεων, προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων θέσπιση προσωπικών στόχων, εθελοντική εργασία και δραστηριότητες που στοχεύουν στην ενίσχυση της αυτονομίας και της προσωπικής ευθύνης.

Στο προσωπικό του κέντρου περιλαμβάνονται πιστοποιημένοι σύμβουλοι, γιατροί, ψυχίατροι, ψυχολόγοι και θεραπευτές, αλλά και εκπαιδευτές γιόγκα, ειδικός στον βελονισμό και υπνοθεραπευτής.

Παρά, όμως, το υψηλό επίπεδο φροντίδας και τις εξειδικευμένες παροχές, ειδικοί τονίζουν ότι η είσοδος σε ένα κέντρο αποκατάστασης δεν εξαφανίζει αυτομάτως τους κινδύνους που συνοδεύουν την εξάρτηση.

Ο Ρίτσαρντ Τέιτ, ιδρυτής και πρόεδρος της Carrara Treatment, η οποία δεν συνδέεται με το Resolutions Living, εξήγησε στο Page Six ότι ακόμη και μέσα σε ένα θεραπευτικό περιβάλλον μπορεί να υπάρξουν σοβαρές επιπλοκές.

«Το να περνά κάποιος την πόρτα ενός κέντρου δεν διαγράφει τις σωματικές συνέπειες της εξάρτησης», ανέφερε στο Page Six, εξηγώντας ότι στερητικό σύνδρομο, αντιδράσεις σε φάρμακα, ψυχιατρικές κρίσεις και άλλες ιατρικές επιπλοκές μπορούν να εμφανιστούν ακόμη και όταν κάποιος βρίσκεται υπό θεραπεία.

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ / Getty Images Getty Images North America

Όπως σημείωσε, στόχος δεν είναι να θεωρείται ότι ο κίνδυνος εξαφανίζεται, αλλά να γίνεται όσο το δυνατόν πιο σωστή και ασφαλής διαχείρισή του.

«Ήξερε ότι χρειαζόταν βοήθεια»

Σύμφωνα με άτομο από το φιλικό περιβάλλον του που μίλησε στο Page Six ο Πρίσλεϊ περνούσε μια δύσκολη περίοδο πριν αποφασίσει να ζητήσει ξανά βοήθεια και ότι «ήξερε πως τη χρειαζόταν».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο 27χρονος ήθελε να «απελευθερωθεί» οριστικά από τις εξαρτήσεις του.

«Πάντα υπέφερε από πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση και δυσκολευόταν να αποδεχθεί τον πραγματικό του εαυτό και να νιώσει πραγματικά σίγουρος για το ποιος ήταν ως άνθρωπος», ανέφερε.

Η συγκεκριμένη περιγραφή έρχεται να προστεθεί σε όσα ο ίδιος είχε μοιραστεί τα προηγούμενα χρόνια δημόσια για τις δυσκολίες του με την ψυχική υγεία και τις ουσίες.

Η κλήση το πρωί της Κυριακής

Λίγο μετά τις 9:30 το πρωί της Κυριακής, αστυνομικοί, πυροσβέστες και διασώστες έσπευσαν στο κέντρο έπειτα από κλήση έκτακτης ανάγκης.

Η κλήση αφορούσε «καρδιακή ανακοπή» και «υπερβολική δόση». Ο Πρίσλεϊ διαπιστώθηκε νεκρός στο σημείο.

Η επίσημη αιτία και ο τρόπος θανάτου του δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί από το Ιατροδικαστικό Τμήμα της Κομητείας του Λος Άντζελες, ενώ το Resolutions Living δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει δημόσια τον θάνατό του.

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