Χανιά: 22χρονος τραυματίστηκε στο αυτί καθώς προσπαθούσε να ανέβει σε βραχώδη ακτή

Snapshot 22χρονος Γερμανός τραυματίστηκε στο αυτί στη θαλάσσια περιοχή του Μαραθίου στα Χανιά.

Ο τραυματισμός έγινε ενώ προσπαθούσε να ανέβει σε βραχώδη ακτή στον κόλπο Λουτρακίου.

Το Λιμενικό Σώμα ανταποκρίθηκε άμεσα μετά την ενημέρωση από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για προληπτικές ιατρικές εξετάσεις. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (21/9) στη θαλάσσια περιοχή του Μαραθίου, στο Ακρωτήρι Χανίων, όταν 22χρονος Γερμανός τραυματίστηκε ενώ κολυμπούσε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ενημερώθηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης για περιστατικό τραυματισμού στη θαλάσσια περιοχή.

Στελέχη της Λιμενικής Αρχής έσπευσαν στο σημείο και διαπίστωσαν ότι ο 22χρονος, ενώ βρισκόταν στον κόλπο Λουτρακίου, τραυματίστηκε στο αυτί στην προσπάθειά του να ανέβει στη βραχώδη ακτή.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου υποβλήθηκε σε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις.

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